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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu Watch'un seri üretimi başladı

    Çinli teknoloji üreticilerinden Meizu, şirketin ilk akıllı saat modelinin üretimini başlattı. Gelen haberlere göre kablosuz kulaklık modeli de satışa çıkıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Meizu Watch'un seri üretimi başladı
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    Meizu geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklama ile 2020'nin dördüncü çeyreğinde ilk akıllı saatini piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Ancak görünüşe bakılırsa cihazı yıl sonuna kadar görmeyeceğiz. Zira şirketin Meizu Watch seri üretimine yeni başladığı belirtiliyor.

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    Fiyatı henüz belli değil

    Şirkete yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre Meizu Watch, 420 mAh kapasiteli pille gelecek. Bu pillerin, Shenzhen merkezli Guardian adlı bir firma tarafından üretildiğini belirtelim. Bunlara ek olarak Meizu'nun, aktif gürültü önleme teknolojisine (ANC) sahip kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

    Meizu Watch ile ilgili olarak da kesin olan iki bilgi mevcut. Birincisi, cihaz şirketin kendisi tarafından da onaylandığı üzere, Flyme For Watch yazılımı tarafından desteklenecek. Ancak temel işletim sistemi henüz belli değil.

    İkincisi ise Flyme for Watch'ı onaylayan tanıtım afişi saatin kare şeklinde bir ekrana sahip olacağına dair bir ipucu barındırıyordu. Bu iki bilgi ve pil kapasitesi dışında Meizu Watch hakkında başka hiçbir detay bilinmiyor. Akıllı saatin hangi fiyatla satışa sunulacağı ise merak konusu.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/12/meizu-watch-mass-production-new-tws-with-anc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    AL3lMA (Akın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Meizu global kullanıcılarını üzüyor
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    High Sierra 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Meizu uzun zamandır sessizliğe gömüldü. Yeni telefon da gelmiyor artık.
    Kalitesi çoğu firmanın ötesinde bir işçiliği ve yazılımı vardı son çıkan cihazlara kadar.
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