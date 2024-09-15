Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta Connect etkinliği 25 Eylül'de başlıyor: İşte beklenen duyurular

    Meta, yenilikçiler ve meraklıların en son teknolojik gelişmeleri ve trendleri keşfetmesi için bir araya geldiği yıllık Meta Connect 2024 etkinliğine ev sahipliği yapıyor.
    Meta Connect 25 Eylül'de başlıyor: İşte beklenen duyurular Tam Boyutta Gör
    Daha önce Oculus Connect ve Facebook Connect olarak bilinen Meta Connect 2024, Meta'nın en son gelişmelerini sergileyecek. Etkinlik 25 Eylül'de sanal olarak başlayacak ve iki gün sürecek. Öncelikle yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik (AR) üzerine odaklanılacak.

    Etkinlik 25 ve 26 Eylül'de gerçekleşecek

    Apple'ın Vision Pro lansmanının artırılmış gerçeklik (AR) ilgisinde kısa süreli bir artışa yol açmasını sağlamıştı. Meta ise yapay zeka odaklı bir gelecekte rekabetçi kalma stratejisinin bir parçası olarak aynı yoldan ilerlemeyi düşünüyor. Meta'nın etkinlikte Orion kod adlı AR gözlüklerini tanıtması bekleniyor.

    Bu gözlükler, holografik görüntüleri gerçek dünya görünümlerine yerleştirmek için tasarlandı. Orion, Magic Leap ve Microsoft'un HoloLens modellerinin aksine daha az hantal olmayı hedefliyor. Zuckerberg, Orion projesine olan heyecanını dile getirerek, gözlüklerin "büyük bir olay olacağını" söyledi.

    Yakında bu tam holografik gözlüklerin prototip versiyonunu sergilemeyi planladıklarını ardından 2027'de tüketici versiyonunun piyasaya sürüleceğini açıkladı. Meta'nın AR gözlüklerinin yanı sıra Quest 3'ün daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan Quest 3S'i de piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Bu bilgi Meta'nın kendi Quest Link uygulamasında bulunan sızdırılmış görsellerden geliyor. Meta'nın amacı mevcut Quest 3'e benzer ancak daha düşük bir fiyatlı bir cihaz sunmak. Yeni model, 2020'deki lansmanına rağmen 299 dolardan satışta kalmaya devam eden eski model Quest 2'nin yerini alabilir.

    Meta'nın etkinlikte Quest kulaklıkları ve Ray-Ban akıllı gözlüklerindeki yapay zeka geliştirmelerini vurgulaması bekleniyor. Şirket, bu yılın başlarında gözlüklerde çok modlu AI arama yeteneklerini tanıttı ve bu sayede kullanıcılar Meta AI'ya görüntüledikleri nesneler veya önemli noktalar hakkında soru sorabiliyor veya hızlı çeviriler alabiliyor. Etkinlikte Llama 3.1 büyük dil modelinin (LLM) uygulanmasına odaklanılması da beklentiler arasında.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 5 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hepsiburada eskiyi yenile mmr nedir ford 1.5 tdci motor nasıl kenevire benzeyen bitkiler kuru buz hangi marketlerde var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız