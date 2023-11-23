MG4, Avrupa'da sınıfının en çok satan otomobili oldu

Pazar payı yüzde 25’e ulaştı
MG4 Electric yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği 50 bin adedin üzerindeki satışla, elektrikli C segmentinde bulunan 14 model arasında yüzde 25 pazar payına ulaştı, İngiltere ve Türkiye’nin dahil olduğu tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok satılan model oldu. Euro NCAP’tan aldığı 5 yıldızla güvenliğini kanıtlayan MG4 Electric; yüzde 50-50 ağırlık oranı, farklı yol koşullarına uygun 5 farklı sürüş modu ve arkadan itişli yapısıyla da yüksek sürüş keyfini garanti ediyor.
Sadece 110 mm yüksekliğiyle sınıfının en ince bataryasına sahip MG4 Electric, bu sayede sınıfının en hafif otomobillerinden biri haline gelirken, Modüler Ölçeklenebilir Platform da kabin genişliğine artırıcı etki sağlıyor. Bu da MG4 Electric’in keyifli yol tutuş yeteneğini artırırken üst seviyede verimliliğe olanak tanıyor. MG4 Electric, Türkiye’de Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunuluyor.
80 bin TL takas desteği sunuluyor
Türkiye’de de MG’nin en fazla tercih edilen elektrikli modeli olan MG4 Electric, kasım ayına özel avantajlarla otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor. 1 milyon 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan MG4 Electric’e sahip olmak isteyenler için 80 bin TL takas desteği ve kasım ayına özel 0,59 faizli kredi avantajı sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.