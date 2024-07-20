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    Anlık Bildirim

    Mercedesin ilk elektrikli SUV modeli EQC'nin üretimi durduruldu

    2019 yılında Mercedes'in ilk ana akım elektrikli aracı olarak piyasaya sürülen EQC üretimden kaldırıldı. Şirketin ilk elektrikli SUV'u satışa sunulduktan sadece beş yıl sonra üretim bandından iniyor.
    Mercedesin ilk elektrikli SUV modeli EQC'nin üretimi durduruldu Tam Boyutta Gör
    Son birkaç yıldır en yeni elektrikli SUV'larla rekabette zorlanan Mercedes EQC, şirketin ürün envanterinden çıkarıldı. İlk olarak 2016'da Concept EQ tarafından önizlenen ve ardından 2019'da üretime alınan EQC, Mercedes'in ana akım bir elektrikli araca ilk girişimiydi.

    Mercedes EQC artık tarih oldu

    Piyasaya aceleyle sürülen bu modelde özel bir elektrikli otomobil platformu kullanılmadı. Bunun yerine GLC modeline dayanan yanmalı motor tercih edildi. Araç bu motor tercihiyle 410 km (255 mil) ile sınırlı bir menzile sahipti. Verimlilik ve iç mekan gibi birkaç önemli alanda da birçok taviz verilmişti.

    Ayrıca EQC'nin toplam ağırlığı iki buçuk ton civarındaydı. Tüm bunlar yeni rakipler ortaya çıktığında EQC'nin hızla gölgede kalmasına sebep oldu. EQC'nin üretiminin durmasının ardından yerini alacak modeli testlerde gördük. Ancak yeni modelin 2025'ten önce satışa sunulması beklenmiyor.

    Elektrikli bir Mercedes SUV arayan alıcılar için ise oldukça iyi farklı seçenekler mevcut. EQC'ye en yakın alternatif ise özel bir EV platformu kullanan ve şirketin en son teknolojisini sunan EQE SUV modeli olarak gösteriliyor. EQC'nin yaklaşan yerini alacak modelin aynı adı taşıması pek olası gözükmüyor zira Mercedes elektrikli otomobilleri için EQ markasını kaldırmayı düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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