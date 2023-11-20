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Meta, uygulama mağazalarının gençler herhangi bir uygulamayı indirmeden önce ebeveyn onayı almasını gerektiren bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu. Bu, genç kullanıcıları zarar verme potansiyeli olan uygulamalardan koruma konusunda ebeveynlerin yanı sıra Google ve Apple’a da etkili bir şekilde daha fazla sorumluluk yükleyecek.

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Meta’nın küresel güvenlik sorumlusu Antigone Davis: “Ebeveynler gençlerin uygulama indirmelerini onaylamalı ve biz, uygulama mağazalarının 16 yaşın altındaki gençler uygulama indirdiğinde ebeveynlerin onayını almasını gerektiren federal mevzuatı destekliyoruz.” Şirket, tıpkı bir çocuğun uygulama içi satın alma işlemi yapmak istediğinde uyarıldıkları gibi, uygulama mağazalarının da gençleri bir uygulamayı indirmek istediğinde ebeveynlere bildirimde bulunacağı bir plan öneriyor. Ebeveyn daha sonra isteği onaylayacak veya reddedecek” ifadelerini kullandı.

Meta, yaklaşımının, herkesin çeşitli uygulamalarda yaşlarını birden çok kez doğrulamasını gerektirmek yerine, ebeveynlerin bir telefon kurduğunda gencin yaşını doğrulamasına olanak tanıyacağını söylüyor. Şirket, gençlerin kullandığı tüm uygulamaların aynı standartta tutulmasını sağlamak için mevzuatın gerekli olduğunu öne sürüyor.

Eyaletlerin “farklı yasalardan oluşan bir yama çalışması” çıkardığını, bazılarının gençlerin farklı uygulamalar için ebeveyn onayı almasını, diğerlerinin ise yaş doğrulamasını zorunlu kıldığını belirtiyor. Şirket son dönemlerde gizlilik ve güvenlik ile ilgili birçok adım atmaya başladı ve bu durum devam edecek.

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Meta, ebeveyn onayı için yasa çıkarılmasını istiyor