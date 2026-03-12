Giriş
    Yapay zekaların tercih edeceği yapay zeka: Nvidia Nemotron 3 Super

    Nvidia, Nemotron 3 Super ile agentic AI uygulamalarında performans çıtasını yükseltti. Model, 1 milyon token’lık bağlam penceresi ve Mamba-MoE mimarisiyle testlerde öne çıktı.

    Yapay zekaların tercih edeceği yapay zeka: Nvidia Nemotron 3 Supe Tam Boyutta Gör
    Nvidia, açık kaynaklı dil modelleri alanındaki liderliğini Nemotron serisinin en yeni üyesi Nemotron 3 Super ile güçlendirdi. Özellikle ajan tabanlı yapay zeka uygulamaları için tasarlanan bu model, 1 milyon token’lık devasa bağlam penceresi ve yüksek hesaplama verimliliği sayesinde AI ajanları için doğal bir tercih haline geliyor. OpenClaw gibi ajan platformlarında test edilen model, üstün performansıyla dikkat çekiyor..

    Hibrit mimari ile üstün performans sergiliyor

    Nemotron 3 Super’in öne çıkan özelliklerinden biri Nvidia’nın geliştirdiği hibrit Mamba-MoE mimarisi. Geleneksel Mixture of Experts (MoE, Uzmanlar Karışımı) modellerinden farklı olarak Mamba katmanları, veriyi State Space Model (SSM, Durum Uzayı Modeli) üzerinden lineer biçimde işleyerek gereksiz bilgilerin bağlam penceresine dahil olmasını engelliyor. Bu yaklaşım, modelin kullanıcı iş yükleri için optimal bağlam penceresi oluşturmasına ve en doğru agentic yanıtları üretmesine olanak tanıyor.

    Yapay zekaların tercih edeceği yapay zeka: Nvidia Nemotron 3 Supe Tam Boyutta Gör
    Hibrit mimaride Mamba katmanları 4 kat daha yüksek bellek ve hesaplama verimliliği sunarken, transformer katmanları gelişmiş akıl yürütme yeteneklerini destekliyor. Model, toplam 120 milyar parametreye sahip olsa da çıkarım sırasında yalnızca 12 milyar parametreyi aktif olarak kullanıyor. Ayrıca yeni eklenen Latent MoE tekniği, doğruluğu artırmak için dört uzman parametreyi tek bir parametre maliyetiyle aktive ederek bir sonraki token’ı üretirken performansı yükseltiyor. Modelin çoklu token tahmini özelliği ise birden fazla kelimeyi aynı anda öngörerek çıkarım hızını 3 kat artırıyor.

    1 milyon token’lık bağlam penceresi

    Nemotron 3 Super’in 1 milyon token’lık bağlam penceresi, açık kaynaklı modeller arasında onu benzersiz kılıyor. Örneğin Kimi 2.5’in bağlam penceresi bu modelin yalnızca dörtte biri kadar. Ajan tabanlı sistemlerde bağlam penceresi ne kadar büyükse, yanıtlar o kadar etkili olma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle Nemotron 3 Super, diğer açık kaynak LLM’lerin üzerinde performans sergileyerek Opus 4.5 gibi büyük modellerle rekabet edebiliyor.

    OpenClaw testlerinde üstün başarı

    Yapay zekaların tercih edeceği yapay zeka: Nvidia Nemotron 3 Supe Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Nemotron 3 Super’i OpenClaw platformu üzerinden PinchBench testlerinde denedi ve model, testlerin tamamında %85,6 başarı oranı elde etti. Bu skor, Opus 4.5, Kimi 2.5 ve GPT-OSS 120b gibi modellerin üzerinde bulunuyor. Tek bir GPU ile geniş kapsamlı iş yüklerini çalıştırmak isteyen kullanıcılar için Nemotron 3 Super, tamamen yeni bir performans seviyesi sunuyor.
