Microsoft Flight Simulator, tarihindeki en büyük dünya güncellemesini aldı

Microsoft Flight Simulator'ın en büyük dünya güncellemesi
Yeni Microsoft Flight Simulator güncellemesi, oyuncuların ziyaret edebileceği yeni POI'ler (ilgi çekici nokta) ve yeteneklerini test edebilecekleri yeni iniş zorlukları içerecek. Oyuncular ayrıca tüm bölgenin hava görüntülerine yönelik iyileştirmeleride deneyimleyebilecekler. Bu iyileştirmeler, İngiltere, İskoçya ve İrlanda için yüksek çözünürlüklü Dijital Yükseklik Haritalarının yardımıyla geliyor.
Ayrıca, yeni güncelleme Microsoft Flight Simulator için geliştirilmiş bir kalite vaat ediyor. İyileştirmeler, en son hava görüntüleri, dijital yükseklik modellemesi (LiDAR kapsamı dahil), TIN (düzensiz üçgen ağı) yüzey modellemesi ve oyun deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış el yapımı havaalanlarının bir karışımıyla geliyor.
Dünya Güncellemesi XVII şunları içeriyor:
16 TIN şehri:
- İngiltere'de Bristol, Brighton, Büyük Londra, Heathrow, Leeds-Bradford, Liverpool, Newcastle-Sunderland, Welling ve Wembley
- İrlanda'da Cork, Dublin ve Moher Kayalıkları/Liscannor
- İskoçya'da Edinburgh ve Glasgow
- Galler'deki Cardiff
- Cebelitarık
79 ilgi noktası (POI):
- İngiltere'de 31, İrlanda'da 13, Man Adası'nda 5, Kuzey İrlanda'da 11, Orkney / İskoçya'da 1, İskoçya'da 9 ve Galler'de 10.
5 el yapımı havalimanı:
- İngiltere'deki Farnborough Havaalanı (EGLF) ve Londra Stansted Havaalanı (EGSS)
- İrlanda'daki Cork Havaalanı (EICK)
- İskoçya'daki Sum Burgh Havaalanı (EGPB)
- Galler'deki Cardiff (EGFF)
World Update XVII: Birleşik Krallık ve İrlanda güncellemesi tüm Microsoft Flight Simulator sahipleri için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.