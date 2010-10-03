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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz'den lüks sınıfın en verimli otomobili: S 250 CDI BlueEFFICIENCY

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,9b
1
147
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Paris Otomobil Fuarı'nda üst sınıftaki yeni temsilcilerinden S 250 CDI BlueEFFICIENCY modelini tanıttı. Firma tarafından lüks sınıftaki en verimli otomobil olarak tanımlanan S 250 CDI BlueEFFICIENCY, 201 beygir güç ve 500 Nm güç üreten dört silindirli dizel motordan güç alıyor. S serisinin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındıran otomobil, 0-100 Km hızlanmasını 8.2 saniyede tamamlıyor ve saatte 240 Km maksimum sürate ulaşabiliyor. Tüm bu teknik verilerden daha önemli olan ise aracın tüketim değerleri. Mercedes-Benz'e göre S 250 CDI BlueEFFICIENCY, 100 Km'de 5.7 litre yakıt harcıyor ve 149 gram/ Km emisyon değeri sunuyor.

Alman otomobil üreticisinin verimlilik konusunda iddialı olmasını sağlayan teknolojilere baktığımızda ise, çift turbolu motor ile birlikte dur-kalk sistemi ve 7G-TRONIC PLUS olarak isimlendirilen, gözden geçirilmiş 7 ileri otomatik vites kutusunun etkin rol oynadığını görüyoruz.

Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY'nin fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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hunlu 9 yıl en beğenilen
fx57

Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY'nin fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


72 000 Euro veren Alaman satın alabiliyor, aynı Alaman 8000 Euro daha verirse long'unu alıyor...

150 000 Euro'su olan Türk de satın alabilir, %117 vergiyi aracı alırken, %200 vergiyi de her benzin istasyonuna uğradığında ödeyecek.
fx57Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY'nin fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.72 000 Euro v...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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ThisisaNightmare 7 yıl fx57
fx57
0-100 Km hızlanmasını 8.2 saniyede tamamlıyor

bitek bana mi cok geldi bu sure???
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xdrive 7 yıl
Yaklaşık 350 kmde S250 CDI sahibiyim.Henüz 10 gün olmadı. Ayrı bir konu açmadan burdan izlenim akatarayım dedim.

2.1 litrelik 204 Hp güç ve 500 nm tork üreten motor bu kasaya yakışmaz diyen arkadaşlara en azından bir test sürüşü yapmalarını tavsiye ederim. Sınıfı için az yakan ve A sınıfı emisyon değerleri ile bu otomobil oldukça çekici. Klasik S serisi özelliklerini bu araçta standart. 4 silindirli motor oldukça titreşimsiz ve kombibe çalışıyor. Sınıfına yakışan sessizlik değerleri bu araçta da mevcut. Almanyada 76.500 euro ya mal olan bu otomobil S350 blutec versiyondan yaklaşık 10.000 euro ucuz. E 350 CDI almak amacımdı.Bende diğer kullanıcılar gibi S serisine 4 silindirli bir motor yakıştıramamıştım. Lansmanını duyduğum gün asla almam demiştim. Bundan sonra asla büyük konuşmayacağım. Bu motor ile S serisi benim her türlü beklentimi karşıladı. Ön yargılarınızı bir kenara bırakır en azından bu otomobille bir test sürüşüne çıkın ne demek istediğimi anlıyacaksınız.

ilk aldığım zaman Teslimat Deposunda çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşıyorum.

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2 Yanıt Yanıtla
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coolcool 8 yıl
Bazı arkadaslar kıskançlık dolu mesajlar yazmış, üzülüyorum onlar İcin valla üzülüyorum
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smaler 8 yıl
Arkadaşlar şumu bumu demeye gerek yok. Aracın S65 versiyonuda mevcut S250 versiyonuda. İsteyen S65 brabus alsın. Şahsen bana S250 cdi yeter. Hız delisi değilim. Şu an kullanmakta olduğum BMW 320ia E46 bile performans olarak yetiyor. Birde Türkiye de hız sınırı zaten 100-110 seviyelerinde. Ben 150 ile bile gittiğimde yanımda kimse kalmıyor. Bir aracın performansı gaza basınca önündeki aracı güvenli bir şekilde sollamaya yetiyorsa sorun yoktur bana göre. Mercedesin konforuna da zaten diyecek yok. Şu an 150.000 euro verip sıfır araba alacak olsaydım hiç düşünmeden S250cdi alırdım. Ama yarı fiyatına 2. el S320cdi alabilecekken 2 katı para verip sıfırını almaya ne gerek var ki? Aradaki fiyat farkını yıllarca amorti edemezsiniz. :)
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DH Misafiri 8 yıl
iyi bir araba ama siz gücünüz yetmediği için sizin gibi fakir insanlar bunu çekiştirmekle yetinirsiniz sanki kullandınızda... bu araba mı yaa... lamborghini alacaksın benim gibi yürü yavrum yürü ...
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bafbaf 8 yıl
S olsun tek silindir olsun
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ouxhan 9 yıl
1981 500 SEL Teknik ozellikleri:

