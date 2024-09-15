Meta Connect etkinliği 25 Eylül'de başlıyor: İşte beklenen duyurular

Etkinlik 25 ve 26 Eylül'de gerçekleşecek
Apple'ın Vision Pro lansmanının artırılmış gerçeklik (AR) ilgisinde kısa süreli bir artışa yol açmasını sağlamıştı. Meta ise yapay zeka odaklı bir gelecekte rekabetçi kalma stratejisinin bir parçası olarak aynı yoldan ilerlemeyi düşünüyor. Meta'nın etkinlikte Orion kod adlı AR gözlüklerini tanıtması bekleniyor.
Bu gözlükler, holografik görüntüleri gerçek dünya görünümlerine yerleştirmek için tasarlandı. Orion, Magic Leap ve Microsoft'un HoloLens modellerinin aksine daha az hantal olmayı hedefliyor. Zuckerberg, Orion projesine olan heyecanını dile getirerek, gözlüklerin "büyük bir olay olacağını" söyledi.
Yakında bu tam holografik gözlüklerin prototip versiyonunu sergilemeyi planladıklarını ardından 2027'de tüketici versiyonunun piyasaya sürüleceğini açıkladı. Meta'nın AR gözlüklerinin yanı sıra Quest 3'ün daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan Quest 3S'i de piyasaya sürmesi bekleniyor.
Bu bilgi Meta'nın kendi Quest Link uygulamasında bulunan sızdırılmış görsellerden geliyor. Meta'nın amacı mevcut Quest 3'e benzer ancak daha düşük bir fiyatlı bir cihaz sunmak. Yeni model, 2020'deki lansmanına rağmen 299 dolardan satışta kalmaya devam eden eski model Quest 2'nin yerini alabilir.
Meta'nın etkinlikte Quest kulaklıkları ve Ray-Ban akıllı gözlüklerindeki yapay zeka geliştirmelerini vurgulaması bekleniyor. Şirket, bu yılın başlarında gözlüklerde çok modlu AI arama yeteneklerini tanıttı ve bu sayede kullanıcılar Meta AI'ya görüntüledikleri nesneler veya önemli noktalar hakkında soru sorabiliyor veya hızlı çeviriler alabiliyor. Etkinlikte Llama 3.1 büyük dil modelinin (LLM) uygulanmasına odaklanılması da beklentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.