WhatsApp, işletme hesapları için Meta AI'ı kullanıma sunuyor

İşletmeler için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olabilir
Bu özellik şu anda seçili beta kullanıcıları tarafından test ediliyor ve önümüzdeki haftalarda kademeli olarak daha fazla kullanıcıya sunulacak. Meta AI asistanı, kullanıcıların sesli komutlar aracılığıyla WhatsApp Business ile etkileşime girmesini sağlayan bir sohbet robotudur. Bu özellik eller serbest etkileşim deneyimi sağlayarak iletişimin doğal akışını artırmayı hedefliyor.
Özellikle işletmelerin kişiselleştirilmiş içgörüler üretmelerine ve yeni beceriler öğrenmelerine yardımcı olmak ve böylece büyümelerine katkıda bulunmak için tasarlandığı ifade ediliyor. Meta AI asistanı, içgörü ve beceriler sağlamanın yanı sıra işletmelere organizasyonel görevlerde de yardımcı olabilir.
Chatbot, işletmeler tarafından katalogları için benzersiz resim ve içerikler üretmek, reklamlar tasarlamak veya WhatsApp Business'taki profillerini güncellemek için yaratıcı bir şekilde kullanılabilir. Meta AI'nın işletme versiyonu standart olandan daha gelişmiş bir versiyon olacak.
Meta AI asistanı, işletmelerin yeni kullanıcılar çekmesine ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak müşteri ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Asistan ayrıca işletme profilinin özelleştirilmesine, ilgi çekici bir açıklama yazılmasına ve ürün veya hizmetleri etkili bir şekilde sergilemek için katalog oluşturulmasına da yardımcı oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.