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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu sanayisinde geldiği noktayı simgeleyen önemli bir gelişmeyi duyurdu. TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen E5000 serisi elektrikli lokomotiflerin üçüncüsü olan E5003, Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari yük taşımacılığı görevini başarıyla tamamladı.

26 vagonla 617 ton yük taşıdı

Bakan Uraloğlu, lokomotifin Eskişehir çıkışlı tarifeli bir yük treniyle sefere çıktığını ve 125 kilometrelik mesafeyi sorunsuz şekilde kat ettiğini belirtti. Sefer sırasında toplam 26 vagon taşıyan E5003, 617 tonluk yükü Sazılar İstasyonu’na ulaştırdı.

E5003, geçtiğimiz ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildikten sonra çeşitli altyapı ve güvenlik testlerinden geçirildi. Bakan Uraloğlu, tüm testlerin başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Yerli ve milli elektrikli lokomotiflerin yalnızca birer taşıma aracı olmadığını belirten Uraloğlu, “Bu lokomotifler yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda ülkemizin demiryolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesidir. Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor” dedi.

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TCDD ile yapılan anlaşma kapsamında 95 adet E5000 Milli Elektrikli Lokomotif teslim edilecek. 2025 sonuna kadar 15, 2026 yılı içerisinde 30 adet ve 2027 yılı içerisinde de 45 adet lokomotifin üretimi yapılacak. E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, 5 megavat gücünde ve saate 140 kilometre hıza çıkabiliyor.

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Yerli lokomotif E5003 ilk seferini başarıyla tamamladı

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