Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Secure boot nedir? Valorant secure boot enabled hatası çözümü

    Popüler FPS oyunlarından Valorant'ta secure boot enabled hatasıyla karşılaşmanız olası. Peki, secure boot nedir? İşte anlamı ve güvenli önyükleme açma & kapatma yolu:

    Valorant’ı bilgisayarınızda çalıştırmak için minimum sistem gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olmanız gerekir. Pek çok kullanıcı, Windows 11’de Güvenli Önyükleme ve Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 gibi iki temel sorunla karşılaşır. Bunların ikisi de Windows 11'in programları daha yüksek güvenlik standardı kullanarak başlatmasına olanak tanıyan bir teknoloji. Riot Games’in hile önleme yazılımı Vanguard, bilgisayarın güvenlik durumunu algılamadan önce bu iki özelliğin çalışmasını gerektirir. Peki, Valorant’ta alınan “secure boot enabled” hatasının çözümü nedir? Bu rehber yazıda Windows 11’de secure boot ne demek anlatıyor ve Valorant’ta sıkça karşılaşılan hatanın kesin çözümünü gösteriyoruz.

    Secure Boot nedir ❓

    secure boot ne demek kısaca Tam Boyutta Gör
    Secure Boot, “Güvenli Önyükleme” anlamına gelir. Secure Boot, bilgisayar açılışında kötü amaçlı yazılımların yüklenmesini önlemek için tasarlanmış bir güvenlik özelliğidir.

    Güvenli Önyükleme, bir aygıtın yalnızca güvenilir yazılım kullanılarak başlatılmasını sağlamaya yardımcı olmak üzere bilgisayarlar için geliştirilmiş bir güvenlik standardıdır.

    Secure boot açılırsa ne olur ✅

    Güvenli önyüklemeyi açmak, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlar. Kötü amaçlı yazılımlar genelde işletim sistemi tam olarak yüklenmeden önce açılış sırasında yüklenir. Güvenli Önyükleme yalnızca güvenilir yazılımların çalışmasına izin vererek bunun önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca rootkit ve hackerlara karşı koruma sağlar. Rootkit’ler, bir cihazın tam kontrolünü ele geçirebilen bir tür kötü amaçlı yazılımdır. Güvenli Önyükleme, yalnızca güvenilir yazılımların çalışmasına izin vererek rootkit’lerin yüklenmesini önlemeye yardımcı olur. Secure boot’u açma, yetkisiz değişikliklere karşı koruma da sağlar. Secure Boot, önyükleme sırasında yetkisiz değişiklikler yapılmasını önlemeye yardımcı olur.

    Secure boot kapatırsak ne olur ❌

    Güvenli önyüklemeyi kapatırsanız, sistemin başlatılması sırasında bilgisayar işletim sisteminin dijital imzasını doğrulayamaz. Bu, açılış sırasında yetkisiz kodun çalıştırılmasına izin verdiğinden sistem olası rootkit ve bootkit gibi saldırılara karşı daha savınmasız hale gelir. Ancak, bazen secure boot, işletim sisteminin başlatılmasını, sürücü veya güncellemelerin yüklenmesini veya kurtarma seçeneklerine erişmenizi engellemek gibi sorunlara neden olabildiğinden tercihen kapatılabilir.

    Valorant “secure boot enabled” hatası çözümü

    secure boot hatası valorant kesin çözüm Tam Boyutta Gör
    Windows 11 yüklü bilgisayarınızda güvenli önyükleme veya TPM 2.0 devre dışı bırakılmışsa Valorant’ı başlatamaz ve VAN9001, VAN9003, VAN: RESTRICTION vb. kodlarla “Your account des not meet the following requirements in order to play: secure boot enabled” veya “This build of Vanguard requires TPM version 2.0 and secure boot to be enabled in order to play” uyarı mesajıyla karşılaşırsınız. Peki, Valorant’ta secure boot nasıl açılır? İşte Valorant secure boot hatası çözümü için yapmanız gerekenler ⬇️
    1. BIOS’a girin.
    2. Önyükleme seçenekleri sekmesine tıklayın.
    3. Güvenli önyüklemeyi seçip etkinleştirin.
    4. BIOS modu UEFI olmalıdır.
    5. Güvenli önyükleme durumu açık olmalıdır.
    6. Güvenlik sekmesine gidin ve TPM’nin açık olduğundan emin olun.

    Secure boot açılmıyorsa, güvenli önyükleme gri renkte görünüyorsa yönetici parolası ayarlanmamıştır. Yanlış BIOS güvenlik ayarları ve güncel olmayan BIOS soruna neden olabilir. BIOS’ta güvenli önyükleme açılmıyorsa fabrika ayarlarına geri döndürmek en basit ve de etkili çözüm olacaktır.

    Güvenli önyüklemeyi etkinleştirdikten sonra TPM’yi de etkinleştirebilirsiniz. Bunun için Windows tuşuna basın ve “tpm.msc” yazın. TPM desteklenmiyorsa veya etkinleştirilmemişse “Uyumlu TPM bulunamıyor” mesajı alırsınız. Sisteminizde TPM destekleniyorsa yeni bir pencere açılır ve durum alanında “TPM kullanmaya hazır” mesajını görürsünüz ve Valorant’ı sorunsuzca oynayabilirsiniz. TPM 2.0 hatasını çözmenin en basit yolu ise Windows 10’a geçmektir.

    Secure boot nasıl açılır ve kapatılır 💻

    güvenli önyükleme açma & kapatma windows 11/10 pc Tam Boyutta Gör
    Güvenli önyüklemeyi açmanın en kolay yolu, UEFI/BIOS’a girmektir. Secure boot, genellikle bu araçlardaki birçok seçenekten biri olarak listelenir, açık duruma getirerek etkinleştirebilirsiniz. İşte Windows 11/10 PC’de secure boot açma & kapatma adımları ⬇️
    1. Başlat menüsünü açın.
    2. Shift tuşuna basılı tutarak Güç - Yeniden Başlat’a tıklayın.
    3. Sorun Gider’e tıklayın.
    4. Gelişmiş seçeneleri seçin.
    5. UEFI donanım yazılım ayarlarına tıklayın.
    6. Yeniden başlat’a tıklayın.
    7. Secure boot seçeneğini bulun.
    8. Güvenli önyüklemeyi aç/etkinleştir ya da kapat/devre dışı olarak ayarlayın.

    Secure boot açık mı nasıl bakılır?

    Güvenli önyüklemenin açık olup olmadığına bakmak için BIOS’a girmenize gerek yoktur. Aşağıdaki adımları izleyerek secure boot açık mı değil mi öğrenebilirsiniz:

    1. Başlat menüsünü açın.
    2. msinfo32 veya sistem bilgisi yazın.
    3. Güvenli önyükleme durumu alanına bakın.
    4. Açık olarak ayarlanmışsa secure boot etkinleştirilmiştir.

    Secure boot, bilgisayarınızın güvende kalmasına yardımcı olması açısından önemlidir ve gerek Windows 11’i yüklerken gerekse de Valorant gibi oyunlarda açılması gereklidir. Peki, secure boot nedir, nasıl açılır, kapatırsak ne olur? Güvenli önyükleme hakkında her şey (Valorant secure boot enabled hatasının çözümü dahil) burada.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0212 473 73 73 hyundai atos yorum geniş aile nerede çekildi src sınavı zor mu ıce tea kilo aldırır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ097
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ097
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız