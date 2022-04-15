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Toyota, küresel çaptaki SUV/Crossover talebine ürün gamını genişleterek cevap verecek. Reuters'ın haberine göre, Japon üretici, Crown isimli sedan modelinin SUV versiyonu üzerinde çalışıyor.

Reuters'ın şirkete yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Toyota Crown'ın SUV versiyonu Japonya'da satışa sunulmakla kalmayıp Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına da ihraç edilecek. Öte yandan ihraç planlarının henüz netleşmediği, bazı versiyonların sadece ülke içinde kalabileceği belirtiliyor.

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Versiyon demişken, SUV modelin hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli versiyonlarla geleceği iddia ediliyor. Habere göre satışlar 2023'ün yaz aylarında başlayacak. İlk olarak hibrit ve PHEV versiyonlar satışa sunulacak. Tamamen elektrikli versiyon ise 2024'te piyasaya sürülecek. Bunun dışında platform, güç aktarma organları veya tasarımla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Japon üreticinin orta üst sınıfa hitap eden sedan modeli Toyota Crown, 1955 yılından bu yana üretim hayatına devam ediyor. 2018'de 15. nesline geçiş yapan model en son 2021 model yılı için güncellenmişti. Crown, 1958 yılında Toyota'nın ABD'ye ihraç ettiği ilk otomobil olma özelliği de taşıyor.

Öte yandan Crown, Toyota'nın SUV'a dönüştürdüğü ilk isim olmayacak. Şirket daha önce de yakından tanıdığımız Corolla ismini bu sınıfa taşımış ve Corolla Cross'u tanıtmıştı.

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Toyota Crown, önümüzdeki yıl bir SUV versiyona kavuşabilir