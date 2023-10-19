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    Anlık Bildirim

    Meta, Instagram kullanıcılarından daha az veri toplanacak güncellemeyi yayınlayacak

    Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi dünyanın lider uygulamalarının sahibi Meta, düzenlediği hesaplar merkezi bölümüyle Meta’nın veri toplaması kısıtlanabilecek.

    Meta, Instagram kullanıcılarından daha az veri toplanacak güncell Tam Boyutta Gör

    Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi dünyanın lider uygulamalarının sahibi Meta, düzenlediği hesaplar merkezi bölümüyle Meta’nın veri toplaması kısıtlanabilecek. Bu yapılan yeni bölümle beraber hesaplar arasında veri transferi ve aynı anda hem Instagram hem de Facebook verilerinin indirilmesi mümkün olacak.

    Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Meta, Instagram ve Facebook hesaplarının ortak olarak yönetilmesini sağlayan “Hesaplar Merkezi”ne yeni bir özellik ekledi. Geçmişte sadece “Facebook Dışı Etkinlik” olarak bilinen özellik, “Meta Dışı Etkinlik Teknolojileri” olarak yeniden isimlendirildi ve Instagram'a da eklendi. Bu adım, Meta'nın kullanıcılardan veri toplamasını kısıtlamasını sağlayacak.

    Meta, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam göstermek için üçüncü taraf kaynaklardan veri topluyordu. Girdiğiniz bir site, kullandığınız bir uygulama üzerinden toplanan verilerle kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam gösterimi sağlanıyordu. Şimdi "Hesaplar Merkezi"ne eklenen yeni özellikle bu durum artık engellenebilecek.

    Şu anda beta aşamasında olan bu yenilik, yakın zamanda tüm kullanıcılara güncelleme olarak sağlanacak.

    Yeni özellik “Hesaplar Merkezi”, artık Instagram ve Facebook'taki verilerin aynı anda indirilmesini sağlayacak. Artık “Hesaplar Merkezi”ne eklediğiniz profiller arasında veri transferi yapmak da mümkün olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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