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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor

    Apple’ın ardından Microsoft da kendi imzasını taşıyan ARM işlemcilerle pazarda yeniden şansını denemek istiyor. Peki bu nasıl olacak şimdilik net bilgiler mevcut değil.
    3 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor
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    Apple’ın masa üstü bilgisayarlarında özelleştirilmiş ARM mimarili işlemcilere geçiş yapmaya başlaması yonga dünyasını derinden etkilemişe benziyor. Microsoft da kendi işlemcilerini tasarlama planları yapıyor.

    Microsoft işlemci mi tasarlayacak?

    Masa üstü işlemcileri pazarında Intel ve AMD en büyük iki oyuncu durumunda. Bunlar haricinde bazı firmaların çalışmaları mevcut ancak x86 mimarisinde tasarımlar yapmak özellikle patentli teknolojiler nedeniyle oldukça zahmetli.

    Ayrıca Bkz. "Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz"

    ARM mimarisi ise mobil dünyada tasarımcılara daha esnek bir yapı sunuyor. Standart çekirdek mimarileri, özelleştirilmiş mimariler veya yarı özel mimariler seçenekler arasında. Apple, MediaTek, UNISOC, Samsung, Qualcomm gibi tasarımcılar bu seçenekler üzerine işlemcilerini inşa ediyor.

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    Apple’ın masa üstü dünyasında da dikey entegrasyon sağlayarak kendi kaynakları üzerinde devam etme isteği ARM tabanlı Apple M1 yonga setini doğurmuştu. Tüm Mac ailesini ARM tabanlı işlemcilere geçirecek olan Apple diğer firmalara da örnek oldu.

    Microsoft aslında ARM tabanlı masa üstü bilgisayar konseptini ilk uygulayandı ancak yonga tarafını Qualcomm üstlenmişti. Qualcomm mevcut mobil mimarisinden yola çıkarak dizüstüler için özel ARM yongalar hazırladı ancak yazılım tarafında henüz tam olgunluğa erişilememesi nedeniyle ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlar çok yaygınlaşamadı.

    Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor
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    Kaynaklara göre Microsoft şimdi kendi tasarımını yapmak istiyor. Tedarik etmek yerine tasarımı kendisi yaparak Windows ve ARM mimarisini en uyumlu hale getirebilmeye çalışacak. Microsoft’un zaten Surface taşınabilir bilgisayar serisi mevcut. ARM tabanlı işlemciler buraya uyum sağlayabilir.

    Elbette Microsoft’un Surface RT hayal kırıklığı da halen akıllarda. O dönem ARM mimarisine kısıtlı bir Windows sürümü oturtulmuştu ancak Windows 8 tecrübesini veremeyince proje çöpe gitmişti.

    Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor
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    Apple’a bakarak Microsoft’un da eskisi gibi bir başarısızlık yaşamayacağını düşünebiliriz ancak bu noktada firmanın nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Apple uzun yıllar boyunca olgunlaşmış bir yonga ekibine sahip. Microsoft’un hızlı bir şekilde bu tarz bir ekibi oluşturması pek mümkün görünmüyor.

    Kaynaklar Surface cihazları haricinde Microsoft’un sunucular için de özel ARM yongaları planladığını belirtiyor. Yani Microsoft’un planları oldukça kapsamlı olacak. Diğer taraftan Intel ve AMD buna nasıl bir tepki verecek merak konusu.



    https://www.slashgear.com/microsoft-surface-and-servers-may-be-next-to-dump-intel-for-in-house-arm-chips-18651823/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    microsoft'un bunu yapabileceğini hiç zannetmiyorum. Apple gibi başarıya ulaşması mümkün değil. Yine deneyecektir ve elini yüzüne bulaştırım sıvadıktan sonra projeyi rafa kaldıracakdır.

    tekel olmanın verdiği rahatlıktan dolayı böyle oluyor.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft ARM'ın yazılım tarafında hiçbir zaman olgunluk sorunu olmadı. İçerik ve varolan programları taşıma sorunu oldu. Nokia 2520 kullananlar oldukça memnunlardı sistemden. ARM için yazılan programların da Win32'den farkı yoktu. Tamamen haklı olarak geliştiriciler pazar payı az olan sisteme uygulama yazmak istemediler. Talihsizlik oldu biraz.
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi işlemci geliştirmek yerine adam gibi arm işlemciye Windows desteği ver mtk dahil hepsi kullanabilsin belli özellik aşağısına izin verme böylece daha uygun fiyata daha uzun süre şarjı giden ama performanslı cihazlar çıksın piyasaya
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    darkaura 2 gün ( Mesaj Silindi )
    microsoft teknoloji ve arge olarak cok basarili olsada son kullanicidan kopuk yonetimi yuzunden apple'i her taklit ettiginde basarisiz oluyor. hem son kullanicinin isteklerini ihtiyaclarini anliyamiyor hemde ortaya koydugu urunun ne oldugu ifade edemeden yanlis pazarliyor. onceki windows armda ayni sorundan basarisiz olmustu. cihaz yanlis tanitilmisti, insanlar normal bir windows makina aldiklarini saniyorlardi, onlerine hic bir windows programini calistirmayan bir makina gelince tepki gosterdiler, iadeler basladi. bu sefer microsoftun hatalarindan ders alip basarili bir is cikarmasini bekliyorum ama bu microsoft, bu konularda okyanuslari gecip derede bogulmasiyla meshur.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Önüne gelen ARM işlemci üretmeye karar veriyor. X86'nın gözü yaşlı xd
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Geliştirsin, geliştirsin. Bu sayede en azından destek vermiş olur da ARM yayılmaya başlar.
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