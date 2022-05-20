Mercedes-AMG'den Porsche Taycan'a rakip geliyor: İşte Vision AMG

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Mercedes-AMG, Porsche Taycan'a rakip olacak yepyeni bir elektrikli performans modeli hazırlıyor. Şirket, kısa süre önce ön gösterim olarak Vision AMG konseptini karşımıza çıkardı.

Vision AMG neler sunuyor?

Vision AMG'nin üretim versiyonu 2025 yılında piyasaya sürülecek. Söz konusu model, performanslı elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen AMG.EA platformunu kullanan ilk otomobil olacak. EQS ve EQE modellerinde kullanılan EVA platformundakinden daha kompakt bir batarya üzerine şekillenen bu mimari, böylece daha alçak ve sportif gövde tasarımlarına imkan veriyor.

Vision AMG'nin tasarımına baktığımızda silüetinin Vision EQXX'e benzediğini görmekteyiz. Bu su damlası tasarım sayesinde aerodinamik olarak avantaj sağlayan model, gövdesindeki arka spoyler gibi aktif aerodinamik unsurlarla bu avantajını daha da pekiştiriyor. Ek olarak öndeki kanat ve büyük arka difüzör de Vision AMG'ye bu konuda fazlasıyla destek oluyor.

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Konsept 5100 mm uzunluğa sahip. Bu kapsamda rakip olacağı Porsche Taycan'dan 147 mm daha uzun olduğunu söylemek mümkün. Aks mesafesi ise 3000mm ki bu da iç mekanda oldukça ferah bir yaşam alanı sunacağını gösteriyor. Konsept üzerinde tam detaylı göremesek de üretim versiyonunda gizli kapı kollarına ve çerçevesiz camlara sahip dört kapı bulunacak.

Vision AMG'nin tasarımına baktığımızda kısa ön-arka çıkıntılar ve dominant çamurluklar dikkat çekiyor. Ön tarafta Mercedes'in meşhur yıldız imzasını anımsatan aydınlatmalar ortadaki ince şeritle birleşiyor. Alt kısımdaki dikey LED şeritler ise AMG'nin içten yanmalı motorlu modellerindeki Panamericana ızgarasına atıfta bulunuyor.

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Dijital yan aynalar, 22 inç aerodinamik jantlar, arka uç kısımda boylu boyunca uzanan LED şerit, yuvarlak stop lambaları ve şirketin 2022 Formula 1 aracını anımsatan süslemeler de dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

İç mekanını göremediğimiz Vision AMG konseptinin teknik detayları da henüz açıklanmadı. Ancak Autocar'ın belirttiğine göre araçta batarya modüllerinin doğrudan şasiye entegre edileceği bir yapı görmek mümkün. Bunun yanı sıra araçta Mercedes'e bağlı olarak faaliyet gösteren YASA tarafından geliştirilen eksenel akılı motorlar kullanılacak.

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Güç verileri belli olmasa da Mercedes'in iddiasına göre bu motorlar sıradan elektrik motorlarına göre daha hafif ve kompakt olmasına rağmen daha yüksek verimlilik ve güç sunacak. Zira Mercedes-AMG CEO'su Philipp Scheimer, konuyla ilgili açıklamasında "Yüksek güç yoğunluğu ve sürekli tork aktarımı ile geleceğin sürüş performansını yeniden tanımlayacağız. Her şeyi sıfırdan geliştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son olarak, Mercedes, kısa süre önce Sila ile iş birliklerini duyurmuş ve 2025'ten itibaren üreteceği bazı elektrikli araçlarda Sila'nın silikon anot teknolojisine de yer vereceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda Vision AMG'nin üretim versiyonunda da bu teknolojiyi görmemiz mümkün.

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Mercedes'in elektrikli performans modeli tanıtıldı: Vision AMG