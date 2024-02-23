Mercedes-Benz, She’s Mentoring Programı ile genç kadınları destekliyor

Türkiye’de 2019 yılında faaliyete geçen She’s Mercedes platformu, kültür & sanat, müzik, spor, moda ve girişimcilik gibi farklı alanlarda sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Bu başarılı platform bir adım daha ileriye taşınarak, She’s Mercedes kadınlarının bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle bir mentorluk programına dönüşüyor.
İlhamını birbirinden alan güçlü kadınları bir araya getirerek kariyer yolculuklarının başındaki genç kadınlara destek olma ve topluma değer katma amacı doğrultusunda “She’s Mentoring” programı hayata geçiriliyor. Başarılarıyla kendinden söz ettiren She’s Mercedes kadınlarının mentor olarak yer alacağı program, genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmeyi ve onlara kariyer yolculuklarında rehberlik etmeyi amaçlıyor.
Mercedes-Benz, bu mentorluk programı ile ilk aşamada başvurular arasından seçilen 30 başarılı kadını, sektörün önde gelen isimleri ile buluşturarak onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Mart ayında başlayacak olan program, sürdürülebilirlik, inovasyon & teknoloji ve yaratıcı endüstriler olmak üzere 3 farklı kategori altında alanında öncü isimleri mentorluk yapmak üzere bir araya getirecek.
Başvuru sonrası elemeleri geçen mentiler, kendi kategorilerinden bir mentor ile birebir çalışma fırsatı elde edecekler. Mentorlar, 4 ay sürecek program boyunca deneyimlerini ve bilgilerini mentilere aktaracak ve onların projelerini geliştirmelerine yardımcı olacaklar. Bu sayede mentiler kariyer hedefleri için strateji geliştirme ve profesyonel ağ kurma konusunda mentorlarımızdan destek alabilecekler.
Menti olarak seçilemeyen ancak jüri seçimi öncesi son eleme aşamasına gelen adaylar, ilgili kategori öncüleri ile birlikte online eğitimlere ve She’s Dreaming buluşmalarına katılma fırsatı yakalayacaklar. Bu buluşmalar sayesinde katılımcılar; “Kişisel Farkındalık, Öz Motivasyon & İlham, Yeni Nesil Liderlik ve Networking & Ağ Kurma” gibi birçok farklı konudaki online eğitimlerle kendilerini geliştirme şansı bulacaklar.
Toplam 1 milyon TL'lik para ödülü
Yıldız, “Bu program ile 3 farklı kategoride birinci olarak seçilen mentilere toplamda1 milyon TL’lik para ödülünü vererek hayatlarına pozitif bir katma değer katacak olmanın şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Mentilerimiz bu ödülü tercihlerine göre yurt içi veya yurt dışı eğitim desteği kapsamında kullanılabilecekler.” diyerek sözlerini tamamladı.
She’s Mentoring programına ait başvurular www.mercedes-benz.com.tr/shes-mentoring linkinde 08.03.2024 tarihine kadar devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.