Microsoft Defender uygulaması Linux dağıtımları için hazır

Uzun yıllar açık kaynak yazılımlara kapısını kapalı tuttuktan sonra özellikle Satya Nadella döneminde bakış açısını değiştiren Microsoft, ekosistemi desteklemeye devam ediyor. Linux dağıtımları için Microsoft Defender yayınlandı.

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Microsoft Defender Linux

Microsoft Defender Gelişmiş Tehdit Koruma yazılımı bilindiği üzere uzun yıllardır Windows işletim sisteminin varsayılan güvenlik yazılımı konumunda. Microsoft’un önemli yatırımlar yaptığı Defender gündelik bir kullanıcı için yeterli düzeyde koruma sunuyor.

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Microsoft’un bir süredir Defender yazılımını diğer platformlara getirmek için çalıştığı biliniyordu. Geçen yıl macOS platformu için indirmeye sunulmasının ardından bu hafta da Linux dağıtımları için erişime açıldı.

Microsoft Defender yazılımını indirmek isteyen kullanıcıların en düşük RHEL 7.2, CentOS Linux 7.2, Ubuntu 16 LTS, SLES 12, Debian 9 ve Oracle Linux 7.2 dağıtımlarına sahip olması gerekiyor. Bu hamle ile birlikte artık tüm bilgisayar dünyasında Windows Defender kullanmak mümkün hale gelmiş oldu.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-defender-atp/microsoft-defender-atp-for-linux-is-now-generally-available/ba-p/1482344

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