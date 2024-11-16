BYD fiyat listesi belli oldu: İşte Kasım 2024 fiyatları

- BYD Atto 3 fiyat listesi 🚗 (Kasım 2024)
- BYD Dolphin fiyat listesi 💵 (Kasım 2024)
- BYD Seal U EV fiyat listesi 💰 (Kasım 2024)
- BYD SEAL U DM-i fiyat listesi 💲 (Kasım 2024)
- Yorumlar
Türkiye'ye devasa bir yatırımda bulunan BYD, 2024 Kasım ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model BYD otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar BYD Dolphin ile birlikte 1.280.000 TL’den başlıyor. Peki sıfır km BYD fiyatları kaç TL? 2024 BYD fiyatları ne kadar oldu? İşte BYD Kasım 2024 fiyat listesi:
|Versiyon
|2024MY
|BYD Atto 3 Design
|1.490.000 TL
|Versiyon
|2024MY
|BYD Dolphin Design
|1.280.000 TL
|Versiyon
|2024MY
|BYD Seal U EV Design
|1.790.000 TL
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|2024MY
|BYD SEAL U DM-i Design
|1.850.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir