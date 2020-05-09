Meizu Supercharged şarj istasyonu satışa çıkıyor

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Akıllı telefon üreticilerinin mutlaka taşınabilir şarj istasyonlarını ürün gamına eklediğini görüyoruz. Rekabet olunca haliyle üreticilerde fiyat veya donanım bakımından ilgi çekecek ürünler gelmeye başlıyor.

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Meizu Supercharged özellikleri ve fiyatı

Meizu Supercharged küçük detayları ile piyasada farklılaşmaya çalışıyor. QuickCharge 3.0 standardını destekleyen şarj istasyonu 22.5W enerji aktarımı yapabiliyor. Böylece uyumlu cihazlarınızı hızlı şarj ediyor.

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USB Tip-C üzerinden şarj eden ve şarj olan istasyon ayrıca USB Tip-A ile ikinci bir cihazı daha şarj edebiliyor. İstasyonun kapasitesi 10000mAh ve bu sayede ince bir gövde profiline sahip olabilmiş.

Diğer bir ayrıntı ise üst kısımda yer alan mini bir OLED ekran. Bu ekranda istasyonun enerji çıkışı veya batarya seviyeleri gibi veriler gösteriliyor. Bu sayede cihazınıza aktarılan enerji seviyesini görebiliyorsunuz. Meizu Supercharged taşınabilir şarj istasyonu 24$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/05/08/meizu-supercharged-10000mah-power-bank-launched-outputs-22-5w-and-is-priced-at-169-yuan-23/

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