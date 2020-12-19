Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler

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Yazılım devinin tarayıcısı kullanıma sunulduğu günden bu yana hızlı bir şekilde iyileştirilmeye devam ediyor.

Edge'in başlangıcı hızlanıyor

Beta sürüme eklenen yeni özellik sayesinde yeni Edge tarayıcısı sistem başlatıldığın arka planda bir işlem halinda çalışmaya başlayacak. Böylelikle kullanıcı Edge tarayıcısına tıkladığında eskisine nazaran daha hızlı bir yükleme deneyimi elde edilecek.

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Dikey sekme

Bir başka önemli değişiklikse sekme konumunda. Dikey konumlandırılabilecek sekmeler sayesinde ultrawide panele sahip kullanıcılar monitörlerinin bu artısından faydanalanarak dikeyde alan kazanabilecek. Dikey sekmeler 16:9 panellerde de görünüm açısından güzel bir özelleştirme olabilir.

Yeni gizlilik özellikleri

Bununla birlikte versiyon 88’le birlikte tarayıcıya eklenecek book view özelliğiyle dokümanlar tek sayfada ya da kitap görünümünde görüntülenebilecek. Siteye özgü izinleri görüntülemenin yanı sıra üçüncü parti çerezleri temizleme özelliğinin de yolda olduğunu belirtelim.

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Son olarak yeni Edge tarayıcıya kurumsal müşterilere yönelik olarak FTP protokolünü kullanan siteler için İnternet Explorer modu da eklenecek. Yeni sürüm Microsoft’un yol haritasına göre önümüzdeki ay yaygın kullanıma sunulacak.

https://www.windowslatest.com/2020/12/18/microsoft-edge-to-get-startup-boost-new-tabs-layout-and-more/

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