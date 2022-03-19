Mercedes-Benz, Çin'de bir Ar-Ge merkezi daha açtı

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Lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz Group AG, Çin'deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Alman şirket 18 Mart'ta yaptığı açıklama ile ülkedeki ikinci Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) merkezini açtığını duyurdu.

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Şangay'da bulunan yeni Ar-Ge merkezinin öncelikli olarak otomatik sürüş sistemleri, bağlanabilirlik, büyük veri (veri kümelerini toplama ve analiz etme teknolojileri ve ayrıca elde edilen bilgilerin etkin kullanımı) alanlarında çalışacağı belirtildi.

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Çin en büyük pazar

Şirket, merkezde çalışmak üzere yüzlerce genç yeteneği işe almayı planladığını vurguluyor. Çin'in Mercedes-Benz için en büyük satış pazarı olduğunu hatırlatalım. Firma 2021 yılında Çin'de 758.863 binek otomobili satışı gerçekleştirdi. Buna karşılık ABD'de 276.102, Almanya'ya ise 213.105 adet Mercedes-Benz otomobil satıldı.

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