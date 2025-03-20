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    Yeni elektrikli MG4'ün tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Yeni elektrikli MG4'ün tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Tamamen yenilenen model neler sunacak?                                                        
    Yeni elektrikli MG4'ün tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Yeni elektrikli MG4'ün tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı. İlk olarak 2022 yılında tanıtılan kompakt hatcback, ülkemizde de satılıyor. SAIC, yenilenen model ile Çin'de son dönemde düşen satışları arttırmayı hedefliyor.

    İngiliz otomobil üreticisi MG, 2005 yılında Çinli SAIC Motor tarafından satın alındı. MG markalı elektrikli araçlar Çin'de çok popüler olmasa da, Avrupa ülkeleri, Hindistan ve Tayland gibi ülkelerde başarılı satış rakamlarına ulaştı.

    Yeni elektrikli MG4'ün tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Tamamen yeni bir tasarımla geliyor

    Yeni MG4 tamamen yeni bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Önceki modelin keskin ve sert hatları yerini daha yumuşak hatlara sahip bir tasarıma bırakmış. Aynı zamanda boyut olarak da bir miktar büyümüş. 11 cm uzayan gövdenin yanında dingil mesafesi de 4,5 cm artmış. Yeni MG4, 4395 mm uzunluğa, 1842 mm genişliğe, 1551 mm yüksekliğe ve 2750 mm dingil mesafesine sahip. Aynı zamanda 1641 kg ağırlığıyla selefinden 156 kg daha ağır.

    Mevcut MG4'den biraz daha güçlü (125 kW) motorla gelecek olan otomobil,  lityum demir fosfat (LFP) bataryaya sahip olacak. Ancak batarya kapasitesi henüz belli değil. 

    2022'nin ortalarında Çin'de piyasaya çıkan MG4, kısa süreli başarının ardından oldukça düşük satış rakamları elde etti. Şubat ayında ülkede sadece 13 adet satılan araç, BYD Dolphin, Wuling Bingo veya Geely Geely Xingyuan gibi birçok güçlü rakibe sahip.

    Yeni MG4'ün piyasaya ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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