Mercedes-Benz’in elektrikli otobüs şasisi EO500 U Türkiye’de geliştiriliyor

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Mercedes-Benz Türk, Latin Amerika pazarı için üretilecek olan tamamen elektrikli otobüsün şasisinin ön aks segmentini İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki AR-GE merkezinde geliştirdi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Karoser AR-GE ekibinin tamamen elektrikli eO500 U için geliştirdiği teknoloji Latin Amerika pazarını elektrikli dönüşüme hazırlıyor. Latin Amerika'nın en büyük otobüs ve kamyon üreticisi Mercedes-Benz do Brasil tarafından tanıtılan eO500 U sayesinde, Latin Amerika'da da otobüsler elektrikli ulaşım çağına geçiş yapacak.

1956 yılında açılan Mercedes-Benz do Brasil, otobüs şasisi geliştirme ve üretimi alanında uzman bir kimliğe sahip. Latin Amerika şehirleri için özel olarak tasarlanan elektrikli otobüs şasisi eO500 U'nun seri üretimi, bu yıl Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki São Bernardo do Campo'da başlayacak. Kötü yol testleri ile dayanımı test edilecek ürünün uzun yol testleri de Türkiye’deki mühendisler tarafından gerçekleştirilecek.

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Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mercedes Benz Türk Otobüs Fabrikası Karoser AR-GE ekibi, uzun yıllardır Mercedes-Benz ve Setra marka integral otobüsler için karoser geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Ekibimiz, bu alanda sahip olduğu bilgi birikimi ile 2019 yılı itibarıyla hem Avrupa hem de Brezilya’da Mercedes marka şasiler için de AR-GE faaliyetlerine ve aynı zamanda küresel mühendislik lideri olarak ilgili birimlere destek vermeye başladı. AR-GE ekibi olarak, eO500 U’nun şasi projesi kapsamında ön aks taşıyıcı karoser segmentinin araştırma ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirdik.”

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Geliştirilen teknolojinin daha konforlu bir sürüşe imkan verdiğinin altını çizen Koca, “Patent ile koruma altına aldığımız sistemin de dahil olduğu söz konusu teknolojinin dayanım simülasyonu için Türkiye, Almanya ve Brezilya AR-GE hesaplama ekipleri birlikte çalıştı. Üretim çalışmaları için Brezilya’da bulunan Mercedes-Benz, Almanya, İspanya ile Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Evobus Otobüs Üretim Merkezleri ve üstyapı çalışmaları için de Latin Amerika’da bulunan üstyapı firmaları koordineli bir çalışma yürütüyor” dedi.

250 kilometreye kadar menzile ve plug-in şarj sistemine sahip

250 kilometreye kadar menzili bulunan eO500 U'nun bataryası, plug-in şarj sistemine sahip. Söz konusu sistem, Daimler Buses'a ait tamamen elektrikli Mercedes-Benz eCitaro şehir içi otobüsünde bulunan sistemin sahip olduğu teknolojik standartlara sahip. Bu yüksek voltaj bataryaların tamamen şarj olması yaklaşık üç saat sürüyor.

Tamamen elektrikli eO500 U’nun şasisini Brezilya ve daha sonra belirlenecek diğer Latin Amerika ülkelerinde piyasaya sürecek olan Mercedes-Benz, müşterilerinden gelen talep doğrultusunda Latin Amerika ülkeleri dışında da eO500 U’yu kullanıma sunmayı planlıyor.

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