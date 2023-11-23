MG4, Avrupa'da sınıfının en çok satan otomobili oldu

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen otomotiv bilgi platformlarından Marklines’ın açıkladığı verilere göre MG4 Electric, ilk 9 aylık dönemde Avrupa’da 51 bin 660 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu satış performansıyla MG4 Electric, Avrupa’da sınıfının en çok satan elektrikli otomobili oldu.

Pazar payı yüzde 25’e ulaştı

MG4 Electric yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği 50 bin adedin üzerindeki satışla, elektrikli C segmentinde bulunan 14 model arasında yüzde 25 pazar payına ulaştı, İngiltere ve Türkiye’nin dahil olduğu tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok satılan model oldu. Euro NCAP’tan aldığı 5 yıldızla güvenliğini kanıtlayan MG4 Electric; yüzde 50-50 ağırlık oranı, farklı yol koşullarına uygun 5 farklı sürüş modu ve arkadan itişli yapısıyla da yüksek sürüş keyfini garanti ediyor.

Sadece 110 mm yüksekliğiyle sınıfının en ince bataryasına sahip MG4 Electric, bu sayede sınıfının en hafif otomobillerinden biri haline gelirken, Modüler Ölçeklenebilir Platform da kabin genişliğine artırıcı etki sağlıyor. Bu da MG4 Electric’in keyifli yol tutuş yeteneğini artırırken üst seviyede verimliliğe olanak tanıyor. MG4 Electric, Türkiye’de Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Comfort donanım seviyesinde sunulan 51 kWsa kapasiteli batarya, 492 kilometrelik şehir içi menzile olanak tanıyor. MG4 Electric’in Luxury versiyonda ise 64 kWsa batarya ile şehir içinde 577 kilometreye varan menzil sunuluyor. Alanında dünyanın en büyük üreticisi olan CATL imzasını taşıyan bataryası ve ısı pompası teknolojisiyle rakiplerine fark atan MG4 Electric, zorlu hava şartlarında bile tam performans sağlıyor. Bu kapsamda Ecobest Challenge testlerinden, yüzde 94,25’lik menzil verimliliğiyle MG4 Electric, en verimli modellerin başında geliyor.

80 bin TL takas desteği sunuluyor

Türkiye’de de MG’nin en fazla tercih edilen elektrikli modeli olan MG4 Electric, kasım ayına özel avantajlarla otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor. 1 milyon 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan MG4 Electric’e sahip olmak isteyenler için 80 bin TL takas desteği ve kasım ayına özel 0,59 faizli kredi avantajı sunuluyor.

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MG4, Avrupa'da sınıfının en çok satan otomobili oldu