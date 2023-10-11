Google, Microsoft Edge'de YouTube videolarının izlenmesini engellemeye başladı

Tam Boyutta Gör Google'ın Youtube'da reklam engelleyicilere karşı başlattığı mücadele Microsoft Edge tarayıcısına olumsuz yansıdı. Kullanıcılar platformda video izleme olanaklarını kaybetti. Görünüşe bakılırsa sorun Edge'de bulunan izleme engelleme mekanizmasının ayarlarından kaynaklanıyor.

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Microsoft'un tarayıcısında izleme engelleme için Temel, Dengeli ve Katı olmak üzere üç seviye mevcut. Katı mod seçildiğinde tarayıcı kullanıcıların YouTube da dahil olmak üzere tüm web sitelerinde izlenmesini önlemek için son derece sıkı önlemler uyguluyor. Yaşananlar da tam olarak bununla alakalı.

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Hata mı yoksa bilinçli bir hareket mi?

Söz konusu koruma ile birlikte Google'ın kullanıcı verilerini toplama ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar gösterme yeteneği de kısıtlanmış oluyor. Böyle olunca da arama devi bu özelliği bir reklam engelleyici olarak görerek Edge'i Katı modda kullananlara reklam engelleyicilere uyguladığı yaptırımların aynısını uyguluyor.

Sonuç olarak kullanıcılar Katı modu devre dışı bırakmadıkları ya da ücretli YouTube Premium aboneliğine geçmedikleri sürece YouTube videolarını izleyemiyorlar. Google ve Microsoft temsilcileri henüz durum hakkında yorum yapmadı. Dolayısıyla, bu yaşananların bir hata mı olduğı yoksa bilinçli mi yapıldığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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Google, Edge'de YouTube videolarının izlenmesini engelliyor