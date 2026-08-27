Hyundai elektrikli araçlarda yeni dönemi başlatıyor: Batarya ömrü yüzde 20 artacak

Yapılan duyurular arasında ise özellikle batarya teknolojileri öne çıktı. Şirket, gelecek nesil elektrikli araçlarında kullanılacak yeni hücrelerle batarya maliyetlerini düşürmeyi ve daha yüksek enerji yoğunluğu sunmayı hedefliyor. Bu sayede ham maliyetler azaltılacak hem de menziller artırılacak.
Yeni bataryalar maliyeti düşürecek
Bu hücrelerin ilk olarak yeni Santa Fe veya Genesis markalı menzil uzatıcılı (EREV) elektrikli araçlardan birinde kullanılması bekleniyor.
Bunun yanında Hyundai, bulut tabanlı batarya yönetim sistemini de geliştirecek. 2028 yılına kadar yapılacak iyileştirmeler sayesinde bataryaların kullanım ömrünün ortalama yüzde 20 artırılması hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim