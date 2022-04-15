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    Toyota Crown, önümüzdeki yıl bir SUV versiyona kavuşabilir

    Reuters'ın haberine göre Toyota, otomotiv dünyasındaki SUV talebine yeni bir modelle karşılık verecek. Bu model, şirketin sedan modeli Crown'ı temel alacak ve elektrikli versiyona da sahip olacak.
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    Toyota Crown, önümüzdeki yıl bir SUV versiyona kavuşabilir
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    Toyota, küresel çaptaki SUV/Crossover talebine ürün gamını genişleterek cevap verecek. Reuters'ın haberine göre, Japon üretici, Crown isimli sedan modelinin SUV versiyonu üzerinde çalışıyor.

    Reuters'ın şirkete yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Toyota Crown'ın SUV versiyonu Japonya'da satışa sunulmakla kalmayıp Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına da ihraç edilecek. Öte yandan ihraç planlarının henüz netleşmediği, bazı versiyonların sadece ülke içinde kalabileceği belirtiliyor.

    Versiyon demişken, SUV modelin hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli versiyonlarla geleceği iddia ediliyor. Habere göre satışlar 2023'ün yaz aylarında başlayacak. İlk olarak hibrit ve PHEV versiyonlar satışa sunulacak. Tamamen elektrikli versiyon ise 2024'te piyasaya sürülecek. Bunun dışında platform, güç aktarma organları veya tasarımla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

    Japon üreticinin orta üst sınıfa hitap eden sedan modeli Toyota Crown, 1955 yılından bu yana üretim hayatına devam ediyor. 2018'de 15. nesline geçiş yapan model en son 2021 model yılı için güncellenmişti. Crown, 1958 yılında Toyota'nın ABD'ye ihraç ettiği ilk otomobil olma özelliği de taşıyor.

    Öte yandan Crown, Toyota'nın SUV'a dönüştürdüğü ilk isim olmayacak. Şirket daha önce de yakından tanıdığımız Corolla ismini bu sınıfa taşımış ve Corolla Cross'u tanıtmıştı.

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    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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