MG'den açılır kapanır pop-up farlara sahip elektrikli SUV: Cyber X

Yüksek ve köşeli tasarımı sebebiyle büyük bir araç gibi görünen yeni MG Cyber X aslında kompakt bir yapıya sahip. Cyber X'in ön tasarımı bölünmüş far tasarımıyla dikkat çekiyor. MG logosunun üzerinde boydan boya uzanan bir LED şerit yer alıyor. En üstteki aydınlatmalarda ise ihtiyaç olmadığında kapanan aktif kapaklar bulunuyor.
MG Cyber X'e yandan baktığımızda çift renkli tasarıma sahip jantlar, yüksek omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve camları saran krom detaylar göze çarpıyor. A ve B sütunları mat gövde renginden farklı olarak parlak siyah şeklinde tasarlanan elektrikli SUV'un tavanı arkaya neredeyse tamamen düz bir şekilde uzanıyor. Arkada ise öndeki tasarımla uyumlu boydan boya uzanan ince LED stoplar karşımıza çıkıyor.
MG, ayrıca, yeni SUV modelin Zebra 3.0 adı verilen yeni işletim sistemi ve dijital kullanıcı arayüzüne sahip olacağını açıkladı. Bu sistem, mevcut sistemlere kıyasla daha ileri seviyede bir ses tanıma ve bağlantı özellikleri sunmak üzere geliştirildi.
MG şimdilik yeni modelinin teknik özelliklerini ve satış tarihini paylaşmadı. İlerleyen süreçte eksik kalan parçalar ortaya çıkacaktır. Şirket, önümüzdeki iki yıl içerisinde 8 yeni elektrikli model piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bunlar arasında Cyber X'ten daha büyük 5 koltuklu bir SUV ve kompakt bir sedan da bulunuyor.
Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/boxy-new-mg-cyber-x-revealed-shanghai-motor-show https://carnewschina.com/2025/04/23/mg-unveils-cyber-x-boxy-suv-with-pop-up-headlights/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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