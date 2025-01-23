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    Meta’nın artırılmış gerçeklik başlığı hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı

    Giyilebilir akıllı teknolojiler konusuna birçok rakibinden fazla önem gösteren Meta, bu konu hakkında yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirketin bir sonraki hedefi ise artırılmış gerçeklik başlığı

    Meta’nın artırılmış gerçeklik başlığı hakkında bilgiler geliyor

    Meta, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine yönelik ilk gerçek AR başlığını önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin bu alandaki iddialı projeleri, giyilebilir teknoloji ürünlerine olan ilgisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir söylenti, bu cihazın 2027 yılında kullanıcılarla buluşabileceğini öne sürüyor.

    Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, Meta, AR gözlükleri ve diğer akıllı teknolojilere yönelik geniş kapsamlı bir yol haritası oluşturmuş durumda. Şirketin geliştirdiği üç yeni akıllı gözlük modelinin yanı sıra, "Orion" kod adlı ilk gerçek AR gözlüklerinin de yolda olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, artırılmış gerçeklik alanındaki bu yenilikçi ürünlerin yanı sıra, Meta’nın yapay zeka destekli özellikleri diğer giyilebilir ve işitilebilir cihazlara da entegre etmeyi planladığı bildiriliyor. Bu cihazlar arasında akıllı saatler, akıllı bileklikler ve kulaklıklar gibi ürünler yer alıyor.

    Meta’nın önceki girişimleri arasında, 2024’te Ray-Ban ile iş birliği içinde piyasaya sürülen Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükler’in ikinci versiyonu bulunuyor. Yeni raporlara göre, mevcut modeller daha fazla pazarda satışa sunulacak ve yeni versiyonların tanıtımı yapılacak. Şirketin "Hypernova" kod adlı bir başka AR başlık projesi üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Gelişmiş özellikler sunması beklenen bu cihazın fiyatının 1.000 ABD dolarını aşabileceği konuşuluyor.

    Ayrıca, Meta’nın gelecekte Luxottica Group gibi önemli markalarla iş birliğine gidebileceği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, "Supernova 2" olarak adlandırılan yeni bir modelin geliştirilmekte olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Şirketin bu iddialı projeleriyle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

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