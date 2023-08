Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortağı olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda firmayı terk ederek kendi şirketini kurmuştu. Nothing isimli bu şirket, geçtiğimiz yıllar içerisinde iki akıllı telefon ve üç farklı kablosuz kulaklık tanıttı. Cihazlar genel anlamda popüler olmasa da Nothing, dikkat çekici ve yenilikçi tasarımı ile övgü görmüştü. Tasarım anlayışını daha ulaşılabilir yapmak isteyen Nothing, yeni markasını duyurdu. Bu marka, akıllı saat ve kulaklık gibi giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışacak.

CMF by Nothing

Nothing, geçtiğimiz günlerde CMF markasını duyurdu. CMF by Nothing, firmanın gelişmiş tasarım anlayışını daha erişilebilir hale getirmek için kurulmuş. Carl Pei, uygun fiyatlı tüketici elektroniği segmentinde insanları heyecanlandıracak ürünler olmadığını belirtti ve CMF’nin ana hedefine bir kez daha dikkat çekti. CMF by Nothing, firma içerisinde ayrı bir takım tarafından yönetilecek ve böylece iki marka birbiri ile çakışmadan geliştirilecek.

Tam Boyutta Gör Nothing’in yenilikçi tasarımlara, üst seviye segmente ve son teknolojiye odaklanırken CMF’nin temiz ve taze tasarımlara, ulaşılabilir ürünlere ve güvenilir kaliteye odaklanacağı belirtiliyor. CMF’nin ismi ise Colors (renkler), Materials (malzemeler) ve Finish (cila) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Markanın duyurusuyla beraber Nothing, yıl bitmeden CMF’nin bir kulaklık ve bir akıllı saat duyuracağını belirtti. Akıllı saatin Wear OS ile gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor ancak saatin uygun fiyatlı olması akıllı saatin özel bir işletim sistemine sahip olacağına işaret ediyor.

