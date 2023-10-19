Meta, Instagram kullanıcılarından daha az veri toplanacak güncellemeyi yayınlayacak

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Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi dünyanın lider uygulamalarının sahibi Meta, düzenlediği hesaplar merkezi bölümüyle Meta’nın veri toplaması kısıtlanabilecek. Bu yapılan yeni bölümle beraber hesaplar arasında veri transferi ve aynı anda hem Instagram hem de Facebook verilerinin indirilmesi mümkün olacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Meta, Instagram ve Facebook hesaplarının ortak olarak yönetilmesini sağlayan “Hesaplar Merkezi”ne yeni bir özellik ekledi. Geçmişte sadece “Facebook Dışı Etkinlik” olarak bilinen özellik, “Meta Dışı Etkinlik Teknolojileri” olarak yeniden isimlendirildi ve Instagram'a da eklendi. Bu adım, Meta'nın kullanıcılardan veri toplamasını kısıtlamasını sağlayacak.

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Meta, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam göstermek için üçüncü taraf kaynaklardan veri topluyordu. Girdiğiniz bir site, kullandığınız bir uygulama üzerinden toplanan verilerle kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam gösterimi sağlanıyordu. Şimdi "Hesaplar Merkezi"ne eklenen yeni özellikle bu durum artık engellenebilecek.

Şu anda beta aşamasında olan bu yenilik, yakın zamanda tüm kullanıcılara güncelleme olarak sağlanacak.

Yeni özellik “Hesaplar Merkezi”, artık Instagram ve Facebook'taki verilerin aynı anda indirilmesini sağlayacak. Artık “Hesaplar Merkezi”ne eklediğiniz profiller arasında veri transferi yapmak da mümkün olacak.

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Meta, Instagram kullanıcılarından daha az veri toplanacak güncell