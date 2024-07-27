Microsoft Flight Simulator, tarihindeki en büyük dünya güncellemesini aldı

Tam Boyutta Gör Microsoft Flight Simulator World Update XVII: Birleşik Krallık ve İrlanda artık ücretsiz bir güncelleme olarak sunuluyor. Xbox Series X/S, PC, Game Pass ve Cloud Gaming'deki oyuncular artık yeni içeriği keşfedebilecekler.

Microsoft Flight Simulator'ın en büyük dünya güncellemesi

Yeni Microsoft Flight Simulator güncellemesi, oyuncuların ziyaret edebileceği yeni POI'ler (ilgi çekici nokta) ve yeteneklerini test edebilecekleri yeni iniş zorlukları içerecek. Oyuncular ayrıca tüm bölgenin hava görüntülerine yönelik iyileştirmeleride deneyimleyebilecekler. Bu iyileştirmeler, İngiltere, İskoçya ve İrlanda için yüksek çözünürlüklü Dijital Yükseklik Haritalarının yardımıyla geliyor.

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Ayrıca, yeni güncelleme Microsoft Flight Simulator için geliştirilmiş bir kalite vaat ediyor. İyileştirmeler, en son hava görüntüleri, dijital yükseklik modellemesi (LiDAR kapsamı dahil), TIN (düzensiz üçgen ağı) yüzey modellemesi ve oyun deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış el yapımı havaalanlarının bir karışımıyla geliyor.

Dünya Güncellemesi XVII şunları içeriyor:

16 TIN şehri:

İngiltere'de Bristol, Brighton, Büyük Londra, Heathrow, Leeds-Bradford, Liverpool, Newcastle-Sunderland, Welling ve Wembley

İrlanda'da Cork, Dublin ve Moher Kayalıkları/Liscannor

İskoçya'da Edinburgh ve Glasgow

Galler'deki Cardiff

Cebelitarık

79 ilgi noktası (POI):

İngiltere'de 31, İrlanda'da 13, Man Adası'nda 5, Kuzey İrlanda'da 11, Orkney / İskoçya'da 1, İskoçya'da 9 ve Galler'de 10.

5 el yapımı havalimanı:

İngiltere'deki Farnborough Havaalanı (EGLF) ve Londra Stansted Havaalanı (EGSS)

İrlanda'daki Cork Havaalanı (EICK)

İskoçya'daki Sum Burgh Havaalanı (EGPB)

Galler'deki Cardiff (EGFF)

World Update XVII: Birleşik Krallık ve İrlanda güncellemesi tüm Microsoft Flight Simulator sahipleri için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

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