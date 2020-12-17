Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz

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Epic Games'in geçtiğimiz hafta duyurduğu her gün bir ücretsiz oyun kampanyası başladı. Ücretsiz oyun haricinde oyuncuların en sevdiği kupon kampanyası da başladı.

Ayrıca Bkz. "Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi"

Epic Games'in ilk gün ücretsiz olarak verdiği oyun, 2015 yılında yayınlanan başarılı simülasyon oyunu Cities: Skylines. Oyunu 18 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Buraya tıklayarak oyununuzu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

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Ayrıca Epic Games'in yeni indirimleri de başladı. Bu indirimlerde kullanabilmeniz için ise sizlere bir de 60 TL'lik kupon veriyor. Kuponu ücretsiz bir şekilde alabilmek için tek yapmanız gereken bugün hediye edilen oyunu hesabınıza eklemek.

İndirimlere ve kupona dair detayları burada bulabilirsiniz.

Yarın hangi oyunun verileceği bilinmiyor ancak o da yarın 19.00'da erişime açılacak. Epic Games'in 31 Aralık'a kadar her gün bir oyun hediye edeceğini hatırlatalım.

Oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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