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    Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz

    Epic Games'in 15 gün boyunca her gün bir oyun hediye edeceği kampanyası başladı. İlk günün hediyesi başarılı simülasyon oyunu Cities: Skylines.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    9,5b
    1
    68
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    47

    Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz
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    Epic Games'in geçtiğimiz hafta duyurduğu her gün bir ücretsiz oyun kampanyası başladı. Ücretsiz oyun haricinde oyuncuların en sevdiği kupon kampanyası da başladı.

    Ayrıca Bkz. "Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi"

    Epic Games'in ilk gün ücretsiz olarak verdiği oyun, 2015 yılında yayınlanan başarılı simülasyon oyunu Cities: Skylines. Oyunu 18 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Buraya tıklayarak oyununuzu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu

    Ayrıca Epic Games'in yeni indirimleri de başladı. Bu indirimlerde kullanabilmeniz için ise sizlere bir de 60 TL'lik kupon veriyor. Kuponu ücretsiz bir şekilde alabilmek için tek yapmanız gereken bugün hediye edilen oyunu hesabınıza eklemek.

    İndirimlere ve kupona dair detayları burada bulabilirsiniz.

    Yarın hangi oyunun verileceği bilinmiyor ancak o da yarın 19.00'da erişime açılacak. Epic Games'in 31 Aralık'a kadar her gün bir oyun hediye edeceğini hatırlatalım. 

    Oyunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Neco. (Necdet Demir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    O listeye inandınız mı gerçekten?
    3 Yanıt Yanıtla +41
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    TRkronos (mustafa ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Led Zeppelin
    liste yalan yarın cyberpunk 2077 var insanları kandırmayın
    Yanıtla +20
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    Last Troll Bender 4 gün ( Mesaj Silindi ) Led Zeppelin
    İlk sırada başka oyun vardı. Şoplamışlar tutmayınca.
    Yanıtla +15
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    5
    Wol4onak 3 gün ( Mesaj Silindi )
    La bi tane şu oyunla ilgi yorum yapın namızsızlar. Şu oyunla ilgili yorum okumaya geldiydim
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun esas içeriğini sağlayan Steam'in atölye bölümüydü. Atölye'de DLC'ler dışında onbinlerce mod ve içerik mevcut Steam'de. Oyunu bedava vermiş olmaları güzel yine de.
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    rezyeg 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    birtek borderlandsi kaçırdığıma üzülüyorum
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    flonky 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkçe yaması varmı arkadaşlar?
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    Do Bemol Kerim 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav listelerle dalga geçiyonuz ama şu listeyi önceden görsem ben de inanmazdım bunların verileceğine. Epic'ten her şeyi beklerim bu saatten sonra.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    from softwave 3 gün ( Mesaj Silindi )
    aslinda steam kis indirimleri sanirsam 22 aralikta başlıyor sende 22 araliktan itibaren 15 gunluk bedava kampanyayi baslatacaktin millet indirim boyunca "acaba epic bunu bedava verir mi diye" supheye dusecekti ve kis indirimi boyunca steam indirimlerini baltalayacaktin millet ilk gunden hic oyun almazdi alanlarda epicteki 15 gunu bekleyince otomatik olarak aldigi oyunlar 2 haftayi gectigi icin iade yapamazdı birde bunun korkusundan dolayi ilk 3 gun oyun alinmazdi elleham ya da en temizi steam indirimlerinin bitisine yakin 15 gunlugu baslatacaksin boylece en son gun alan adam dahi 2 haftayi gectigi icin iade yapamama korkusuyla bastan itibaren alisveris yapmayacak
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    o listedeki oyunlar gelmeyecek boş yere insanları ümitlendiriyorlar :)
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    _Anarsist_ (Biraz Acele) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    daha önce hiç oynamadım.

    şu dlc'i almalısın şu dlc olmadan oynayamazsın diyeceğiniz önemde bir dlc var mı?
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hzd icin heyecanlanmisdim hevesim giddi.
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    tornado34 (Önder Pektaş) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar Epic Games'in 14 Mayıs 2020 de GTA5 i ücretsiz verdiğini unutmayın..Sürpriz çıkabilir.

    https://www.webtekno.com/gta-5-ucretsiz-indir-h92424.html
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    9480 kez okundu.
    32 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cities skylines, hediye ve
    4 etiket daha epic games ilk oyun ücretsiz oyunlar Yazılım
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