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    Meta, ebeveyn onayı için yasa çıkarılmasını istiyor

    Sosyal medya devi Meta, uygulama mağazalarının gençler herhangi bir uygulamayı indirmeden önce ebeveyn onayı almasını gerektiren bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

    Meta, ebeveyn onayı için yasa çıkarılmasını istiyor Tam Boyutta Gör

    Meta, uygulama mağazalarının gençler herhangi bir uygulamayı indirmeden önce ebeveyn onayı almasını gerektiren bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu. Bu, genç kullanıcıları zarar verme potansiyeli olan uygulamalardan koruma konusunda ebeveynlerin yanı sıra Google ve Apple’a da etkili bir şekilde daha fazla sorumluluk yükleyecek.

    Meta’nın küresel güvenlik sorumlusu Antigone Davis: “Ebeveynler gençlerin uygulama indirmelerini onaylamalı ve biz, uygulama mağazalarının 16 yaşın altındaki gençler uygulama indirdiğinde ebeveynlerin onayını almasını gerektiren federal mevzuatı destekliyoruz.” Şirket, tıpkı bir çocuğun uygulama içi satın alma işlemi yapmak istediğinde uyarıldıkları gibi, uygulama mağazalarının da gençleri bir uygulamayı indirmek istediğinde ebeveynlere bildirimde bulunacağı bir plan öneriyor. Ebeveyn daha sonra isteği onaylayacak veya reddedecek” ifadelerini kullandı.

    Meta, yaklaşımının, herkesin çeşitli uygulamalarda yaşlarını birden çok kez doğrulamasını gerektirmek yerine, ebeveynlerin bir telefon kurduğunda gencin yaşını doğrulamasına olanak tanıyacağını söylüyor. Şirket, gençlerin kullandığı tüm uygulamaların aynı standartta tutulmasını sağlamak için mevzuatın gerekli olduğunu öne sürüyor.

    Eyaletlerin “farklı yasalardan oluşan bir yama çalışması” çıkardığını, bazılarının gençlerin farklı uygulamalar için ebeveyn onayı almasını, diğerlerinin ise yaş doğrulamasını zorunlu kıldığını belirtiyor. Şirket son dönemlerde gizlilik ve güvenlik ile ilgili birçok adım atmaya başladı ve bu durum devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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