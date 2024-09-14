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    Meizu Note 21 serisi global pazar için geliyor: Özellikleri fazlasıyla dikkat çekici

    Çinli teknoloji şirketi Meizu, uzun süredir akıllı telefon pazarında gerileme döneminde. Ancak şirket Meizu Note 21 serisiyle bu durumu tersine çevirmek istiyor.

    Meizu Note 21 serisi global pazar için geliyor Tam Boyutta Gör

    Meizu, Note 21 serisiyle küresel pazara yeni bir adım atıyor. Daha önce sadece yerel olarak tanıtılan Note 21 ve Note 21 Pro, artık dünya genelinde satışa sunulmaya hazırlanıyor. Ayrıca, Meizu 21 modeli de uluslararası kullanıcılarla buluşacak. İşte bu orta segment telefonların dikkat çeken özellikleri:

    Meizu Note 21 serisinin özellikleri netleşiyor

    Meizu Note 21 ve Note 21 Pro'nun her ikisi de geniş, FHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranlara sahip. Standart Note 21 modeli, 6.74 inçlik bir ekran sunarken, 90Hz yenileme hızıyla geliyor. Pro modeli ise biraz daha büyük, 6.78 inçlik ekranında 120Hz yenileme hızı sunarak daha akıcı bir deneyim vadediyor. Ön kamerada ise Note 21'de 8MP, Pro modelde ise 13MP çözünürlüğe sahip kameralar yer alıyor.

    Cihazların arka kamera dizilimlerinde de farklılıklar göze çarpıyor. Note 21, 50MP ana sensörle birlikte 2MP derinlik sensörüyle geliyor. Note 21 Pro ise 64MP ana kamera ve aynı 2MP derinlik sensörüyle bir adım öne çıkıyor. İşlemci tarafında, Note 21'in hangi sekiz çekirdekli yonga seti ile donatıldığı henüz açıklanmadı. Ancak Note 21 Pro modelinde, MediaTek Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Her iki modelde de 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunuluyor. Bu kapasite, microSD kart desteği ile artırılabiliyor.

    Pil performansı açısından iki model arasında bir denge kurulmuş durumda. Note 21, 6.000mAh kapasitesindeki bataryasıyla uzun bir kullanım süresi sunarken, 18W şarj desteğiyle şarj süresi daha uzun olabilir. Note 21 Pro ise 4.950mAh bataryasıyla biraz daha küçük bir kapasite sunsa da, 30W hızlı şarj özelliği ile hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

    Meizu 21 modeline gelince, bu cihaz 6.55 inçlik OLED FHD+ ekranıyla dikkat çekiyor ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 1.74mm inceliğindeki simetrik çerçeveleri de cihazın şık tasarımına katkı sağlıyor. Meizu 21'in kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Ayrıca LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve 4.800mAh batarya ile birlikte 80W hızlı şarj desteği sunuluyor.

    Meizu 21, kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. OIS destekli 200MP ana kamera, 13MP ultra geniş açı ve 5MP derinlik sensörüyle arka kamera dizilimini tamamlıyor. Önde ise 32MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Ek olarak, cihazda ultrasonik ekrandan parmak izi okuyucu, IR blaster ve çift hoparlör gibi özellikler de mevcut. Renk seçeneklerine gelince, Note 21 modeli Mavi, Siyah ve Fildişi tonlarında sunulurken, Pro modeli Kumtaşı, Mermer ve Mavi seçenekleriyle geliyor. Meizu 21 modeli ise Siyah, Mor, Yeşil ve Beyaz renklerde tercih edilebilecek.

    Meizu’nun fiyatlandırma ve kesin çıkış tarihleri henüz açıklanmadı, ancak şirketin kısa süre içinde daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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