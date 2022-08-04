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    Yeni 2023 Fiat Fastback'in tasarımı ortaya çıktı

    Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika pazarları için coupe-SUV formunda geliştirilen yeni Fiat Fastback'in dış tasarımına ilişkin görseller paylaşıldı. İç mekan ve teknik detaylar henüz belli değil.
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    Yeni 2023 Fiat Fastback'in tasarımı ortaya çıktı
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    Fiat, geçtiğimiz hafta yeni coupe-SUV modelinin silüetini gösteren bir ipucu görseli paylaşmıştı. Bugün de aracın dış tasarımına ilişkin ilk görseller ortaya çıktı. Fiat Fastback adı verilen model, 2018'de tanıtılan ve aynı ismi taşıyan konseptten izler taşıyor.

    Yeni Fiat Fastback, Güney Amerika pazarı için geliştirildi ancak başka pazarlarda da satışa sunulabileceği söyleniyor. MLA platformu üzerine inşa edilen model üzerinde aynı platformu paylaşan Pulse'dan alınan detaylar da görmekteyiz. Özellikle ön bölümdeki LED farlar, panjurun şekli, kenardaki hava girişleri ve ön tampon, Pulse'ın Abarth versiyonundan alınmış.

    Tasarımın geri kalanında ise Fiat Fastback'in kendi karakteri ortaya çıkıyor. Yüksek omuz çizgisi stoplara kadar uzanan coupe-SUV modelin çamurluk ve yan eteklerinde yoğun bir şekilde siyah plastik eklentiler kullanılmış. Çift renkli ve beş kollu tasarıma sahip jantlar üzerine oturtulan araçta tavan ve yan ayna kapakları siyah renge boyanmış. Arka bölümde ise ince LED stoplar ve krom detaylarla süslü siyah tampon dikkat çekiyor.

    Yeni 2023 Fiat Fastback'in tasarımı ortaya çıktı
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    Fiat Fastback'in iç mekanına ilişkin görsel paylaşılmamış ancak büyük oranda Pulse'a benzeyeceği düşünülüyor. Bu kapsamda konsol üzerinde 7 inç dijital gösterge ekranı ve 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı görmeyi bekleyebiliriz.

    Motor seçenekleri de henüz açıklanmayan detaylar arasında fakat yerel medyadan gelen haberlere göre araçta 130 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litre turbo üç silindirli benzinli motor görmemiz muhtemel. Daha fazla güç isteyenler için de 185 beygir güç üreten 1.3 litrelik motorun adı geçiyor. Modelin seçilen motora göre 6 ileri otomatik veya CVT ile kombine edilebileceği de konuşulan detaylar arasında.

    Tıpkı Volkswagen Taigo gibi Fiat Fastback'i de yakından görmek güzel olurdu ancak yeni modelin ülkemize veya Avrupa'ya gelmesi pek olası görünmüyor. 

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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