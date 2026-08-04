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    Çin'den AI sunucuları için kritik başarı: Dünyanın ilk CXL 3.2 yongası hazır

    Çinli Montage Technology, endüstrinin ilk CXL 3.2 MXC yongasını deneme üretimine aldı. Yeni çözüm, yapay zeka sunucularında bellek kapasitesini daha esnek şekilde artırmayı hedefliyor.

    Çin'den AI sunucuları için kritik başarı: CXL 3.2 yongası hazır Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli Montage Technology, endüstrinin ilk CXL 3.2 Memory eXpander Controller (MXC) yongasının deneme üretimine başladığını duyurdu. Şirketin geliştirdiği yeni bellek denetleyicisi, DDR5 bellekte 8000 MT/s hızlarını desteklemesiyle öne çıkıyor. Ayrıca sunucuların harici bellek kaynaklarından yararlanmasına imkan tanıyarak özellikle yapay zeka ve veri merkezi sistemlerinde daha yüksek ölçeklenebilirlik vadediyor.

    Yapay zeka modellerinin giderek büyümesi ve bulut platformlarında işlenen veri miktarının artması, sunucuların bellek kapasitesini en önemli darboğazlardan biri haline getirdi. Mevcut sunucu mimarilerinde işlemciler yalnızca kendilerine doğrudan bağlı bellekleri kullanabildiği için kapasite artırımı çoğu zaman ek sunucu yatırımı gerektiriyor. Bu durum hem maliyetleri yükseltiyor hem de mevcut donanım kaynaklarının verimli kullanılmasını engelliyor.

    CXL 3.2 ile bellek havuzu oluşturulabilecek

    Montage Technology'nin geliştirdiği CXL 3.2 MXC yongası, işlemci ile harici DDR5 bellek arasında akıllı bir köprü görevi görüyor. Böylece sunucular, yalnızca CPU'nun yanına yerleştirilen belleğe bağlı kalmak yerine çok daha büyük bellek havuzlarından yararlanabiliyor.

    Sektörde uzun süredir geliştirilen Compute Express Link (CXL) standardı, işlemciler, bellekler ve hızlandırıcıların yüksek hızlı PCI Express bağlantıları üzerinden haberleşmesini sağlıyor. Daha önce piyasaya çıkan CXL çözümleri bellek genişletme imkanı sunarken Montage'ın yeni denetleyicisi en güncel CXL 3.2 standardını temel alıyor. Bu sayede bellek havuzlama ve katmanlı bellek gibi daha gelişmiş mimarileri de destekliyor.

    8000 MT/s DDR5 ve PCIe 6.x desteği

    Çin'den AI sunucuları için kritik başarı: CXL 3.2 yongası hazır Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte MXC yongası doğrudan veri depolayan bir bileşen değil. Gelen bellek isteklerini anlık olarak DDR5 komutlarına çevirerek işlemci ile harici bellek arasındaki veri akışını yönetiyor. Bu sayede bellek genişletme işlemi düşük gecikmeyle gerçekleştirilebiliyor.

    Teknik özellikler tarafında ise denetleyici, CXL Type 3 standardını destekliyor ve CXL.mem, CXL.io ile PCIe 6.x teknolojileriyle uyumlu çalışıyor. 64 GT/s'ye kadar veri aktarım hızı sunan yonga, bünyesindeki iki DDR5 bellek denetleyicisi sayesinde 8000 MT/s hızındaki DDR5 bellekleri destekliyor. Bunun yanında PCIe 6.x ve DDR5 fiziksel arayüzleri, çift RISC-V işlemci alt sistemi ve çeşitli yönetim birimlerini tek yongada bir araya getiriyor.

    Intel Xeon ve AMD EPYC sistemlerine hazır

    Şirkete göre yeni MXC denetleyicisi, Samsung ve SK hynix tarafından geliştirilen yeni nesil CXL bellek ürünlerine entegre edildi ve ilk doğrulama testlerini başarıyla tamamladı. Ayrıca çözüm, Intel Xeon ve AMD EPYC tabanlı sunucu platformlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Bu sayede mevcut veri merkezi altyapılarına daha kolay entegre edilmesi hedefleniyor.

    CXL 3.2 MXC henüz deneme üretimi aşamasında olsa da teknolojinin yaygınlaşması veri merkezlerinin bellek kullanım biçimini önemli ölçüde değiştirebilir. Sunuculardaki belleğin her sistem için ayrı bir kaynak olmaktan çıkıp ortak kullanılabilen bir havuza dönüşmesi, özellikle büyük dil modelleri ve bilimsel simülasyonlar gibi yoğun bellek gerektiren iş yüklerinde donanımın daha verimli kullanılmasını sağlayabilir.

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