MG Cyberster 2024'te Türkiye'ye gelecek!

Fuarda yapılan resmi açıklamaya göre MG Cyberster, markanın seri üretim planlarına alındı. Söz konusu modelin 2024 yazında İngiltere, Avrupa ve Türkiye'de satışa çıkması hedefleniyor. İki koltuklu bir roadster olan Cyberster, MG markasının merakla beklenen spor otomobil üretimine dönüşünü gözler önüne seriyor.
Tamamen elektrikli güç aktarma sistemi ve kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleriyle öne çıkacağı belirtilen MG Cyberster'ın uzun kaputu, alçak burnu ve tamamen açılabilen tavanı MG'nin zengin mirasına ve çok beğenilen roadster geçmişine gönderme yapıyor. Ayrıca özgün kanat tipi kapılar ve “Kammback” arka tasarım gibi çarpıcı özellikler de dikkat çekiyor.
Öndeki motor 204 hp, arkadaki ise 340 hp güç sunacak. Böylece 544 hp maksimum güce ulaşacak olan MG Cyberster'in son hızı da 200 km/s olacak. Otomobilin batarya kapasitesi ve menzil değeri henüz belli değil. Ancak United Auto Battery System (UABS) tarafından üretilen NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile donatılacağı biliniyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer markanın planlarında bir değişiklik olmazsa MG Cyberster'ı 2024 yazında Türkiye'de göreceğiz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)