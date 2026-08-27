Hyundai elektrikli araçlarda yeni dönemi başlatıyor: Batarya ömrü yüzde 20 artacak

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Tam Boyutta Gör Hyundai, kısa bir süre önce elektrikli araçlardan otonom sürüş teknolojilerine, üretim kapasitesinden bulut tabanlı sistemlere kadar birçok alandaki yeni planlarını açıkladı. Şirket, 2030'a kadar 100'den fazla yeni model piyasaya sürmeye hazırlanırken küresel üretim kapasitesini de önemli ölçüde artıracak.

Yapılan duyurular arasında ise özellikle batarya teknolojileri öne çıktı. Şirket, gelecek nesil elektrikli araçlarında kullanılacak yeni hücrelerle batarya maliyetlerini düşürmeyi ve daha yüksek enerji yoğunluğu sunmayı hedefliyor. Bu sayede ham maliyetler azaltılacak hem de menziller artırılacak.

Yeni bataryalar maliyeti düşürecek

Tam Boyutta Gör Hyundai, kendi geliştirdiği yeni batarya hücrelerinin daha önce kullanılan yüksek nikel oranlı hücrelere kıyasla iki katın üzerinde güç çıkışı sağlayabildiğini ve şarj süresini yüzde 40 oranında azaltabildiğini açıkladı.

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Bu hücrelerin ilk olarak yeni Santa Fe veya Genesis markalı menzil uzatıcılı (EREV) elektrikli araçlardan birinde kullanılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin asıl maliyet avantajı ise gelecek yıldan itibaren elektrikli araçlarda kullanılmaya başlanacak orta nikel oranlı NCM hücrelerle gelecek. Bu hücreler, gerçek kullanım koşullarındaki performans korunurken batarya maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 azaltacak. Hyundai ayrıca aynı boyuttaki LFP bataryalara kıyasla yeni NCM hücrelerin yüzde 30 daha fazla enerji sunacağını belirtiyor.

Bunun yanında Hyundai, bulut tabanlı batarya yönetim sistemini de geliştirecek. 2028 yılına kadar yapılacak iyileştirmeler sayesinde bataryaların kullanım ömrünün ortalama yüzde 20 artırılması hedefleniyor.

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Hyundai elektrikli araçlarda batarya ömrünü yüzde 20 artıracak

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