WhatsApp, işletme hesapları için Meta AI'ı kullanıma sunuyor

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla 2.24.19.16 sürümündeki yeni güncellemeyi yayınladı. Bu güncellemenin en dikkat çeken özelliği ise özellikle işletmelere yönelik tasarlanmış Meta AI asistan özelliğinin tanıtılması oldu.

İşletmeler için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olabilir

Bu özellik şu anda seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor ve önümüzdeki haftalarda kademeli olarak daha fazla kullanıcıya sunulacak. Meta AI asistanı, kullanıcıların sesli komutlar aracılığıyla WhatsApp Business ile etkileşime girmesini sağlayan bir sohbet robotudur. Bu özellik eller serbest etkileşim deneyimi sağlayarak iletişimin doğal akışını artırmayı hedefliyor.

Özellikle işletmelerin kişiselleştirilmiş içgörüler üretmelerine ve yeni beceriler öğrenmelerine yardımcı olmak ve böylece büyümelerine katkıda bulunmak için tasarlandığı ifade ediliyor. Meta AI asistanı, içgörü ve beceriler sağlamanın yanı sıra işletmelere organizasyonel görevlerde de yardımcı olabilir.

WhatsApp, Meta AI ile sesli sohbet modu üzerinde çalışıyor 1 hf. önce eklendi

Chatbot, işletmeler tarafından katalogları için benzersiz resim ve içerikler üretmek, reklamlar tasarlamak veya WhatsApp Business'taki profillerini güncellemek için yaratıcı bir şekilde kullanılabilir. Meta AI'nın işletme versiyonu standart olandan daha gelişmiş bir versiyon olacak.

Meta AI asistanı, işletmelerin yeni kullanıcılar çekmesine ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak müşteri ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Asistan ayrıca işletme profilinin özelleştirilmesine, ilgi çekici bir açıklama yazılmasına ve ürün veya hizmetleri etkili bir şekilde sergilemek için katalog oluşturulmasına da yardımcı oluyor.

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WhatsApp, işletme hesapları için Meta AI'yı kullanıma sunuyor