Meizu yeni akıllı telefonu Lucky 08'i gösterdi

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Tam Boyutta Gör Meizu, Weibo sosyal ağındaki sayfasında yeni akıllı telefonu Lucky 08'in tasarımını gösteren bir video yayınladı. Cihaz, içinde üç yuvarlak modül bulunan alışılmadık bir kamera ünitesine sahip.

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25 Eylül'de tanıtılacak

Meizu yeni ürünü “kendi sınıfında yeni bir tasarım standardı belirleyen, 2.000 yuan (280 dolar) fiyatlı amiral gemisi bir yapay zeka telefonu” olarak tanımlıyor. Şirketin duyurusunda cihazın tüm detaylarıyla tanıtımının 25 Eylül'de yapılacağı belirtiliyor.

Ayrıca Meizu Lucky 08'in beyaz ve pembe renkli bir fotoğrafları da sızmış durumda. Gelen bilgilere göre akıllı telefon ekranın etrafında ince çerçevelere, süper büyük bir bataryaya ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Lucky 08'de hangi donanımların kullanıldığı ise henüz açıklanmış değil.

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