5000 cc V8
228 bhp
405 Nm
0-100 8.1
Son hız 225km

30 sene sonra bu degerler %60 daha az hacimden cikiyor. Derdimiz nedir. Niye mutlu olmuyoruz???
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Donanımcı Aras 9 yıl
Ülkeler üzerinden konu açılmışken ben de iki çift şey karalayayım..

İngilterede yaşıyorum, 2003 model Cayenne 12-15bin pound arası değişiyor yani 40Bin TL'den düşük. Sizin örneğe göre Amerikada bile pahalı
Hani maksat örnek vermekse... En yüksek sigorta diliminde olan bu aracın yıllık sigortası da 5 bin TL civarında... Başka da ekstra yüklü bir vergi yok. Türkiyedeki gibi hacim ve yaş vs gibi vergiler yok.

Geçenlerde açık araba pazarında 10bin TL' 2004 carrera gitti... Tamam bu biraz ekstrem, her zaman olmuyor ama 30bini TL'yi basan hemen bulur 2004 tertemiz full+full carrera...

Bizim ülkede ise politika tam da sizin dediğiniz gibi. Yani herkes binemesin, üst kesim binsin zihniyeti var. Bu her ürün gamında böyledir. Ve devletin resmi politikalarında da bu yazılıdır. Siz devletin kırmızı kitabı deyin, ben İktisadi Görünmez Kurallar diyeyim... Benzinlere gelen zamlar da bu yüzden. Sadece üst sınıf binebilsin, herkes binemesin kullanamasın diye. Binenin canı yansın diye...

Bir diğer konu ise marka bilinirliği ve marka yönetimi politikası. Mercedes malumunuz en üst seviye 3-5 markadan biri. Diğeri de Bentley, Ferrari, Lamborgini vs... Eğer mercedes bu fiyatlar yerine daha düşük fiyatlardan araba satarsa, daha evel yüksek mebladan mercedes alan adam hayıflanır, markaya karşı sadakati azalır küskünlük olur.

Bakınız bmw 1 serisini çıkarttığı zaman ucuz ve "bmw" olduğu için çok yüksek sayılacak bir hedef kitle gitti bmw 1 serisi aldı. Bunda garip bir şey yok tabiki. Garip olan, bmw'si bozulan ve 120bin TL'nin üstünde olan bmw sahipleri (320d'ler kampanyalı değilken, sıfır bir bmw'nin tahmini alt taban fiyatı) servise gittiğinde 50-60bin tl ödeyen adamlar yüzünden servis gecikmesi yaşadı ve isyan etti. ben 150bin hatta 300bin TL ödüyorum ama 50-60bin TL ödeyen adamlar yüzünden serviste günlerce arabamı bekliyorum diye bad feedback aldı bmw. (üniversitede makalem idi)

Velhasıl, herşeyin bir eşiği var ve bu eşik git gide düşüyor. BMW sahibi olma eşiği 60bin TL'lere düştü. S serisi bir Mercedes sahibi olma eşiği s320den sonra gelen s250 yüzünden daha da düşecek.

Bu bağlamda tüketici ikiye ayrılıyor, kimisi taksi gibi olmasın ben farkındalık yaratayım kendimde diyor. Diğeri ise herkesin hakkı, herkes binsin diyor.

Sonuç olarak, üreticiler bu strateji ile kazanıyosa, bu düşük ücrete S serisi gibi şeyler devam edecek. Siz de farkındalık yaratmak istiyorsanız motora yüklenip arkanıza S 400 ibaresiyle farkınızı yaratıcaksınız...
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the best or nothing 8 yıl

ouxhan

1981 500 SEL Teknik ozellikleri:

5000 cc V8
228 bhp
405 Nm
0-100 8.1
Son hız 225km

30 sene sonra bu degerler %60 daha az hacimden cikiyor. Derdimiz nedir. Niye mutlu olmuyoruz???


Okunması gereken en önemli mesaj.

