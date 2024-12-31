Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'den ithal edilen benzinli ve hibrit araçların ek vergi oranı %50'ye çıktı

    Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenleme ile Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi %40'tan %50'ye çıkarıldı. PHEV ve elektriklilerin oranı değişmedi.
    Çin'den ithal edilen bazı araçların ek vergi oranı %50'ye çıktı Tam Boyutta Gör
    2024 yılı sona ermeden otomotiv pazarını ilgilendiren önemli bir değişiklik daha yapıldı. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik ile Çin'den ithal edilen bazı otomobillere uygulanan ek vergi %50'ye yükseltildi.

    Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz yıl Çin menşeli elektrikli otomobillere %10 olarak uygulanan gümrük vergisine %40 ek vergi getirilmişti. 2024'ün ortasında ise söz konusu vergi kapsamına hibrit ve benzinli araçlar da dahil edilmişti.

    Bugün yayınlanan düzenleme ile benzinli ve hibrit araçlara yönelik ek vergi %40'tan %50'ye çıkarıldı. Elektrikli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlarınki (%40) ise değiştirilmedi.

    Bu artış, Çin'den benzinli veya hibrit araçlarını getiren Chery ve MG gibi markaların fiyatlarını etkileyecek. Chery'nin SUV modelleri rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkarken ek vergi kararı sonrası büyük zamlarla karşı karşıya kalmışlardı. 2025'e girerken yapılacak zamlara bu ek vergi kararı da etki edecek.

    BYD'nin Türkiye yatırımının ardından Chery ve MG için de ülkemizde fabrika kurma planlarının olduğu ifade ediliyor. Bu konuda yetkililerden "son aşamadayız" mesajları verilse de henüz nihai bir açıklama gelmedi. Bu markalar BYD gibi yatırım teşvik belgesi almaları halinde ek vergilerden muaf tutulabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    12 Angry Men +62 coolman7 +47 E_Y_B_H_P_T +38 DISTURBED +37 Shrikeen +32 borayeris +27 msegmx +25 GENERALCELL +23 OrcunFix +19 BursaliEfsane +18 sething +18 doruhüso +17 DaggeredByRuhtan +17 madprospar +17 addidas_85 +16 Xtrud +15 Fearless_tr +14 ***Leopard*** +14 Boldrex +14 Broon +13 oly1786 +13 Elma +12 Sedat. +12 homebird +12 master3426 +11
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    12 Kişi Okuyor (3 Üye, 9 Misafir) 11 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    952 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ek vergi, çin ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri chery mg Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı352b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gizli müşteri şikayet herkesi güldüren palyaço hikayesi muscoflex duo 75/8 mg kullananlar toyota corolla 1.33 life kronik sorunları sessiz tavan vantilatörü tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus E510MA-EJ592W
    Asus E510MA-EJ592W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız