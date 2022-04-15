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    Mercedes-Benz Türk, AdBlue Sistem Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi

    Yasaların izin verdiği emisyon değerlerinin sağlanması amacıyla testlerin gerçekleştirileceği laboratuvarda, AdBlue sisteminin diğer tüm kullanım şartlarının testleri de yapılacak.
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    Mercedes-Benz Türk'ün AdBlue Sistem Laboratuvarı hizmete girdi
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    Mercedes-Benz Türk, AdBlue Sistem Laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirerek AR-GE yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Açılışı yapılan AdBlue Sistem Laboratuvarı ile şirket, tüm dünyada üretilen Mercedes-Benz kamyonları için yasal zorunluluk ve fonksiyon testlerini gerçekleştirecek.

    Daimler Truck ve Mercedes-Benz Türk, inşası 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan AdBlue Sistem Laboratuvarı için yaklaşık 400 bin Euro tutarında yatırım yaptı. İklimlendirme kabini, titreşim tezgahı, kabin ısıtma ve ölçüm cihazları gibi donanımların yer aldığı AdBlue Sistem Laboratuvarı’nda, ayrıca frigo üstyapılı test kamyonu da bulunuyor.

    Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel konu hakkında şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi olarak, değişen müşteri taleplerine ve yasal mevzuatlara en hızlı şekilde cevap verebilmek adına çalışmalar yapıyor ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda son olarak AdBlue Sistem Laboratuvarı yatırımımızı gerçekleştirdik. Laboratuvarımızda dizel araçların emisyon değerlerinin sağlanması için gerekli tüm testleri yapabileceğiz.”

    Değişen müşteri taleplerine ve yasal mevzuatlara en hızlı şekilde cevap verebilmek adına sürekli çalışmalar ve yatırımlar yapan Mercedes-Benz Türk, 2026 yılında kanuni bir zorunluluk olacak EuroVII emisyon değerlerinin sağlanması için yoğun çalışmalar yürütüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında tüm Mercedes-Benz kamyonları için geliştirmeler yapan Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi, FUSO, DTNA, BharatBenz ve EvoBus AR-GE birimlerine danışmanlık da yapıyor.

    Mercedes-Benz Türk'ün AdBlue Sistem Laboratuvarı hizmete girdi
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    Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi, EuroVII kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile AdBlue sisteminin daha düşük sıcaklıklarda ve daha kısa sürelerde dozajlama yapmaya hazır olmasını sağlamayı hedefliyor. EuroVII çerçevesinde emisyon seviyeleri kanunen aşağı çekileceği için dozajlanan AdBlue miktarının seçici katalitik indirgeme sistemi (SCR) ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Mercedes-Benz Türk, yaptığı tüm AR-GE çalışmalarını da bu gerekliliklere göre yürütüyor.

    Kanunen belli bir emisyon değerine sahip olması gereken dizel araçlarda bulunan SCR sisteminin çalışması için öncesinde AdBlue dozajlama yapılması gerekiyor. BlueTEC teknolojisinin çalışma prensiplerine göre, gerekli miktarda AdBlue’nun doğru zamanda SCR sistemine gönderilmesi gerekiyor. AdBlue sistemi ile zehirli azot oksit gazları, üre çözeltisi sayesinde egzoz çıkışında azot gazı ve su buharına dönüşerek çevreye zararsız hale geliyor.

    Türkiye’deki çalışmalarıyla dünyaya da mühendislik ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Çin pazarı için yürüttüğü bir projenin yanı sıra Brezilya için geliştirilen bir projedeki araçlar için de yerel AR-GE ekibine know-how desteği veriyor. Ayrıca, Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibinin bu yıl içinde imalat aşamasına geçecek yeni motor projesi kapsamında geliştirdiği AdBlue tankları da Mercedes-Benz marka araçlarda kullanılacak.

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 25 dakika önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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