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    Çinli IM'nin modelleri MG logosuyla Avrupa'da satılacak

    IM ve MG, Çinli otomotiv üreticisi SAIC bünyesinde yer alan iki farklı marka. MG'yi zaten Türkiye pazarındaki modelleriyle tanıyoruz. IM ise Çin'de LS6, LS7, L6 ve L7 gibi modellere sahip.
    Çinli IM'nin modelleri MG logosuyla Avrupa'da satılacak Tam Boyutta Gör
    Çin'den gelen bilgiye göre, IM modelleri Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında MG logosuyla satışa sunulacak. Bu adımın MG'nin denizarışı ülkelerdeki satışlarını ve küresel başarısını artıracağı düşünülüyor.

    Im modelleri şu anda sadece Çin'de satılıyor. Tesla ve NIO gibi markalarla rekabet için kurulan markanın satışları geçen yıl 38.253 adede ulaştı. Dolayısıyla IM'nin satış olarak rakiplerinin epey gerisinde kaldığı söylenebilir. Örneğin; Tesla geçen yıl Çin'de 645 bin araç satarken NIO ise 160 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

    IM L7, Çinli markanın ilk modeli. 5098 mm uzunluğa sahip olan büyük sedanın aks mesafesi de 3100 mm olarak karşımıza çıkıyor. Agresif tasarımıyla dikkat çeken L7'nin en üstte yer alan dört tekerlekten çekişli versiyonu 445 kW toplam güce ve 90 kWsa'lik üçlü nikel manganez kobalt bataryaya sahip.

    Çinli IM'nin modelleri MG logosuyla Avrupa'da satılacak Tam Boyutta Gör
    IM LS6 ise fastback silüetiyle dikkat çeken orta segment bir SUV. 2950 mm aks mesafesine sahip olan bu model de en üst versiyonda dört tekerlekten çekiş, 396 kW maksimum güç ve 90 kWsa'lik üçlü nikel manganez kobalt bataryaya sahip. Onun bir boy büyüğü olan LS7 ise 425 kW güç ve 100 kW'lık batarya sunuyor.

    IM L6, markanın en yeni modeli ve henüz Çin'de satışa sunulmadı. 4931 mm uzunluğa sahip olan modelin aks mesafesi de 2950 mm. Performans versiyonunda 579 kW gibi yüksek bir güç sunan IM L6, 90 kWsa ve 100 kWsa'lik batarya seçenekleriyle Çin'deki ölçümlere göre 770 kilometreye kadar menzil vadediyor.

    MG logolu IM modellerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Öte yandan, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik son düzenleme (Türkiye genelinde 20 servis zorunluluğu) nedeniyle bu ihtimal en azından kısa vadede biraz zor görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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