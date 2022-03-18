Hyundai'den elektrikli araç hamlesi: Endonezya'da fabrika kurdu

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Hyundai Motor Company, Güneydoğu Asya’daki ilk fabrikasını Endonezya’nın başkenti Jakarta’da açtı. Endonezya hükümetiyle Hyundai’nin Güneydoğu Asya pazarları için birlikte adım attığı bir üretim merkezi olan fabrika, özel anlaşma ile resmileştirilerek hizmete başladı.

Yılda 250 bin araç üretecek

Bu fabrika için yaklaşık 1.55 milyar dolar tutarında bir yatırım yapan Hyundai, yıllık üretim kapasitesini de 250.000 adet olarak açıkladı. Hyundai’nin “sürdürülebilir kalkınma” ve “insanlık için ilerleme” vizyonuna uyum sağlayan fabrika, otomotiv sektöründeki elektrikli model ihtiyaçlarının karşılanmasında ve aynı zamanda güneş panelleri gibi çevre dostu teknolojilerin üretiminde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca Hyundai, araç boyama işleminde de doğa dostu su bazlı boyalar kullanarak çevreyi koruma hususunda da sorumluluğunu yerine getiriyor.

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Endonezya, Hyundai’nin gelecekteki mobilite stratejisi için önemli bir merkez durumunda. Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, hizmete açılan yeni fabrikayla ilgili olarak;

“Bu tesis, otomotiv endüstrisinde ve özellikle elektrikli araçlar alanında kilit bir rol oynayacak. Ayrıca, şu anda yapım aşamasında olan pil hücresi tesisi aracılığıyla da Endonezya’da elektrikli araç ekosisteminin kurulmasına katkıda bulunmaya devam edecek. Endonezya’nın küresel piyasalarda önemli bir rol oynamasına daha fazla yardımcı olacak ve aynı zamanda Hyundai’nin gelecekteki teknolojilerinin temel üretim merkezi olacak” dedi.

Endonezya'da pil fabrikası kurmak için de çalışılıyor

Endonezya Hükümeti, 2030 yılına kadar 130.000 adet kamu aracını elektrikli modellere dönüştürmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda, EV ekosisteminin genişletilmesine öncülük ediyor. Hyundai de sosyal sorumluluk bilincine destek olmak için sektörde önemli bir yere sahip. Hyundai’nin yeni fabrikası, elektrikli Ioniq 5'in dışında bölge için önemli olan CRETA ve MPV gibi modeller de üretecek. Ayrıca Hyundai, Endonezya’da pil fabrikası kurmak için de LG Energy Solutions ile birlikte çalışmaya devam ediyor.

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