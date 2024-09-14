Meizu Note 21 serisi global pazar için geliyor: Özellikleri fazlasıyla dikkat çekici

Meizu, Note 21 serisiyle küresel pazara yeni bir adım atıyor. Daha önce sadece yerel olarak tanıtılan Note 21 ve Note 21 Pro, artık dünya genelinde satışa sunulmaya hazırlanıyor. Ayrıca, Meizu 21 modeli de uluslararası kullanıcılarla buluşacak. İşte bu orta segment telefonların dikkat çeken özellikleri:
Meizu Note 21 serisinin özellikleri netleşiyor
Meizu Note 21 ve Note 21 Pro'nun her ikisi de geniş, FHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranlara sahip. Standart Note 21 modeli, 6.74 inçlik bir ekran sunarken, 90Hz yenileme hızıyla geliyor. Pro modeli ise biraz daha büyük, 6.78 inçlik ekranında 120Hz yenileme hızı sunarak daha akıcı bir deneyim vadediyor. Ön kamerada ise Note 21'de 8MP, Pro modelde ise 13MP çözünürlüğe sahip kameralar yer alıyor.
Cihazların arka kamera dizilimlerinde de farklılıklar göze çarpıyor. Note 21, 50MP ana sensörle birlikte 2MP derinlik sensörüyle geliyor. Note 21 Pro ise 64MP ana kamera ve aynı 2MP derinlik sensörüyle bir adım öne çıkıyor. İşlemci tarafında, Note 21'in hangi sekiz çekirdekli yonga seti ile donatıldığı henüz açıklanmadı. Ancak Note 21 Pro modelinde, MediaTek Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Her iki modelde de 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunuluyor. Bu kapasite, microSD kart desteği ile artırılabiliyor.
Pil performansı açısından iki model arasında bir denge kurulmuş durumda. Note 21, 6.000mAh kapasitesindeki bataryasıyla uzun bir kullanım süresi sunarken, 18W şarj desteğiyle şarj süresi daha uzun olabilir. Note 21 Pro ise 4.950mAh bataryasıyla biraz daha küçük bir kapasite sunsa da, 30W hızlı şarj özelliği ile hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.
Meizu 21 modeline gelince, bu cihaz 6.55 inçlik OLED FHD+ ekranıyla dikkat çekiyor ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 1.74mm inceliğindeki simetrik çerçeveleri de cihazın şık tasarımına katkı sağlıyor. Meizu 21'in kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Ayrıca LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve 4.800mAh batarya ile birlikte 80W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Meizu 21, kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. OIS destekli 200MP ana kamera, 13MP ultra geniş açı ve 5MP derinlik sensörüyle arka kamera dizilimini tamamlıyor. Önde ise 32MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Ek olarak, cihazda ultrasonik ekrandan parmak izi okuyucu, IR blaster ve çift hoparlör gibi özellikler de mevcut. Renk seçeneklerine gelince, Note 21 modeli Mavi, Siyah ve Fildişi tonlarında sunulurken, Pro modeli Kumtaşı, Mermer ve Mavi seçenekleriyle geliyor. Meizu 21 modeli ise Siyah, Mor, Yeşil ve Beyaz renklerde tercih edilebilecek.
Meizu’nun fiyatlandırma ve kesin çıkış tarihleri henüz açıklanmadı, ancak şirketin kısa süre içinde daha fazla detay paylaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.