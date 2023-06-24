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    Mercedes'in online satış sistemine 'bot' engeli | 6 ay ve 6 bin km kuralı uzatıldı - DH Oto Gündem

    Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Mercedes'in online satış hizmetini ertelemesinin arkasındaki 'bot' iddiasını, uzatılan 6 ay 6 bin km kısıtlamasını ve öne çıkan diğer gelişmeleri konuştuk

    Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Mercedes'in online satış hizmetini ertelemesinin arkasındaki 'bot' iddiasını, uzatılan 6 ay 6 bin km kısıtlamasını ve öne çıkan diğer gelişmeleri konuştuk. Kanalımıza abone olarak ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    00:34 - Mercedes'in online satış sistemine 'bot' engeli

    06:25 - Otomotivde 6 ay 6 bin km kısıtlaması uzatıldı

    13:32 - Makyajlı Hyundai i10 Türkiye'de satışa sunuldu

    17:00 - Skywell'in üreticisi Skyworth, Türkiye'de batarya fabrikası kurmaya hazırlanıyor

    21:44 - Renault'nun yeni D segment coupe-SUV modeli Rafale tanıtıldı

    27:26 - Volkswagen Golf'ün manuel vites seçeneği kaldırılacak

    28:45 - Toyota, elektrikli otomobiller için sahte manuel vites üzerinde çalışıyor

    34:25 - Opel Astra Elektrik Türkiye'de ön siparişe açıldı

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