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    Yeni Volvo EX30 tanıtıldı: 480 km'ye kadar menzil ve daha fazlası

    Son dönemde sıkça ipucu görselleriyle karşılaştığımız %100 elektrikli Volvo EX30 bugün resmi olarak tanıtıldı. EX30, farklı motor ve batarya seçenekleriyle her kesime hitap ediyor. İşte detaylar:
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    2024 Volvo EX30 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Markanın ürün gamındaki en küçük SUV model olan yeni Volvo EX30, mevcut modeller olan XC40 Recharge ve C40 Recharge'ın yanına daha erişilebilir bir seçenek olarak dahil olacak. 2024 Volvo EX30'un Avrupa'daki fiyatı 36 bin euro civarında olacak. İsveçli üretici, bu fiyatın benzer ölçülerdeki içten yanmalı motorlu SUV'lara aynı düzeyde olduğunu belirtiyor.

    Volvo EX30, özellikleriyle neler sunuyor❓

    B segmentinde yer alan yeni Volvo EX30; 4233 mm uzunluğa, 1837 mm genişliğe, 1555 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Volvo, şasinin mümkün olduğunda kompakt, alçak ağırlık merkezine ve eşit ön-arka ağırlık dağılımına sahip bir otomobil yapmak için özel olarak ayarlandığını açıkladı. Verilen değerlere göre aracın minimum ağırlığının 1830 kg olduğunu da belirtelim.

    2024 Volvo EX30 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bugün Milano'da tanıtılan yeni Volvo EX30, isim şemasının yanı sıra tasarım olarak da büyük kardeşi EX90'ın yolundan ilerliyor. Önde panjur yerine tamamen kapalı bir panel kullanılmış olması, Thor'un çekici temalı dijital farlar ve arkada bölünmüş tasarıma sahip LED stoplar, iki model arasındaki benzerlikler arasında. Bunun dışında iki modelin iç mekândaki konsol düzeni de fazlasıyla benzer.

    Öte yandan, yeni EX30'un tasarım olarak EX90 kopyası olduğunu söylemek pek mümkün değil. Yandan bakıldığında iki modelin silüeti birbirinden oldukça farklı. EX30'da daha eğimli bir tavan çizgisi ve kalın bir C sütunu mevcut. Ayrıca tavanın siyah renkte tasarlanmasıyla havada asılı gibi duran bir görünüm elde edilmiş. Gizli kapı kollarının yer almadığı kompakt modeldeki geniş çamurlukların da daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz.

    Minimalist ve teknolojik iç mekân

    2024 Volvo EX30 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 Volvo EX30, iç mekânda minimalist İskandinav tarzını modern teknolojilerle bir araya getiriyor. Sürücünün önünde alışılagelen tarzda bir gösterge paneli bulunmuyor. Bunun yerine konsolun merkezinde dikey konumlandırılmış 12.3 inçlik tek bir ekran var. Ayrıca konsolun üzerinde neredeyse ön cam boyunda uzanan geniş bir soundbar bulunuyor.

    Kompakt SUV'un Plus isimli giriş seviyesinde 18 inç jantlar, LED farlar, direksiyon desteğine sahip adaptif hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, birçok elektronik sürüş asistanı, ısı pompası, 11 kW şarj cihazı, Harman Kardon ses sistemi, Apple CarPlay, Android Auto ve Google Asistan gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor.

    Extended Range ve Performance versiyonlarında tercih edilebilen Ultra donanım seviyesinde ise 3D görünüme sahip 360 derece görüş sistemi, otomatik park etme, 20 inç elmas kesim jantlar, karartılmış camlar, panoramik tavan, elektrikli koltuklar ve 22 kW dahili şarj cihazı gibi ekstra donanımlar devreye alınıyor.

    Volvo EX30 motor ve batarya seçenekleri

    2024 Volvo EX30 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilen elektrikli Volvo EX30, geniş bir müşteri kitlesine hitap etmek üzere geliştirilmiş. Bu nedenle otomobilde farklı güç ve batarya konfigürasyonları mevcut. Örneğin giriş seviyesinde, daha çok şehir içi kullanıma ve kısa mesafeli yolculuklara odaklanan LFP (lityum-demir-fosfat) batarya kullanılmış. Bu batarya daha az kaynak gerektirdiği için daha ucuz ancak menzil açısından biraz geri planda kalıyor.

    Rakamlarla konuşmak gerekirse, giriş seviyesindeki tek motorlu versiyonda arka aksa entegre edilen 200 kW'lık motor bulunuyor. Bu motor, 343 Nm maksimum tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlayan bu modelde 54 kWsa kapasiteye sahip LFP batarya mevcut. WLTP'ye göre 344 km'ye kadar sürüş menzili sunan bu versiyon, 134 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde 28 dakikada yüzde 10'dan 80'e ulaşıyor.

    2024 Volvo EX30 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu menzil bana yetmez diyenler için aynı motora fakat daha farklı bir batarya kimyasına sahip Single Motor Extended Range versiyonu devreye giriyor. Bu versiyonda 69 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya kullanılıyor. Lityum, nikel, manganez ve kobalt içeren bu bataryanın LFP'ye göre daha verimli olduğu belirtiliyor. Bu versiyonda menzil 480 kilometreye kadar çıkarken, 153 kW'a yükselen DC hızlı şarj desteğiyle batarya diğer versiyonla aynı sürede yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

    Volvo, performans isteyen müşterilere de Twin Motor Performance versiyonuyla hitap ediyor. Ön aksa eklenen ikinci motorla toplamda 315 kW güç ve 543 Nm tork elde ediliyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlayan model, Volvo'nun şimdiye kadar ürettiği en yüksek ivmelenmeye sahip otomobil olma özelliği taşıyor. Bu versiyon da Extended Range'deki gibi NMC batarya kullanıyor ancak ikinci motorun getirdiği ekstra ağırlık gibi parametreler ile menzil 460 km'ye düşüyor.

    Volvo EX30 Cross Country

    2024 Volvo EX30 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volvo, 2024'te EX30 ailesine ekleyeceği Cross Country versiyonunu da şimdiden gösterdi. Adından da anlaşılacağı üzere doğa tutkunlarına hitap eden bu versiyon, 18 inç jantları ve araziye uygun özel lastikleri ile standart versiyona göre yerden biraz daha yüksek. Ayrıca önde ve arkada koruma plakaları, portbagaj ve mat siyah panelleriyle de dikkat çekiyor.

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