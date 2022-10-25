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    2023 Honda Accord'un tasarımı açığa çıkıyor: İşte ilk resmi ipucu görselleri

    Yepyeni tasarımı, teknolojileri, daha tepkisel ve eğlenceli sürüş deneyimi sunan hibrit sistemiyle bulunduğu segmente heyecan getireceği söylenen 2023 Honda Accord, Kasım'da tanıtılacak.
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    Yeni Honda Accord'un tasarımına ilişkin ilk ipuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Gelecek ay tanıtılması planlanan yeni 2023 Honda Accord'dan ilk resmi ipuçları geldi. Japon üretici, 11'inci nesil sedanın ön ve arka tasarımına ilişkin görseller paylaştı.

    Honda, yeni Accord ile ilgili oldukça iddialı konuşuyor. Yeni model için "sportif, akıllı, modern ve konforlu" sıfatlarını kullanan şirket, Accord'un yeni tasarımı ve geliştirilmiş hibrit sistemiyle bulunduğu segmente heyecan getireceğini söylüyor.

    2023 Honda Accord'un ön tasarımına baktığımızda burun kısmının köşeli çizgilere sahip olduğunu görebiliyoruz. Parlak siyah detaylara sahip geniş altıgen panjur bu alanı domine ederken onu saran ince farlar ve gündüz LED'leri de dikkat çekiyor. Hemen altında ise park sensörleri ve ince bir merkez havalandırma bulunuyor.

    Accord'un arka kısmı da yepyeni bir tasarım diline kavuşmuş. Stop lambaları ortadaki Honda amblemine kadar uzanıyor. Bagaj kapağında model yazısının yanı sıra eHybrid ve Touring logolarını görmekteyiz. Tamponda ise sensörler, ince yatay reflektörler ve parlak siyah difüzör göze çarpıyor.

    Yeni Honda Accord'un tasarımına ilişkin ilk ipuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca görsellerden biri yeni nesil Honda Accord'un 12.3 inçlik multimedya ekranına dikkat çekiyor ki Honda, bunun marka tarihindeki en büyük multimedya ekranı olduğunun altını çiziyor. Ekran, yeni Civic'teki gibi konsolun üzerine tutturulmuş. Sol altta bulunan ses düğmesi dışında fiziksel tuşu bulunmuyor.

    2023 Honda Accord, ekran büyüklüğünün yanı sıra entegre Google servislerine sahip multimedya sistemiyle de marka için bir ilki teşkil edecek. Zira ekran üzerinde de Google Asistan, Play Store ve Haritalar uygulamalarını görebiliyoruz. Sağ tarafta ise güç akışının gösterildiği ayrı bir bölüm bulunuyor.

    Yeni Accord'un motor seçenekleri henüz belli değil. Accord'un mevcut kasası ülkemizde 1.5 litre VTEC turbo benzinli motor ve Executive donanım seviyesi ile 1.1 milyon TL seviyesinden başlıyor.

    Yeni Accord'un tasarımını patent görsellerini de içeren fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:

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    honda, accord ve
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