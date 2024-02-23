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    Mercedes-Benz, She’s Mentoring Programı ile genç kadınları destekliyor

    She’s Mentoring Programı ile her üç kategoride başarılı olarak değerlendirilen katılımcılara toplamda 1 milyon TL değerinde para ödülü verilecek.                
    Mercedes, She’s Mentoring Programı ile genç kadınları destekliyor Tam Boyutta Gör
    She’s Mercedes, 2015 yılından bu yana dünya genelinde 70’i aşkın ülkede aktif olarak birbirinden başarılı kadınları bir araya getiriyor. İz bırakan kadınlardan ilham alan, hedeflerini gerçekleştirmiş başarılı kadınlarla, hayalleri olan kadınları buluşturan bir kadın güçlendirme platformu olarak çalışmalarını sürdürüyor.  

    Türkiye’de 2019 yılında faaliyete geçen She’s Mercedes platformu, kültür & sanat, müzik, spor, moda ve girişimcilik gibi farklı alanlarda sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Bu başarılı platform bir adım daha ileriye taşınarak, She’s Mercedes kadınlarının bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle bir mentorluk programına dönüşüyor.

    İlhamını birbirinden alan güçlü kadınları bir araya getirerek kariyer yolculuklarının başındaki genç kadınlara destek olma ve topluma değer katma amacı doğrultusunda “She’s Mentoring” programı hayata geçiriliyor. Başarılarıyla kendinden söz ettiren She’s Mercedes kadınlarının mentor olarak yer alacağı program, genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmeyi ve onlara kariyer yolculuklarında rehberlik etmeyi amaçlıyor.

    Mercedes-Benz, bu mentorluk programı ile ilk aşamada başvurular arasından seçilen 30 başarılı kadını, sektörün önde gelen isimleri ile buluşturarak onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Mart ayında başlayacak olan program, sürdürülebilirlik, inovasyon & teknoloji ve yaratıcı endüstriler olmak üzere 3 farklı kategori altında alanında öncü isimleri mentorluk yapmak üzere bir araya getirecek.

    Başvuru sonrası elemeleri geçen mentiler, kendi kategorilerinden bir mentor ile birebir çalışma fırsatı elde edecekler. Mentorlar, 4 ay sürecek program boyunca deneyimlerini ve bilgilerini mentilere aktaracak ve onların projelerini geliştirmelerine yardımcı olacaklar. Bu sayede mentiler kariyer hedefleri için strateji geliştirme ve profesyonel ağ kurma konusunda mentorlarımızdan destek alabilecekler. 

    Menti olarak seçilemeyen ancak jüri seçimi öncesi son eleme aşamasına gelen adaylar, ilgili kategori öncüleri ile birlikte online eğitimlere ve She’s Dreaming buluşmalarına katılma fırsatı yakalayacaklar. Bu buluşmalar sayesinde katılımcılar; “Kişisel Farkındalık, Öz Motivasyon & İlham, Yeni Nesil Liderlik ve Networking & Ağ Kurma” gibi birçok farklı konudaki online eğitimlerle kendilerini geliştirme şansı bulacaklar.

    Toplam 1 milyon TL'lik para ödülü

    Mercedes, She’s Mentoring Programı ile genç kadınları destekliyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli; “Bir kadının gerçekleşmiş düşü, bir diğerinin en büyük gücü söylemiyle yola çıkarak, kadınlar için ilham verecek bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Mercedes-Benz olarak kadınlara verdiğimiz desteği artırmak ve topluma değer katmak amacıyla She’s Mercedes platformumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak “She’s Mentoring”i hayata geçiriyoruz. Güçlü kadınların hikayeleriyle büyüyerek, pek çok kadına ilham verecek bu program ile başarılı genç kadınlarımızın hayatlarında fark yaratacağımıza ve geleceğin She’s Mercedes’lerini yaratacağımıza gönülden inanıyoruz.” diye konuştu. 

    Yıldız, “Bu program ile 3 farklı kategoride birinci olarak seçilen mentilere toplamda1 milyon TL’lik para ödülünü vererek hayatlarına pozitif bir katma değer katacak olmanın şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Mentilerimiz bu ödülü tercihlerine göre yurt içi veya yurt dışı eğitim desteği kapsamında kullanılabilecekler.” diyerek sözlerini tamamladı.

    She’s Mentoring programına ait başvurular www.mercedes-benz.com.tr/shes-mentoring linkinde 08.03.2024 tarihine kadar devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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