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    Yeni Hyundai KONA Türkiye fiyatı! Makyajlı Peugeot 508 Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde, kısa süre önce Gürcistan'daki lansmanına katıldığımız yeni Hyundai Kona'yı, makyajlı Peugeot 508'i ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde, kısa süre önce Gürcistan'daki lansmanına katıldığımız yeni Hyundai Kona'yı, makyajlı Peugeot 508'i ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    03:51 - Yeni Hyundai KONA Türkiye'de

    14:14 - Makyajlı Peugeot 508 Türkiye fiyatı belli oldu

    21:23 - Yeni Hyundai Santa Fe ortaya çıktı

    28:00 - Avrupa'da ilk kez elektrikli otomobil satışları dizeli geçti

    31:12 - Akaryakıt fiyatlarında şok ÖTV zammı

    38:18 - MG4 XPower son çeyrekte Türkiye'ye gelecek

    40:45 - İkinci el araçtaki ilan kısıtlamasıyla ilgili yeni duyuru

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