MG'den açılır kapanır pop-up farlara sahip elektrikli SUV: Cyber X

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Tam Boyutta Gör Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG, bugün kapılarını açan 2025 Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında yeni elektrikli SUV modeli Cyber X'i tanıttı. Markanın Cyber serisi kapsamında piyasaya süreceği ikinci model olan Cyber X, köşeli tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yüksek ve köşeli tasarımı sebebiyle büyük bir araç gibi görünen yeni MG Cyber X aslında kompakt bir yapıya sahip. Cyber X'in ön tasarımı bölünmüş far tasarımıyla dikkat çekiyor. MG logosunun üzerinde boydan boya uzanan bir LED şerit yer alıyor. En üstteki aydınlatmalarda ise ihtiyaç olmadığında kapanan aktif kapaklar bulunuyor.

MG Cyber X'e yandan baktığımızda çift renkli tasarıma sahip jantlar, yüksek omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve camları saran krom detaylar göze çarpıyor. A ve B sütunları mat gövde renginden farklı olarak parlak siyah şeklinde tasarlanan elektrikli SUV'un tavanı arkaya neredeyse tamamen düz bir şekilde uzanıyor. Arkada ise öndeki tasarımla uyumlu boydan boya uzanan ince LED stoplar karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Cyber X, çatı şirket SAIC'in yeni E3 elektrikli araç platformu üzerine inşa edildi. Bu sayede, söz konusu platformu kullanan ilk MG modelleri arasında olacak. Farklı motor ve batarya konfigürasyonlarından SUV ve spor otomobile kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilecek olan E3 platformu, batarya hücrelerinin doğrudan araç gövdesine entegre edildiği CTB (cell-to-body) sistemini kullanıyor. Bu da gövde rijitliğinin artması, ağırlık azalması, daha yüksek menzil ve düşük maliyet gibi avantajlar sağlıyor.

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MG, ayrıca, yeni SUV modelin Zebra 3.0 adı verilen yeni işletim sistemi ve dijital kullanıcı arayüzüne sahip olacağını açıkladı. Bu sistem, mevcut sistemlere kıyasla daha ileri seviyede bir ses tanıma ve bağlantı özellikleri sunmak üzere geliştirildi.

MG şimdilik yeni modelinin teknik özelliklerini ve satış tarihini paylaşmadı. İlerleyen süreçte eksik kalan parçalar ortaya çıkacaktır. Şirket, önümüzdeki iki yıl içerisinde 8 yeni elektrikli model piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bunlar arasında Cyber X'ten daha büyük 5 koltuklu bir SUV ve kompakt bir sedan da bulunuyor.

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MG'den açılır kapanır pop-up farlara sahip SUV model: Cyber X