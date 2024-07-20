Tam Boyutta Gör Son birkaç yıldır en yeni elektrikli SUV'larla rekabette zorlanan Mercedes EQC, şirketin ürün envanterinden çıkarıldı. İlk olarak 2016'da Concept EQ tarafından önizlenen ve ardından 2019'da üretime alınan EQC, Mercedes'in ana akım bir elektrikli araca ilk girişimiydi.

Mercedes EQC artık tarih oldu

Piyasaya aceleyle sürülen bu modelde özel bir elektrikli otomobil platformu kullanılmadı. Bunun yerine GLC modeline dayanan yanmalı motor tercih edildi. Araç bu motor tercihiyle 410 km (255 mil) ile sınırlı bir menzile sahipti. Verimlilik ve iç mekan gibi birkaç önemli alanda da birçok taviz verilmişti.

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Ayrıca EQC'nin toplam ağırlığı iki buçuk ton civarındaydı. Tüm bunlar yeni rakipler ortaya çıktığında EQC'nin hızla gölgede kalmasına sebep oldu. EQC'nin üretiminin durmasının ardından yerini alacak modeli testlerde gördük. Ancak yeni modelin 2025'ten önce satışa sunulması beklenmiyor.

Elektrikli bir Mercedes SUV arayan alıcılar için ise oldukça iyi farklı seçenekler mevcut. EQC'ye en yakın alternatif ise özel bir EV platformu kullanan ve şirketin en son teknolojisini sunan EQE SUV modeli olarak gösteriliyor. EQC'nin yaklaşan yerini alacak modelin aynı adı taşıması pek olası gözükmüyor zira Mercedes elektrikli otomobilleri için EQ markasını kaldırmayı düşünüyor.

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Mercedesin ilk elektrikli SUV modeli EQC'nin üretimi durduruldu