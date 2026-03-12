Yapay zekaların tercih edeceği yapay zeka: Nvidia Nemotron 3 Super

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, açık kaynaklı dil modelleri alanındaki liderliğini Nemotron serisinin en yeni üyesi Nemotron 3 Super ile güçlendirdi. Özellikle ajan tabanlı yapay zeka uygulamaları için tasarlanan bu model, 1 milyon token’lık devasa bağlam penceresi ve yüksek hesaplama verimliliği sayesinde AI ajanları için doğal bir tercih haline geliyor. OpenClaw gibi ajan platformlarında test edilen model, üstün performansıyla dikkat çekiyor..

Hibrit mimari ile üstün performans sergiliyor

Nemotron 3 Super’in öne çıkan özelliklerinden biri Nvidia’nın geliştirdiği hibrit Mamba-MoE mimarisi. Geleneksel Mixture of Experts (MoE, Uzmanlar Karışımı) modellerinden farklı olarak Mamba katmanları, veriyi State Space Model (SSM, Durum Uzayı Modeli) üzerinden lineer biçimde işleyerek gereksiz bilgilerin bağlam penceresine dahil olmasını engelliyor. Bu yaklaşım, modelin kullanıcı iş yükleri için optimal bağlam penceresi oluşturmasına ve en doğru agentic yanıtları üretmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Hibrit mimaride Mamba katmanları 4 kat daha yüksek bellek ve hesaplama verimliliği sunarken, transformer katmanları gelişmiş akıl yürütme yeteneklerini destekliyor. Model, toplam 120 milyar parametreye sahip olsa da çıkarım sırasında yalnızca 12 milyar parametreyi aktif olarak kullanıyor. Ayrıca yeni eklenen Latent MoE tekniği, doğruluğu artırmak için dört uzman parametreyi tek bir parametre maliyetiyle aktive ederek bir sonraki token’ı üretirken performansı yükseltiyor. Modelin çoklu token tahmini özelliği ise birden fazla kelimeyi aynı anda öngörerek çıkarım hızını 3 kat artırıyor.

1 milyon token’lık bağlam penceresi

Nemotron 3 Super’in 1 milyon token’lık bağlam penceresi, açık kaynaklı modeller arasında onu benzersiz kılıyor. Örneğin Kimi 2.5’in bağlam penceresi bu modelin yalnızca dörtte biri kadar. Ajan tabanlı sistemlerde bağlam penceresi ne kadar büyükse, yanıtlar o kadar etkili olma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle Nemotron 3 Super, diğer açık kaynak LLM’lerin üzerinde performans sergileyerek Opus 4.5 gibi büyük modellerle rekabet edebiliyor.

OpenClaw testlerinde üstün başarı

Tam Boyutta Gör Nvidia, Nemotron 3 Super’i OpenClaw platformu üzerinden PinchBench testlerinde denedi ve model, testlerin tamamında %85,6 başarı oranı elde etti. Bu skor, Opus 4.5, Kimi 2.5 ve GPT-OSS 120b gibi modellerin üzerinde bulunuyor. Tek bir GPU ile geniş kapsamlı iş yüklerini çalıştırmak isteyen kullanıcılar için Nemotron 3 Super, tamamen yeni bir performans seviyesi sunuyor.

