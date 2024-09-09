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    WhatsApp, işletme hesapları için Meta AI'ı kullanıma sunuyor

    WhatsApp sesli sohbet modu özelliğini aktif olarak geliştiriyor. Aynı zamanda sohbet robotunu belirli işletmelere sunmaya odaklandığı ve onlara Meta AI'nın özel bir sürümünü sağladığı anlaşılıyor.
    WhatsApp, işletme hesapları için Meta AI'yı kullanıma sunuyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla 2.24.19.16 sürümündeki yeni güncellemeyi yayınladı. Bu güncellemenin en dikkat çeken özelliği ise özellikle işletmelere yönelik tasarlanmış Meta AI asistan özelliğinin tanıtılması oldu.

    İşletmeler için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olabilir

    Bu özellik şu anda seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor ve önümüzdeki haftalarda kademeli olarak daha fazla kullanıcıya sunulacak. Meta AI asistanı, kullanıcıların sesli komutlar aracılığıyla WhatsApp Business ile etkileşime girmesini sağlayan bir sohbet robotudur. Bu özellik eller serbest etkileşim deneyimi sağlayarak iletişimin doğal akışını artırmayı hedefliyor.

    Özellikle işletmelerin kişiselleştirilmiş içgörüler üretmelerine ve yeni beceriler öğrenmelerine yardımcı olmak ve böylece büyümelerine katkıda bulunmak için tasarlandığı ifade ediliyor. Meta AI asistanı, içgörü ve beceriler sağlamanın yanı sıra işletmelere organizasyonel görevlerde de yardımcı olabilir.

    Chatbot, işletmeler tarafından katalogları için benzersiz resim ve içerikler üretmek, reklamlar tasarlamak veya WhatsApp Business'taki profillerini güncellemek için yaratıcı bir şekilde kullanılabilir. Meta AI'nın işletme versiyonu standart olandan daha gelişmiş bir versiyon olacak.

    Meta AI asistanı, işletmelerin yeni kullanıcılar çekmesine ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak müşteri ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Asistan ayrıca işletme profilinin özelleştirilmesine, ilgi çekici bir açıklama yazılmasına ve ürün veya hizmetleri etkili bir şekilde sergilemek için katalog oluşturulmasına da yardımcı oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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