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    Otomobil üretimi ilk iki ayda yüzde 12 arttı

    Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv sektörü, liderliğine 2024 yılında da devam ediyor. Yılın ilk iki ayında üretim yüzde 8, tutar bazında ihracat ise yüzde 9 büyüdü.

    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk iki ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adede yükseldi.

    Otomobil üretimi yüzde 12’lik artışla 151 bin 14 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 250 bin 886 adedi buldu. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 27 yükselirken hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 geriledi.

    Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 94, otobüs-midibüs grubunda yüzde 61 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.

    İhracat yüzde 9 artışla 6 milyar dolar oldu

    Otomobil üretimi ilk iki ayda yüzde 12 arttı Tam Boyutta Gör
    Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 164 bin 560 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ticari araç ihracatı da yüzde 6 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 geriledi ve 3 bin 147 adet olarak gerçekleşti.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 14 pay ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6 milyar dolar oldu.

    Euro bazında ise yüzde 8 artarak 5,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatında ki artış oranı ise yüzde 8 oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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