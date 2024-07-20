Mercedesin ilk elektrikli SUV modeli EQC'nin üretimi durduruldu

Mercedes EQC artık tarih oldu
Piyasaya aceleyle sürülen bu modelde özel bir elektrikli otomobil platformu kullanılmadı. Bunun yerine GLC modeline dayanan yanmalı motor tercih edildi. Araç bu motor tercihiyle 410 km (255 mil) ile sınırlı bir menzile sahipti. Verimlilik ve iç mekan gibi birkaç önemli alanda da birçok taviz verilmişti.
Ayrıca EQC'nin toplam ağırlığı iki buçuk ton civarındaydı. Tüm bunlar yeni rakipler ortaya çıktığında EQC'nin hızla gölgede kalmasına sebep oldu. EQC'nin üretiminin durmasının ardından yerini alacak modeli testlerde gördük. Ancak yeni modelin 2025'ten önce satışa sunulması beklenmiyor.
Elektrikli bir Mercedes SUV arayan alıcılar için ise oldukça iyi farklı seçenekler mevcut. EQC'ye en yakın alternatif ise özel bir EV platformu kullanan ve şirketin en son teknolojisini sunan EQE SUV modeli olarak gösteriliyor. EQC'nin yaklaşan yerini alacak modelin aynı adı taşıması pek olası gözükmüyor zira Mercedes elektrikli otomobilleri için EQ markasını kaldırmayı düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.