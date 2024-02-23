Çinli IM'nin modelleri MG logosuyla Avrupa'da satılacak

Im modelleri şu anda sadece Çin'de satılıyor. Tesla ve NIO gibi markalarla rekabet için kurulan markanın satışları geçen yıl 38.253 adede ulaştı. Dolayısıyla IM'nin satış olarak rakiplerinin epey gerisinde kaldığı söylenebilir. Örneğin; Tesla geçen yıl Çin'de 645 bin araç satarken NIO ise 160 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.
IM L7, Çinli markanın ilk modeli. 5098 mm uzunluğa sahip olan büyük sedanın aks mesafesi de 3100 mm olarak karşımıza çıkıyor. Agresif tasarımıyla dikkat çeken L7'nin en üstte yer alan dört tekerlekten çekişli versiyonu 445 kW toplam güce ve 90 kWsa'lik üçlü nikel manganez kobalt bataryaya sahip.
IM L6, markanın en yeni modeli ve henüz Çin'de satışa sunulmadı. 4931 mm uzunluğa sahip olan modelin aks mesafesi de 2950 mm. Performans versiyonunda 579 kW gibi yüksek bir güç sunan IM L6, 90 kWsa ve 100 kWsa'lik batarya seçenekleriyle Çin'deki ölçümlere göre 770 kilometreye kadar menzil vadediyor.
MG logolu IM modellerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Öte yandan, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik son düzenleme (Türkiye genelinde 20 servis zorunluluğu) nedeniyle bu ihtimal en azından kısa vadede biraz zor görünüyor.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.