Hacme değil de tekniğe baksak artık ?
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séquestre 9 yıl
Muazzam..
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Lazarotti 9 yıl
Hakkıyla Km de 10-13 lt benzin tüketiyorum ve bir kere bile keşke dizel alsaydım demedim dememde.

Bu motorun verileri gerçekten müthiş ve benim gibi dizelden nefret eden bir insanın bile beğenisini kazandı.

İnsanların tercihini konusunda artık biraz daha iyimser olmalıyız.Nasıl ki ilk dizel Suv çıktığında herkez zengin traktörü diyordu?

Veriler İstanbul şartlarında tutmayacağı kesin.Güncel yeni kasa 7.30d ile trafikte 8.7lt fen aşağı rakamı göremedim.Verilerde 7.2lt sanırım.

Bu başlıktan sonra artık tanışmadığım kişiler ile bu tarz yorumlara girmiyorum!





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mde 9 yıl
Sabit yorumlar yine gelmiş :

- Bu motor bu kasayı çekmez ! (Çeker güzel kardeşim. Konumuz S-Serisi. Boru değil.)

- Bu motor Mercedes-Benz'e yakışmamış ! (Hangisi yakışsın ?)

- S180K Ha ha ha ! (Çok komiğiz milletçe.)


S250 CDI 'ın çıkacağı dünden belliydi. Neden mi ? Mercedes-Benz 2007 yılından bugüne çok yoğun bir şekilde farklı motor tipleri ve hacimleri üzerinde çalışıyor. Ne için ? Euro 5 ve sonraki emisyon standartlarından kırmızı kart görmemek için.

Mesela, Diesotto. (Rudolf Diesel + Nikolaus Otto = DiesOtto. Benzinli motorun mucidi ile Diesel motorun mucidinin adlarından türetilen bir marka.)

Diesotto ne mi ? Açıklayalım : Diesel motor prensibi ile çalışan Benzinli motor.

Yani ?

Yanisi şu : Bu benzinli motorda buji yok. Benzin aynen Diesel motorlarda olduğu gibi sıkıştırılan havaya püskürtülerek yakılıyor.

Hacmi ne kadar ?

Şu an 1.8 litrelik versiyonu üretime hazır. İlk olarak da S-Serisi'ne konulacak. Yani S-Serisi'nin S180 versiyonu geliyor.

Teknik özellikleri ?

1.8 litre, 230 Hp güç ve 400 Nm tork.

Ayrıca şu ekipmanlar da entegre edilmiş durumda :

- Direkt püskürtme
- Turbo besleme
- Entegre marş motoru
- Değişken subap zamanlaması

Şimdi sıkı durun. Diesotto'nun 6.0 litrelik versiyonunda tork değerinin 1500 Nm üzerine çıkması bekleniyor. Ancak şu an için bu hacimde bir planlama mevcut değil. Yani Mercedes-Benz (ve Daimler AG) Diesotto'yu ufak hacimlerde iyi performans gösteren, az yakıt tüketen ve olabildiğince sorunsuz bir motor olarak kullanmak istiyor.

Şimdi 1.8 litrelik motoru S-Serisi'ne koyacak olan Daimler AG'mi işi bilmiyor,

Yoksa sadece önyargıları ile hareket edenler mi ?


S180'i çıkaracağını 2007 yılında açıklayan Daimler, S250 CDI da çıkarır, S200 K 'yı da.

Buradaki mesele vergi, tüketim, optimum verim gibi konularda en iyi sonucu elde etmektir.


"Parası olan adam S250 CDI almaz" diyenler varsa hala, bir kez gidip herhangi bir Mercedes-Benz bayisine şunu sorsunlar :

"En çok satılan S-Serisi versiyonu hangisi ?"

Cevap büyük ihtimal şu olacaktır :

"Efendim en çok S320 ve S350 satıyoruz."

Düşünün bakalım neden ?

Nedeni açık. S500, S600 gibi versiyonları alıp, yıllık 15.000 TL vergi vermek size hoş geliyor mu ? Daha bunun bakımı, yakıtı...

Emin olun ne size ne de birçok S-Serisi sahibine hoş geliyordur.

Peki bu versiyonları alanlar ? Adam almış, bize ne :)

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Lazarotti 9 yıl
Tanımadığın kişilere canım diye hitap etmemeni öneririm ilk başta.

DH Otomobil bölümü olarak 2-3 ayda bir buluşmalar düzenleniyor da senin de bahsettiğin gibi klavyeden döktüren tipler gelmiyor bu buluşmalara.Senide görmedim hiç bu tarz organizasyonlarda.

