MG4 Electric, 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak

Tam Boyutta Gör Ülkemizde elektrikli araçların toplam satışlardaki payı henüz yüzde 1 civarında olsa da pazar yeni modellerle çeşitlenmeye devam ediyor. 2023 yılında rekabet daha da artacak. Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği MG markası da yeni MG4 Electric modelini 2023'ün ilk çeyreğinde ülkemiz yollarına çıkaracak.

Marka için büyüme stratejisinde yeni bir kilometre taşını temsil eden MG4 Electric, kısa süre önce güncel Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız aldı. MG4 Electric ile Euro NCAP’e ilk kez Modüler Ölçeklenebilir Platformu bulunan bir MG modeli katılmış ve başarısını kanıtlamış oldu. MG4 Electric modelinin bu başarısında modelin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği’nin değerli bir rolü var.

MG4 Electric’in dinamik tasarımı, Londra’daki Advanced Design Studio ve yine İngiltere’nin başkentinde bulunan Royal College of Art’ın ortak çalışmalarıyla geliştirildi. Yenilikçi “ONE PACK” batarya, MG4 Electric’in dinamik görünümünün temelini oluşturuyor. Hücrelerinin yatay yerleşimi ile sadece 110 mm yüksekliğe sahip olan One Pack batarya, sınıfının en ince bataryası ve bir içecek kutusundan bile daha alçak. İnce batarya sayesinde araç yüksekliği artırılmadan daha fazla iç hacim elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör Batarya aynı zamanda MG’nin elektrikli araçlar için yarattığı MSP platformunun bir parçası. Mimarinin akıllı ve modüler yapısı, esneklik, alan kullanımı, güvenlik ve sürüş deneyimi açısından birçok avantaj sunuyor. Ölçeklenebilir yapı, 2.650 ile 3.100 mm arasında dingil mesafesi alternatifleri için kullanılabiliyor. Platform, sedan ve hatchback modellerden SUV’lara, minibüslere ve markanın tarihini yansıtan spor otomobillere kadar aynı platform üzerinden farklı segmentler için farklı üstyapı bileşenlerinin tasarımını destekliyor.

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MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri ile seviye 2 otonom sürüş desteğine de sahip olan MG4 Electric'te Otomatik Acil Fren Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Desteği, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Akıllı Uzun Far Kontrolü ve Hız Asistan Sistemi gibi özellikler, yolcular ve diğer

yol kullanıcıları için ek güvenlik sağlıyor.

MG4 Electric Teknik Özellikler

Uzun./Gen./Yük : 4.287 mm uzunluk /2.060 mm genişlik (aynalar dahil) /1.504 mm yükseklik

: 4.287 mm uzunluk /2.060 mm genişlik (aynalar dahil) /1.504 mm yükseklik Aks mesafesi : 2.705 mm

: 2.705 mm İz genişliği ön/arka : 1.550/1.551 mm

: 1.550/1.551 mm Yerden yükseklik : 150 mm yüksüz, 117 mm yüklü

: 150 mm yüksüz, 117 mm yüklü Dönüş çapı : 10,6 m (kaldırımdan kaldırıma)

: 10,6 m (kaldırımdan kaldırıma) Ağırlık : 1655 kg boş ağırlık (64kWsa 1685 kg)

: 1655 kg boş ağırlık (64kWsa 1685 kg) Bagaj hacmi : 363-1.177 lt

: 363-1.177 lt Motor : Sürekli mıknatıslı senkron motor (PMS)

: Sürekli mıknatıslı senkron motor (PMS) Maksimum elektrik gücü : 125 kW (Standard), 150 kW (Luxury)

: 125 kW (Standard), 150 kW (Luxury) Elektrik torku : 250 Nm

: 250 Nm Ön süspansiyon : McPherson

: McPherson Arka süspansiyon : Beş kollu bağımsız

: Beş kollu bağımsız Çekiş tipi : Arkadan itiş

: Arkadan itiş Menzil WLTP : 350 km (Standard), 435 km (Luxury)

: 350 km (Standard), 435 km (Luxury) DC şarj süresi : 117 kW (10-80%) ile 40 dk (Standard), 135 kW (10-80%) ile 35 dk (Luxury)

: 117 kW (10-80%) ile 40 dk (Standard), 135 kW (10-80%) ile 35 dk (Luxury) Dahili AC şarj gücü: 6.6 kW (Standard), 11 kW (Luxury)

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MG4 Electric, 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak