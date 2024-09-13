Samsung Galaxy Tab S10 serisinin hem fiyat hem de çıkış tarihi bilgisi sızdırıldı

Samsung'un yeni amiral gemisi tabletleri olan Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'ya ilişkin yeni bir sızıntı, cihazların çıkış tarihi ve fiyatlandırması hakkında önemli bilgiler sundu. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Tab S10 serisi, Galaxy Tab S9'un doğrudan halefi olarak karşımıza çıkacak. Son gelen bir rapora göre, Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'nın 26 Eylül 2024'te tanıtılması bekleniyor. Bu modeller, Samsung'un en üst düzey tabletleri arasında yer alacak ve üstün teknik özelliklerle donatılacak.
Fiyatlandırma bilgilerine göre Galaxy Tab S10 serisi, iki farklı renk seçeneğiyle gelecek: Aytaşı Grisi ve Platin Gümüşü. Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'nın depolama seçeneklerine ve fiyatlarına bakıldığında, oldukça geniş bir yelpaze sunuluyor. İşte her iki modelin olası fiyatlandırmaları:
Galaxy Tab S10+ Modelleri ve Fiyatları:
- Wi-Fi + 256 GB: 1.119 €
- 5G + 256 GB: 1.269 €
- Wi-Fi + 512 GB: 1.239 €
- 5G + 512 GB: 1.389 €
Galaxy Tab S10 Ultra Modelleri ve Fiyatları:
- Wi-Fi + 256 GB: 1.339 €
- 5G + 256 GB: 1.489 €
- Wi-Fi + 512 GB: 1.459 €
- 5G + 512 GB: 1.609 €
- Wi-Fi + 1 TB: 1.709 €
- 5G + 1 TB: 1.909 €
Bu fiyatların daha önceki raporlardan biraz farklılık gösterdiği belirtilse de, cihazların özelliklerine dair önemli yenilikler de bekleniyor. Galaxy Tab S10 serisinin, klavye aksesuarında yer alacak özel bir Galaxy AI tuşuyla yapay zeka özelliklerine erişim sunması da olası. Ayrıca, her iki tabletin FCC gibi çeşitli sertifikasyon platformlarında da göründüğü ve destek sayfalarında yer aldığı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.