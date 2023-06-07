Yeni Volvo EX30 tanıtıldı: 480 km'ye kadar menzil ve daha fazlası

- Volvo EX30, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Minimalist ve teknolojik iç mekân
- Volvo EX30 motor ve batarya seçenekleri
- Volvo EX30 Cross Country
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Volvo EX30, özellikleriyle neler sunuyor❓
B segmentinde yer alan yeni Volvo EX30; 4233 mm uzunluğa, 1837 mm genişliğe, 1555 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Volvo, şasinin mümkün olduğunda kompakt, alçak ağırlık merkezine ve eşit ön-arka ağırlık dağılımına sahip bir otomobil yapmak için özel olarak ayarlandığını açıkladı. Verilen değerlere göre aracın minimum ağırlığının 1830 kg olduğunu da belirtelim.
Öte yandan, yeni EX30'un tasarım olarak EX90 kopyası olduğunu söylemek pek mümkün değil. Yandan bakıldığında iki modelin silüeti birbirinden oldukça farklı. EX30'da daha eğimli bir tavan çizgisi ve kalın bir C sütunu mevcut. Ayrıca tavanın siyah renkte tasarlanmasıyla havada asılı gibi duran bir görünüm elde edilmiş. Gizli kapı kollarının yer almadığı kompakt modeldeki geniş çamurlukların da daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz.
Minimalist ve teknolojik iç mekân
Kompakt SUV'un Plus isimli giriş seviyesinde 18 inç jantlar, LED farlar, direksiyon desteğine sahip adaptif hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, birçok elektronik sürüş asistanı, ısı pompası, 11 kW şarj cihazı, Harman Kardon ses sistemi, Apple CarPlay, Android Auto ve Google Asistan gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor.
Extended Range ve Performance versiyonlarında tercih edilebilen Ultra donanım seviyesinde ise 3D görünüme sahip 360 derece görüş sistemi, otomatik park etme, 20 inç elmas kesim jantlar, karartılmış camlar, panoramik tavan, elektrikli koltuklar ve 22 kW dahili şarj cihazı gibi ekstra donanımlar devreye alınıyor.
Volvo EX30 motor ve batarya seçenekleri
Rakamlarla konuşmak gerekirse, giriş seviyesindeki tek motorlu versiyonda arka aksa entegre edilen 200 kW'lık motor bulunuyor. Bu motor, 343 Nm maksimum tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlayan bu modelde 54 kWsa kapasiteye sahip LFP batarya mevcut. WLTP'ye göre 344 km'ye kadar sürüş menzili sunan bu versiyon, 134 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde 28 dakikada yüzde 10'dan 80'e ulaşıyor.
Volvo, performans isteyen müşterilere de Twin Motor Performance versiyonuyla hitap ediyor. Ön aksa eklenen ikinci motorla toplamda 315 kW güç ve 543 Nm tork elde ediliyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlayan model, Volvo'nun şimdiye kadar ürettiği en yüksek ivmelenmeye sahip otomobil olma özelliği taşıyor. Bu versiyon da Extended Range'deki gibi NMC batarya kullanıyor ancak ikinci motorun getirdiği ekstra ağırlık gibi parametreler ile menzil 460 km'ye düşüyor.
Volvo EX30 Cross Country
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