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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni bir dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Book Go olarak adlandırılan cihaz için patent başvurusunda da bulundu.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go
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    Yakın zamanda Samsung'un ürün yelpazesine Book Go adlı yeni bir taşınabilir bilgisayarın ekleneceği ortaya çıktı. Cihaz Galaxy ürün ailesinin en yeni üyelerinden biri olacak.

    Ayrıca Bkz. "Fitbit, EKG sensöründeki sorun nedeniyle tüm Sense akıllı saatleri geri çağırıyor"

    CES'te tanıtılabilir

    Güvenilir kaynaklardan LetsGoDigital'in haberine göre, Güney Koreli dev Book Go markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulunmuş durumda. Belge dizüstü bilgisayarlar, tabletler, bilgisayar monitörleri ve LCD ekranlar gibi ürün kategorilerini kapsıyor. Dolayısı ile sektöre yakın kaynakların tahminine göre, yakında LCD panelli Galaxy Book Go adlı bir dizüstü bilgisayar modeli, Samsung'un ürün yelpazesine katılacak.

    Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go
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    Patent başvurusuna bakılırsa cihazın dokunmatik kontrollü tablet olarak kullanılmasına olanak tanıyan dönüştürülebilir bir tasarıma sahip olması muhtemel. Go öneki ise yeni ürünün "hareket halindeyken" çalışmak üzere tasarlandığını belirtiyor. Başka bir deyişle, Galaxy Book Go hücresel ağlar üzerinden kalıcı bir İnternet bağlantısı için yerleşik bir 4G veya hatta 5G modülüne sahip olabilir. Yeni ürünün duyurusunun 11-14 Ocak tarihleri ??arasında tamamen dijital formatta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) gerçekleşmesi bekleniyor.



    https://nl.letsgodigital.org/computers/samsung-galaxy-book-go-notebook/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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