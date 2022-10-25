2023 Honda Accord'un tasarımı açığa çıkıyor: İşte ilk resmi ipucu görselleri

Honda, yeni Accord ile ilgili oldukça iddialı konuşuyor. Yeni model için "sportif, akıllı, modern ve konforlu" sıfatlarını kullanan şirket, Accord'un yeni tasarımı ve geliştirilmiş hibrit sistemiyle bulunduğu segmente heyecan getireceğini söylüyor.
2023 Honda Accord'un ön tasarımına baktığımızda burun kısmının köşeli çizgilere sahip olduğunu görebiliyoruz. Parlak siyah detaylara sahip geniş altıgen panjur bu alanı domine ederken onu saran ince farlar ve gündüz LED'leri de dikkat çekiyor. Hemen altında ise park sensörleri ve ince bir merkez havalandırma bulunuyor.
Accord'un arka kısmı da yepyeni bir tasarım diline kavuşmuş. Stop lambaları ortadaki Honda amblemine kadar uzanıyor. Bagaj kapağında model yazısının yanı sıra eHybrid ve Touring logolarını görmekteyiz. Tamponda ise sensörler, ince yatay reflektörler ve parlak siyah difüzör göze çarpıyor.
2023 Honda Accord, ekran büyüklüğünün yanı sıra entegre Google servislerine sahip multimedya sistemiyle de marka için bir ilki teşkil edecek. Zira ekran üzerinde de Google Asistan, Play Store ve Haritalar uygulamalarını görebiliyoruz. Sağ tarafta ise güç akışının gösterildiği ayrı bir bölüm bulunuyor.
Yeni Accord'un motor seçenekleri henüz belli değil. Accord'un mevcut kasası ülkemizde 1.5 litre VTEC turbo benzinli motor ve Executive donanım seviyesi ile 1.1 milyon TL seviyesinden başlıyor.
Yeni Accord'un tasarımını patent görsellerini de içeren fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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