Mercedes-Benz'den lüks sınıfın en verimli otomobili: S 250 CDI BlueEFFICIENCY

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Paris Otomobil Fuarı'nda üst sınıftaki yeni temsilcilerinden S 250 CDI BlueEFFICIENCY modelini tanıttı. Firma tarafından lüks sınıftaki en verimli otomobil olarak tanımlanan S 250 CDI BlueEFFICIENCY, 201 beygir güç ve 500 Nm güç üreten dört silindirli dizel motordan güç alıyor. S serisinin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındıran otomobil, 0-100 Km hızlanmasını 8.2 saniyede tamamlıyor ve saatte 240 Km maksimum sürate ulaşabiliyor. Tüm bu teknik verilerden daha önemli olan ise aracın tüketim değerleri. Mercedes-Benz'e göre S 250 CDI BlueEFFICIENCY, 100 Km'de 5.7 litre yakıt harcıyor ve 149 gram/ Km emisyon değeri sunuyor.
Alman otomobil üreticisinin verimlilik konusunda iddialı olmasını sağlayan teknolojilere baktığımızda ise, çift turbolu motor ile birlikte dur-kalk sistemi ve 7G-TRONIC PLUS olarak isimlendirilen, gözden geçirilmiş 7 ileri otomatik vites kutusunun etkin rol oynadığını görüyoruz.
Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY'nin fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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