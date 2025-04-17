Tam Boyutta Gör OpenAI, akıl yürütebilen iki yeni yapay zeka modeli o3 ve o4-mini'yi kullanıma sundu. Şirket, o3'ü bugüne kadarki en gelişmiş "akıl yürütebilen yapay zeka" modeli olarak tanımlarken, o4-mini'yi ise küçük boyutuna rağmen oldukça performanslı ve hızlı olarak niteliyor. Bu iki model, GPT-4.1’in tanıtılmasından sadece günler sonra piyasaya sürüldü.

Görüntüler üzerinde düşünebiliyorlar

OpenAI, düşünebilen o3 modelini ilk olarak geçtiğimiz senenin sonunda duyurmuştu. O zamandan bu yana modeli geliştiren şirket, o3 ve o4-mini'nin artık "görüntülerle düşünebildiğini", yani görüntüleri doğrudan düşünce zincirlerine entegre edebildiğini söylüyor. Kullanıcılar, bu modellere çizimler, görseller ve şemalar göstererek analiz ettirebiliyor. Ayrıca, görüntüleri döndürmek veya yakınlaştırmak gibi işlemler, modellerin düşünme sürecine dahil edilebiliyor.

OpenAI, akıl yürütebilen modellerinin web tarama ve görüntü oluşturma gibi şeyler de dahil olmak üzere tüm ChatGPT araçlarını kullanabileceğini belirtiyor. Araçlar, bugünden itibaren ChatGPT Plus, Pro ve Team kullanıcıları için o3, o4-mini ve o4-mini-high modellerinde kullanılabilecek. o1, o3-mini ve o3-mini-high modelleriyse bu paketlerden aşamalı olarak kaldırılacak.

OpenAI, yeni amiral gemisi modeli GPT-4.1'i tanıttı 2 gün önce eklendi

OpenAI, bu modeller vasıtasıyla görsel veriyle çalışma becerisi olan çok modlu yapay zeka kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor. Modeller, yalnızca verilen komutları yanıtlamakla kalmıyor, görüntüler üzerinden çıkarımlar da yapabiliyor. Örneğin bir tasarım şeması, matematiksel bir tablo veya mimari çizim artık daha derin olarak yorumlanabiliyor. Böylece yapay zekanın analiz ve problem çözme gücü daha da arttırılıyor.

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OpenAI, görsellerle düşünebilen o3 ve o4-mini modellerini tanıttı