Tam Boyutta Gör Çin'den gelen bilgiye göre, IM modelleri Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında MG logosuyla satışa sunulacak. Bu adımın MG'nin denizarışı ülkelerdeki satışlarını ve küresel başarısını artıracağı düşünülüyor.

Im modelleri şu anda sadece Çin'de satılıyor. Tesla ve NIO gibi markalarla rekabet için kurulan markanın satışları geçen yıl 38.253 adede ulaştı. Dolayısıyla IM'nin satış olarak rakiplerinin epey gerisinde kaldığı söylenebilir. Örneğin; Tesla geçen yıl Çin'de 645 bin araç satarken NIO ise 160 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

IM L7, Çinli markanın ilk modeli. 5098 mm uzunluğa sahip olan büyük sedanın aks mesafesi de 3100 mm olarak karşımıza çıkıyor. Agresif tasarımıyla dikkat çeken L7'nin en üstte yer alan dört tekerlekten çekişli versiyonu 445 kW toplam güce ve 90 kWsa'lik üçlü nikel manganez kobalt bataryaya sahip.

Tam Boyutta Gör IM LS6 ise fastback silüetiyle dikkat çeken orta segment bir SUV. 2950 mm aks mesafesine sahip olan bu model de en üst versiyonda dört tekerlekten çekiş, 396 kW maksimum güç ve 90 kWsa'lik üçlü nikel manganez kobalt bataryaya sahip. Onun bir boy büyüğü olan LS7 ise 425 kW güç ve 100 kW'lık batarya sunuyor.

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IM L6, markanın en yeni modeli ve henüz Çin'de satışa sunulmadı. 4931 mm uzunluğa sahip olan modelin aks mesafesi de 2950 mm. Performans versiyonunda 579 kW gibi yüksek bir güç sunan IM L6, 90 kWsa ve 100 kWsa'lik batarya seçenekleriyle Çin'deki ölçümlere göre 770 kilometreye kadar menzil vadediyor.

MG logolu IM modellerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Öte yandan, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik son düzenleme (Türkiye genelinde 20 servis zorunluluğu) nedeniyle bu ihtimal en azından kısa vadede biraz zor görünüyor.

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Çinli IM'nin modelleri MG logosuyla Avrupa'da satılacak