BYD fiyat listesi belli oldu: İşte Kasım 2024 fiyatları

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Türkiye'ye devasa bir yatırımda bulunan BYD, 2024 Kasım ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model BYD otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar BYD Dolphin ile birlikte 1.280.000 TL’den başlıyor. Peki sıfır km BYD fiyatları kaç TL? 2024 BYD fiyatları ne kadar oldu? İşte BYD Kasım 2024 fiyat listesi:

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BYD Atto 3 fiyat listesi 🚗 (Kasım 2024) Versiyon 2024MY BYD Atto 3 Design 1.490.000 TL

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BYD Dolphin fiyat listesi 💵 (Kasım 2024) Versiyon 2024MY BYD Dolphin Design 1.280.000 TL

Sıfır araba fiyatları & kampanyaları 1 ay önce eklendi

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BYD Seal U EV fiyat listesi 💰 (Kasım 2024) Versiyon 2024MY BYD Seal U EV Design 1.790.000 TL

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BYD SEAL U DM-i fiyat listesi 💲 (Kasım 2024) Versiyon 2024MY BYD SEAL U DM-i Design 1.850.000 TL

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BYD fiyat listesi | Bayiden sıfır BYD araba fiyatları