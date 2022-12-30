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    Tesla Model Y, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

    Ekim ayında ilk 50'ye bile giremeyen Tesla Model Y elektrikli crossover Kasım'da küllerinden doğarak Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu. Araç Dacia Sandero ve Toyota Yaris'i geride bıraktı.
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    Tesla Model Y, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda Tesla için işler pek iyi gitmezken, Amerikalı otomobil üreticisinin modellerinden birine olan talep tüm beklentileri aştı. Kasım ayında Avrupa'da en çok satan otomobil olmayı başaran Model Y'den bahsediyoruz.

    Tesla geçtiğimiz ay Avrupa pazarında 19.144 adet Model Y elektrikli crossover sattı. Bu rakam 2021'in aynı dönemine göre %260'lık rekor bir artış anlamına geliyor. Tesla Model Y, Kasım ayında sırasıyla 18.746 ve 17.309 adet satan Dacia Sandero ve Toyota Yaris gibi en çok satan modelleri bile geride bıraktı.

    Tesla Model Y, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu Tam Boyutta Gör

    Tesla Model Y'nin bu başarısı Ekim ayındaki feci performansının ardından geliyor. Zira otomobil söz konusu dönemde en çok satan ilk 50 otomobil arasına bile giremeyecek kadar kötü bir grafik çizmişti. Dataforce'un yayınladığı son veriler satışların Kasım ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor.

    Yıl genelinde lider Peugeot 208

    2022 yılının ilk 11 ayında Avrupa'da en çok satan otomobil, Ocak ve Kasım ayları arasında 193.743 alıcı bulan Peugeot 208 oldu. Fransız otomobil her ne kadar ikinci sıradaki Dacia Sandero tarafından yakından takip edilse de yılı Avrupa'nın en çok satan otomobili olarak tamamlamaya hazırlanıyor.

    Tesla Model Y, Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu Tam Boyutta Gör

    Görünüşe bakılırsa Volkswagen Golf ve T-Roc bu yıl Avrupa pazarında en çok satan otomobiller sıralamasında üçüncülük için mücadele edecek. Tesla Model Y'nin ise yüksek satış rakamlarına rağmen ilk 10'a girme şansı zayıf. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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