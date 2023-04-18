MG Cyberster 2024'te Türkiye'ye gelecek!

Tam Boyutta Gör 2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan MG'nin bu kapsamda hazırladığı sürprizlerden biri de yeni MG Cyberster olacak. Markanın ikonik roadster ruhunu yeniden ortaya çıkaracak olan modelin tasarımı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında tanıtımı yapıldı.

Fuarda yapılan resmi açıklamaya göre MG Cyberster, markanın seri üretim planlarına alındı. Söz konusu modelin 2024 yazında İngiltere, Avrupa ve Türkiye'de satışa çıkması hedefleniyor. İki koltuklu bir roadster olan Cyberster, MG markasının merakla beklenen spor otomobil üretimine dönüşünü gözler önüne seriyor.

Tamamen elektrikli güç aktarma sistemi ve kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleriyle öne çıkacağı belirtilen MG Cyberster'ın uzun kaputu, alçak burnu ve tamamen açılabilen tavanı MG'nin zengin mirasına ve çok beğenilen roadster geçmişine gönderme yapıyor. Ayrıca özgün kanat tipi kapılar ve “Kammback” arka tasarım gibi çarpıcı özellikler de dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör MG, yeni Cyberster'ın güç aktarma sistemiyle ilgili bilgi paylaşmadı ancak daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan dökümana göre otomobilin giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren 314 beygirlik TZ230XY1301 elektrik motoru bulunacak. En üst versiyonda ise dört tekerlekten çekiş özelliği sağlayan iki e-motor bulunacak.

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Öndeki motor 204 hp, arkadaki ise 340 hp güç sunacak. Böylece 544 hp maksimum güce ulaşacak olan MG Cyberster'in son hızı da 200 km/s olacak. Otomobilin batarya kapasitesi ve menzil değeri henüz belli değil. Ancak United Auto Battery System (UABS) tarafından üretilen NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile donatılacağı biliniyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer markanın planlarında bir değişiklik olmazsa MG Cyberster'ı 2024 yazında Türkiye'de göreceğiz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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