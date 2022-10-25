Mercedes-Benz Türk, 100 bininci otobüsünü banttan indirdi

4 bini aşkın çalışanı ile hem Türkiye’nin hem de dünyanın en teknolojik otobüs üretim merkezlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın bantlarından inen 100 bininci otobüs üçüncü nesil Mercedes-Benz Travego oldu. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 1995 yılında Mercedes-Benz 0 403 modeliyle başlayan üretim serüveninde iç pazardaki başarısının yanı sıra yurt dışına yaptığı ihracatla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı.
100 bininci otobüsün banttan inişi için Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda düzenlenen törende konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,
“2008 yılında, şirketimizin kuruluşundan tam 41 yıl sonra, 50.000’inci otobüsümüzü banttan gururla indirmiştik. İkinci 50.000 otobüsümüzü 14 yılda ürettik. Bugün 100.000’inci otobüsümüzü banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’ini üretiyor, ürettiğimiz her 10 otobüsten 8’ini ihraç ediyoruz.
Bugün 70’ten fazla ülkeye yaptığımız otobüs ihracatımız, 62.000 adedi aştı ve biz bu ihracatın yaklaşık 40.000 adedini 2008 yılından itibaren gerçekleştirdik. Ülkemizin ekonomisine, istihdamına ve geleceğine katkı sağlayan bir firma olarak, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla beraber markamızın öncü konumunu, otobüs alanındaki bayrak taşıyıcı misyonumuzla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Toplam ihracat 62 bin adedi aştıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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