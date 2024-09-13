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    Samsung Galaxy Tab S10 serisinin hem fiyat hem de çıkış tarihi bilgisi sızdırıldı

    Son zamanlarda Galaxy Tab S10 serisine ilişkin sızıntıların sayısı epey arttı. Ancak gelen son bilgiler, bir önceki fiyat bilgisi sızıntısının çok da doğru olmayabileceğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy Tab S10 serisinin hem fiyat hem de çıkış tarihi bi

    Samsung'un yeni amiral gemisi tabletleri olan Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'ya ilişkin yeni bir sızıntı, cihazların çıkış tarihi ve fiyatlandırması hakkında önemli bilgiler sundu. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Tab S10 serisi, Galaxy Tab S9'un doğrudan halefi olarak karşımıza çıkacak. Son gelen bir rapora göre, Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'nın 26 Eylül 2024'te tanıtılması bekleniyor. Bu modeller, Samsung'un en üst düzey tabletleri arasında yer alacak ve üstün teknik özelliklerle donatılacak.

    Fiyatlandırma bilgilerine göre Galaxy Tab S10 serisi, iki farklı renk seçeneğiyle gelecek: Aytaşı Grisi ve Platin Gümüşü. Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'nın depolama seçeneklerine ve fiyatlarına bakıldığında, oldukça geniş bir yelpaze sunuluyor. İşte her iki modelin olası fiyatlandırmaları:

    Galaxy Tab S10+ Modelleri ve Fiyatları:

    - Wi-Fi + 256 GB: 1.119 €

    - 5G + 256 GB: 1.269 €

    - Wi-Fi + 512 GB: 1.239 €

    - 5G + 512 GB: 1.389 €

    Galaxy Tab S10 Ultra Modelleri ve Fiyatları:

    - Wi-Fi + 256 GB: 1.339 €

    - 5G + 256 GB: 1.489 €

    - Wi-Fi + 512 GB: 1.459 €

    - 5G + 512 GB: 1.609 €

    - Wi-Fi + 1 TB: 1.709 €

    - 5G + 1 TB: 1.909 €

    Bu fiyatların daha önceki raporlardan biraz farklılık gösterdiği belirtilse de, cihazların özelliklerine dair önemli yenilikler de bekleniyor. Galaxy Tab S10 serisinin, klavye aksesuarında yer alacak özel bir Galaxy AI tuşuyla yapay zeka özelliklerine erişim sunması da olası. Ayrıca, her iki tabletin FCC gibi çeşitli sertifikasyon platformlarında da göründüğü ve destek sayfalarında yer aldığı biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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