Microsoft doğruladı: Windows 11 el konsolları için yenileniyor

Windows 11 el konsolları için yenileniyor
Windows 11, bildiğiniz gibi masaüstü bilgisayarlara göre optimize edildiği için diğer donanımlarda hantal bir deneyim sunuyor. Hatta yakın tarihte Microsoft, Windows’un taşınabilir cihazlarda yetersiz ve eksik olduğunu doğrulamıştı. Şimdi bu konuyla ilgili, Xbox başkan yardımcısı Jason Ronald'tan sürpriz bir gelişme paylaşıldı.
CES 2025'te yaptığı açıklamada Ronald, bu yıl taşınabilir cihazlar için kullanıcı dostu bir Windows deneyimi oluşturmayı planladıklarını söyledi. Üstelik bu yaklaşım, tamamen farklı bir işletim sistemi yaratmak yerine, mevcut Windows 11 yapısını temel alacak. Ronald, özellikle kontrolcü uyumu ve daha iyi donanım entegrasyonu gibi konulara odaklanıldığını belirtti.
Ayrıca bu geliştirmelerle birlikte, Windows özelinde Xbox'a yakın bir deneyim sağlanması planlanıyor. Böylece Windows, SteamOS gibi sistemlere de rakip olmuş olacak. Microsoft’un bu hamlesi, taşınabilir oyun cihazları pazarında Windows’un rekabet gücünü artırabilir. Ki Ronald, yeniliklerin yalnızca bir katman yazılımı olarak değil, temel kullanıcı etkileşim modellerini de kapsayacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Ancak detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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