Meizu Watch'un seri üretimi başladı

Tam Boyutta Gör

Meizu geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklama ile 2020'nin dördüncü çeyreğinde ilk akıllı saatini piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Ancak görünüşe bakılırsa cihazı yıl sonuna kadar görmeyeceğiz. Zira şirketin Meizu Watch seri üretimine yeni başladığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Realme, Watch S Pro akıllı saat modelinin özelliklerini resmi sitesinden açıkladı

Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go"

Fiyatı henüz belli değil

Şirkete yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre Meizu Watch, 420 mAh kapasiteli pille gelecek. Bu pillerin, Shenzhen merkezli Guardian adlı bir firma tarafından üretildiğini belirtelim. Bunlara ek olarak Meizu'nun, aktif gürültü önleme teknolojisine (ANC) sahip kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Meizu Watch ile ilgili olarak da kesin olan iki bilgi mevcut. Birincisi, cihaz şirketin kendisi tarafından da onaylandığı üzere, Flyme For Watch yazılımı tarafından desteklenecek. Ancak temel işletim sistemi henüz belli değil.

İkincisi ise Flyme for Watch'ı onaylayan tanıtım afişi saatin kare şeklinde bir ekrana sahip olacağına dair bir ipucu barındırıyordu. Bu iki bilgi ve pil kapasitesi dışında Meizu Watch hakkında başka hiçbir detay bilinmiyor. Akıllı saatin hangi fiyatla satışa sunulacağı ise merak konusu.

https://www.gizmochina.com/2020/12/12/meizu-watch-mass-production-new-tws-with-anc/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.