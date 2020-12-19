Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor

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Apple’ın masa üstü bilgisayarlarında özelleştirilmiş ARM mimarili işlemcilere geçiş yapmaya başlaması yonga dünyasını derinden etkilemişe benziyor. Microsoft da kendi işlemcilerini tasarlama planları yapıyor.

Microsoft işlemci mi tasarlayacak?

Masa üstü işlemcileri pazarında Intel ve AMD en büyük iki oyuncu durumunda. Bunlar haricinde bazı firmaların çalışmaları mevcut ancak x86 mimarisinde tasarımlar yapmak özellikle patentli teknolojiler nedeniyle oldukça zahmetli.

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ARM mimarisi ise mobil dünyada tasarımcılara daha esnek bir yapı sunuyor. Standart çekirdek mimarileri, özelleştirilmiş mimariler veya yarı özel mimariler seçenekler arasında. Apple, MediaTek, UNISOC, Samsung, Qualcomm gibi tasarımcılar bu seçenekler üzerine işlemcilerini inşa ediyor.

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Apple’ın masa üstü dünyasında da dikey entegrasyon sağlayarak kendi kaynakları üzerinde devam etme isteği ARM tabanlı Apple M1 yonga setini doğurmuştu. Tüm Mac ailesini ARM tabanlı işlemcilere geçirecek olan Apple diğer firmalara da örnek oldu.

Microsoft aslında ARM tabanlı masa üstü bilgisayar konseptini ilk uygulayandı ancak yonga tarafını Qualcomm üstlenmişti. Qualcomm mevcut mobil mimarisinden yola çıkarak dizüstüler için özel ARM yongalar hazırladı ancak yazılım tarafında henüz tam olgunluğa erişilememesi nedeniyle ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlar çok yaygınlaşamadı.

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Kaynaklara göre Microsoft şimdi kendi tasarımını yapmak istiyor. Tedarik etmek yerine tasarımı kendisi yaparak Windows ve ARM mimarisini en uyumlu hale getirebilmeye çalışacak. Microsoft’un zaten Surface taşınabilir bilgisayar serisi mevcut. ARM tabanlı işlemciler buraya uyum sağlayabilir.

Elbette Microsoft’un Surface RT hayal kırıklığı da halen akıllarda. O dönem ARM mimarisine kısıtlı bir Windows sürümü oturtulmuştu ancak Windows 8 tecrübesini veremeyince proje çöpe gitmişti.

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Apple’a bakarak Microsoft’un da eskisi gibi bir başarısızlık yaşamayacağını düşünebiliriz ancak bu noktada firmanın nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Apple uzun yıllar boyunca olgunlaşmış bir yonga ekibine sahip. Microsoft’un hızlı bir şekilde bu tarz bir ekibi oluşturması pek mümkün görünmüyor.

Kaynaklar Surface cihazları haricinde Microsoft’un sunucular için de özel ARM yongaları planladığını belirtiyor. Yani Microsoft’un planları oldukça kapsamlı olacak. Diğer taraftan Intel ve AMD buna nasıl bir tepki verecek merak konusu.

https://www.slashgear.com/microsoft-surface-and-servers-may-be-next-to-dump-intel-for-in-house-arm-chips-18651823/

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