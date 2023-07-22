Yeni Hyundai KONA Türkiye fiyatı! Makyajlı Peugeot 508 Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde, kısa süre önce Gürcistan'daki lansmanına katıldığımız yeni Hyundai Kona'yı, makyajlı Peugeot 508'i ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
03:51 - Yeni Hyundai KONA Türkiye'de
14:14 - Makyajlı Peugeot 508 Türkiye fiyatı belli oldu
21:23 - Yeni Hyundai Santa Fe ortaya çıktı
28:00 - Avrupa'da ilk kez elektrikli otomobil satışları dizeli geçti
31:12 - Akaryakıt fiyatlarında şok ÖTV zammı
38:18 - MG4 XPower son çeyrekte Türkiye'ye gelecek
40:45 - İkinci el araçtaki ilan kısıtlamasıyla ilgili yeni duyuru