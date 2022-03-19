Mercedes-Benz, Çin'de bir Ar-Ge merkezi daha açtı

Lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz Group AG, Çin'deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Alman şirket 18 Mart'ta yaptığı açıklama ile ülkedeki ikinci Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) merkezini açtığını duyurdu.
Şangay'da bulunan yeni Ar-Ge merkezinin öncelikli olarak otomatik sürüş sistemleri, bağlanabilirlik, büyük veri (veri kümelerini toplama ve analiz etme teknolojileri ve ayrıca elde edilen bilgilerin etkin kullanımı) alanlarında çalışacağı belirtildi.
Çin en büyük pazar
Şirket, merkezde çalışmak üzere yüzlerce genç yeteneği işe almayı planladığını vurguluyor. Çin'in Mercedes-Benz için en büyük satış pazarı olduğunu hatırlatalım. Firma 2021 yılında Çin'de 758.863 binek otomobili satışı gerçekleştirdi. Buna karşılık ABD'de 276.102, Almanya'ya ise 213.105 adet Mercedes-Benz otomobil satıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara