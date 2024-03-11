Otomobil üretimi ilk iki ayda yüzde 12 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk iki ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adede yükseldi.
Otomobil üretimi yüzde 12’lik artışla 151 bin 14 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 250 bin 886 adedi buldu. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 27 yükselirken hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 geriledi.
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 94, otobüs-midibüs grubunda yüzde 61 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat yüzde 9 artışla 6 milyar dolar oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 14 pay ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6 milyar dolar oldu.
Euro bazında ise yüzde 8 artarak 5,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatında ki artış oranı ise yüzde 8 oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.