Kimin ne İş yaptığı, nerde oturduğu ve hangi araca bindiği konuları yazan sensin.Çiftlik mangal konusunda her zaman misafirlerime hizmet etmeyi severim sende klavye delikanlısı değilsen senide beklerim.

Benim burada kimseyle sorunum olmaz, konu ile alakasız buraya havadan yazarsan tepki alıcağını bilmelisin.



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ATTRACTION 9 yıl
Konu araçlardan cıktı cıftlıklere mı geldı

bizde bu adamlara uysak dısarıdan bakan tuhh gorgusuzlere bak der...

Lazarotti bildigin mercedes aşıgı adam cok sevıyor saygı duyuyorum sonuna kadar

ve bır cok mercedes konusunda da bılgı sahıbı.. Geçtıgımız gun oturduk bıraz coskunda vardı..

S65 Brabusu goklere cıkarmıssın ya hani ? Yapma

Araba diyipte bınmem ben o kamyonete konu başka yerlere gelmesın bence
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æfæcan 9 yıl

Lazarotti

Tanımadığın kişilere canım diye hitap etmemeni öneririm ilk başta.

DH Otomobil bölümü olarak 2-3 ayda bir buluşmalar düzenleniyor da senin de bahsettiğin gibi klavyeden döktüren tipler gelmiyor bu buluşmalara.Senide görmedim hiç bu tarz organizasyonlarda.

Kimin ne İş yaptığı, nerde oturduğu ve hangi araca bindiği konuları yazan sensin.Çiftlik mangal konusunda her zaman misafirlerime hizmet etmeyi severim sende klavye delikanlısı değilsen senide beklerim.

Benim burada kimseyle sorunum olmaz, konu ile alakasız buraya havadan yazarsan tepki alıcağını bilmelisin.






Tanımadığım kişiler bana '' dostum '' diyebiliyorlarsa, benimde bu tanımadığım kişilerle '' canım '' diye bi samimiyet kurabilirim sanırım..

Beni gormemen normal, ben katılmıyorum buluşmalara.. Beni klavye delikanlısı olarak da gorebılırsın, hiç farketmez nasıl gorecegın, ayarla bır organızasyon, yap bı mangal mısafırın olalım ;)

Ben Ali'nin ne iş yaptığını, nerde oturduğunu ve hangi araçlara bindiğini açık açık yazmadım! Laf oyunu yapıp, olayı buralara çekme.. Benim orda anlatmak istediğimi sende çok iyi biliyorsun ama tekrar izah edeyim, S65ler havada ucusmus bıranda.. kımın ne araba kullandığını bılmeden kimse bos bulduğu yerde atıp tutamaz..

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Lazarotti 9 yıl
Evet ağırlasın hayatımda hiç çiftlikte mangal yapmadım, v12 Brabus görmedim.

Dostum, yazdıklarına dikkat et, forumlarda insanlar yorumları ile değer kazanır, gayrimenkul varlıkları ile değil.

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æfæcan 9 yıl
Sen yanlıs anladın benı canım, ben zaten gayrimenkullarımdan bahsetmedim.. Benim kendimi sana tanıtma gibi bir dusuncem de yok.. Burda bir değer gorurum gormem bu insanların kararları.. Haaa ama senden gormusuuuuum, gormemısım hıc onemlı degıl. Ali beyin cıftlıgınden bahsettım cunku, o çiftlikte çoğu insanın hayalleri yatıyor. Kendi adıma konusmam gerekıyorsa, bu bir gerçek.. V12 Brabus'u hayatına cok gırdı cıktı sanırım, bana soyut ornekler vermeyıp, somut orneklerle karsıma cıkabılıcegın kac tane v12 Brabus var?
Sen sanırım bu konuda ( cıftlık-mangal) ıcınde zayıflık hıssettın ama benım oyle bır dusuncem yoktu.. Ben sadece guzel bı bulusma toplantı olması ıcın mangalı kattım araya.. Hem forumumuzun guzel degerlı ınsanlarıyla tanısma fırsatı bulmusken, diğer taraftanda klavye basından atıp tutan klavye delıkanlılarını da tanıma fırsatımız olmus olur :)

Ben yazdıklarımda dikkat edilecek birsey göremiyorum.. Eger bır sorun varsa da, bunu moderatorler gorurler sanırım.. Ve gereklı uyarıyı alırım. sen kafanı takma boyle seylere
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demircibu 9 yıl
mercedes akar

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idemo 9 yıl
siz buna araba diyorsunuz, bizim buralara gelse bu tapmaya başlarlar.
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