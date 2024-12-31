Çin'den ithal edilen benzinli ve hibrit araçların ek vergi oranı %50'ye çıktı

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Tam Boyutta Gör 2024 yılı sona ermeden otomotiv pazarını ilgilendiren önemli bir değişiklik daha yapıldı. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik ile Çin'den ithal edilen bazı otomobillere uygulanan ek vergi %50'ye yükseltildi.

Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz yıl Çin menşeli elektrikli otomobillere %10 olarak uygulanan gümrük vergisine %40 ek vergi getirilmişti. 2024'ün ortasında ise söz konusu vergi kapsamına hibrit ve benzinli araçlar da dahil edilmişti.

Bugün yayınlanan düzenleme ile benzinli ve hibrit araçlara yönelik ek vergi %40'tan %50'ye çıkarıldı. Elektrikli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlarınki (%40) ise değiştirilmedi.

Bu artış, Çin'den benzinli veya hibrit araçlarını getiren Chery ve MG gibi markaların fiyatlarını etkileyecek. Chery'nin SUV modelleri rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkarken ek vergi kararı sonrası büyük zamlarla karşı karşıya kalmışlardı. 2025'e girerken yapılacak zamlara bu ek vergi kararı da etki edecek.

BYD'nin Türkiye yatırımının ardından Chery ve MG için de ülkemizde fabrika kurma planlarının olduğu ifade ediliyor. Bu konuda yetkililerden "son aşamadayız" mesajları verilse de henüz nihai bir açıklama gelmedi. Bu markalar BYD gibi yatırım teşvik belgesi almaları halinde ek vergilerden muaf tutulabilir.

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Çin'den ithal edilen bazı araçların ek vergi oranı %50'ye çıktı