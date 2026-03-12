Yapay zekaların tercih edeceği yapay zeka: Nvidia Nemotron 3 Super

Nemotron 3 Super’in öne çıkan özelliklerinden biri Nvidia’nın geliştirdiği hibrit Mamba-MoE mimarisi. Geleneksel Mixture of Experts (MoE, Uzmanlar Karışımı) modellerinden farklı olarak Mamba katmanları, veriyi State Space Model (SSM, Durum Uzayı Modeli) üzerinden lineer biçimde işleyerek gereksiz bilgilerin bağlam penceresine dahil olmasını engelliyor. Bu yaklaşım, modelin kullanıcı iş yükleri için optimal bağlam penceresi oluşturmasına ve en doğru agentic yanıtları üretmesine olanak tanıyor.
1 milyon token’lık bağlam penceresi
Nemotron 3 Super’in 1 milyon token’lık bağlam penceresi, açık kaynaklı modeller arasında onu benzersiz kılıyor. Örneğin Kimi 2.5’in bağlam penceresi bu modelin yalnızca dörtte biri kadar. Ajan tabanlı sistemlerde bağlam penceresi ne kadar büyükse, yanıtlar o kadar etkili olma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle Nemotron 3 Super, diğer açık kaynak LLM’lerin üzerinde performans sergileyerek Opus 4.5 gibi büyük modellerle rekabet edebiliyor.