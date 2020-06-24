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    Anti Virus ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Defender uygulaması Linux dağıtımları için hazır

    Satya Nadella sonrasında açık kaynak dünyası ile arasındaki buzları eriten Microsoft, güvenlik yazılımını Linux dağıtımlarına getirerek önemli bir jest yapıyor.
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    Anti Virus
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Defender uygulaması Linux dağıtımları için hazır

    Uzun yıllar açık kaynak yazılımlara kapısını kapalı tuttuktan sonra özellikle Satya Nadella döneminde bakış açısını değiştiren Microsoft, ekosistemi desteklemeye devam ediyor. Linux dağıtımları için Microsoft Defender yayınlandı.

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    Microsoft Defender Linux 

    Microsoft Defender Gelişmiş Tehdit Koruma yazılımı bilindiği üzere uzun yıllardır Windows işletim sisteminin varsayılan güvenlik yazılımı konumunda. Microsoft’un önemli yatırımlar yaptığı Defender gündelik bir kullanıcı için yeterli düzeyde koruma sunuyor.

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    Microsoft’un bir süredir Defender yazılımını diğer platformlara getirmek için çalıştığı biliniyordu. Geçen yıl macOS platformu için indirmeye sunulmasının ardından bu hafta da Linux dağıtımları için erişime açıldı.

    Microsoft Defender yazılımını indirmek isteyen kullanıcıların en düşük RHEL 7.2, CentOS Linux 7.2, Ubuntu 16 LTS, SLES 12, Debian 9 ve Oracle Linux 7.2 dağıtımlarına sahip olması gerekiyor. Bu hamle ile birlikte artık tüm bilgisayar dünyasında Windows Defender kullanmak mümkün hale gelmiş oldu.



    https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-defender-atp/microsoft-defender-atp-for-linux-is-now-generally-available/ba-p/1482344 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 35 dk.
    Defender ve Windows yerleşik virüs koruması sayesinde yıllardır harici antivirüs uygulaması kullanmıyorum. Çok başarılı bir sistem.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Zaman içerisinde açık kaynak kodlu yazılımları da tekeline alabilme mücadelesinin başlangıç noktası bu. Aksi olsa idi, Gates halen iPod fabrikasında çalışan bir mühendis olarak kalırdı.
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    tolgatelli (Tolga Telli) 2 sa.
    Yakın gelecekte, Microsoft Linux Edition çıkar..!
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    zulu123 1 sa. tolgatelli
    Zaten Windows içinde belirli komutların çalıştırılabildiği bir Linux mevcut. Bence bunların derdi ayrı bir Linux sürümünden ziyade Windows ve Linux'u tek sistemde birleştirmek.
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