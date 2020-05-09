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    Meizu Supercharged şarj istasyonu satışa çıkıyor

    10000mAh kapasiteli olan Meizu Supercharged şarj istasyonu QuickCharge 3.0 teknolojisi ile 22.5W enerji aktarımı sunarken şık OLED ekranı ile de verileri yansıtıyor.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Meizu Supercharged şarj istasyonu satışa çıkıyor
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    Akıllı telefon üreticilerinin mutlaka taşınabilir şarj istasyonlarını ürün gamına eklediğini görüyoruz. Rekabet olunca haliyle üreticilerde fiyat veya donanım bakımından ilgi çekecek ürünler gelmeye başlıyor.

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    Meizu Supercharged özellikleri ve fiyatı

    Meizu Supercharged küçük detayları ile piyasada farklılaşmaya çalışıyor. QuickCharge 3.0 standardını destekleyen şarj istasyonu 22.5W enerji aktarımı yapabiliyor. Böylece uyumlu cihazlarınızı hızlı şarj ediyor.

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    USB Tip-C üzerinden şarj eden ve şarj olan istasyon ayrıca USB Tip-A ile ikinci bir cihazı daha şarj edebiliyor. İstasyonun kapasitesi 10000mAh ve bu sayede ince bir gövde profiline sahip olabilmiş.

    Diğer bir ayrıntı ise üst kısımda yer alan mini bir OLED ekran. Bu ekranda istasyonun enerji çıkışı veya batarya seviyeleri gibi veriler gösteriliyor. Bu sayede cihazınıza aktarılan enerji seviyesini görebiliyorsunuz. Meizu Supercharged taşınabilir şarj istasyonu 24$ civarında bir fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/08/meizu-supercharged-10000mah-power-bank-launched-outputs-22-5w-and-is-priced-at-169-yuan-23/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    malifural (muhammed ali fural) 6 gün
    20000 mah powerbank e type-c pd den 12-20 volt çıkış sağlayan laptop şarj ara devre ve kablolarını yapmak çok mu zor. Superbox çalıştır ultrabook çalıştır bataryası düşük laptop çalıştır.Peynir ekmek gibi gider, yapan yok. piyasada 30000-50000 mah lık modeller var hem pil teknolojisi eski verimi düşük hemde uçağa sokamıyorsun fiyatı desen 2000 tl den başlıyor.
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    sepkov 6 gün malifural
    Xiaominin 20000mah dediğiniz özelliklerde powerbanki var. XPS 13'ümü şarj etmek için kullanıyorum gerektiğinde. Fiyatı da el yakmıyor.
    https://www.hepsiburada.com/xiaomi-20000-mah-3-pro-type-c-powerbank-tasinabilir-hizli-sarj-cihazi-45w-pm-HB00000IWKO5
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