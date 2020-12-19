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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler

    Chromium motoruna geçen Edge tarayıcısına yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Tarayıcı yakında daha hızlı açılacak. Tarayıcı özelleştirme alanında da yenilikler yolda.
    2 gün
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    Tarayıcılar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler
    Tam Boyutta Gör

    Yazılım devinin tarayıcısı kullanıma sunulduğu günden bu yana hızlı bir şekilde iyileştirilmeye devam ediyor.

    Edge'in başlangıcı hızlanıyor

    Beta sürüme eklenen yeni özellik sayesinde yeni Edge tarayıcısı sistem başlatıldığın arka planda bir işlem halinda çalışmaya başlayacak. Böylelikle kullanıcı Edge tarayıcısına tıkladığında eskisine nazaran daha hızlı bir yükleme deneyimi elde edilecek.

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    Dikey sekme

    Bir başka önemli değişiklikse sekme konumunda. Dikey konumlandırılabilecek sekmeler sayesinde ultrawide panele sahip kullanıcılar monitörlerinin bu artısından faydanalanarak dikeyde alan kazanabilecek. Dikey sekmeler 16:9 panellerde de görünüm açısından güzel bir özelleştirme olabilir.

    Yeni gizlilik özellikleri

    Bununla birlikte versiyon 88’le birlikte tarayıcıya eklenecek book view özelliğiyle dokümanlar tek sayfada ya da kitap görünümünde görüntülenebilecek. Siteye özgü izinleri görüntülemenin yanı sıra üçüncü parti çerezleri temizleme özelliğinin de yolda olduğunu belirtelim.

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    Son olarak yeni Edge tarayıcıya kurumsal müşterilere yönelik olarak FTP protokolünü kullanan siteler için İnternet Explorer modu da eklenecek. Yeni sürüm Microsoft’un yol haritasına göre önümüzdeki ay yaygın kullanıma sunulacak.



    https://www.windowslatest.com/2020/12/18/microsoft-edge-to-get-startup-boost-new-tabs-layout-and-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Frobisher (Orhan ) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Chrome'u yıllar sonra bıraktıran tarayıcım oldu.
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    Nemesis-Prime 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gayet iyi bir tarayıcı olmuş. Chromium tabanına geçmeleri iyi oldu. Yeterince hızlı ve kullanışlı buluyorum.
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    Source (Barış ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum gayet memnunum
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    ddnet (Muhammet Babayarov) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ublock origin + yeni edge = HUZUR, MUTLULUK, RAHAT RAHAT NETTE GEZİNME İMKANI...
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    FantomİçinF (x y) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Chormiuma geçtiğinden beri kullanıyorum. Yeni kurulu sisteme ekstra tarayıcı yüklemekten kurtarıyor beni. Gayet başarılı
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim pcde en hızlısı bu zaten 4 tarayıcı içinde
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten çok hızlı açılıyor. Daha ne kadar hızlanabilir
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok stabil ve kullanışlı olmuş, yaptıkları bazı yenilikler iyi bazılarıda çok aham şaham yenilikler olmuyor.
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    435 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bravo valla günün birinde MS, Google’dan daha iyi bir browser yaptı. Şu haliyle bile inanılmaz hızlı ve kullanışlı. Chrome’u sileli 7-8 ay oldu hiç aratmadı.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Brave browser kullanıyorum 1 yılı geçti YouTube ve donanım haber reklamlarının canına okuyor forumda tek bir sayfada bezen 60 dan fazla reklam oluyor hiçbirini göstermiyor ot tıkayacaz olum reklamlarınıza ott
    Yanıtla +3
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Chromium'a geçmeden önce yapmak akıllarına gelmemiş herhalde bunları.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    chrome tarayıcısını boş işler dışında hiç açmazdım. şimdi edge gelince hiç açmıyorum. microsoft abi böyle devam ederse chrome tarayıcısını bilgisayardan kaldırabilirim.
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    anilk91 (ANIL KARA) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla hiçbişey opera gx tarayıcısı kadar keyif vermiyor ne yalan sölim. Dahili vpn dahili reklam engelleme modülleri, senkronizasyon, dahili oyun haberleri olsun gayet başarılı buluyorum operanın oyuncular için çıkardığı gx tarayıcısını, kullanmayana da tavsiye ederim.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2996 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft edge, microsoft edge trayıcı yeni özellikler ve
    7 etiket daha edge beta chromium edge tarayıcı tarayıcı internet explorer ftp dikey sekme Yazılım
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