Meta Connect etkinliği 25 Eylül'de başlıyor: İşte beklenen duyurular

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Tam Boyutta Gör Daha önce Oculus Connect ve Facebook Connect olarak bilinen Meta Connect 2024, Meta'nın en son gelişmelerini sergileyecek. Etkinlik 25 Eylül'de sanal olarak başlayacak ve iki gün sürecek. Öncelikle yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik (AR) üzerine odaklanılacak.

Etkinlik 25 ve 26 Eylül'de gerçekleşecek

Apple'ın Vision Pro lansmanının artırılmış gerçeklik (AR) ilgisinde kısa süreli bir artışa yol açmasını sağlamıştı. Meta ise yapay zeka odaklı bir gelecekte rekabetçi kalma stratejisinin bir parçası olarak aynı yoldan ilerlemeyi düşünüyor. Meta'nın etkinlikte Orion kod adlı AR gözlüklerini tanıtması bekleniyor.

Bu gözlükler, holografik görüntüleri gerçek dünya görünümlerine yerleştirmek için tasarlandı. Orion, Magic Leap ve Microsoft'un HoloLens modellerinin aksine daha az hantal olmayı hedefliyor. Zuckerberg, Orion projesine olan heyecanını dile getirerek, gözlüklerin "büyük bir olay olacağını" söyledi.

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Yakında bu tam holografik gözlüklerin prototip versiyonunu sergilemeyi planladıklarını ardından 2027'de tüketici versiyonunun piyasaya sürüleceğini açıkladı. Meta'nın AR gözlüklerinin yanı sıra Quest 3'ün daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan Quest 3S'i de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu bilgi Meta'nın kendi Quest Link uygulamasında bulunan sızdırılmış görsellerden geliyor. Meta'nın amacı mevcut Quest 3'e benzer ancak daha düşük bir fiyatlı bir cihaz sunmak. Yeni model, 2020'deki lansmanına rağmen 299 dolardan satışta kalmaya devam eden eski model Quest 2'nin yerini alabilir.

Meta'nın etkinlikte Quest kulaklıkları ve Ray-Ban akıllı gözlüklerindeki yapay zeka geliştirmelerini vurgulaması bekleniyor. Şirket, bu yılın başlarında gözlüklerde çok modlu AI arama yeteneklerini tanıttı ve bu sayede kullanıcılar Meta AI'ya görüntüledikleri nesneler veya önemli noktalar hakkında soru sorabiliyor veya hızlı çeviriler alabiliyor. Etkinlikte Llama 3.1 büyük dil modelinin (LLM) uygulanmasına odaklanılması da beklentiler arasında.

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